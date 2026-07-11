«Αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη»: Η πρώτη ανακοίνωση της Ryanair μετά το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Η RyanAir έδωσε τη δική της εκδοχή για το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία, όταν «ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης», όπως ανέφερε σε ανακοίνωση.

Το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια και το ταξίδι συνεχίστηκε με αεροσκάφος αντικατάστασης.

Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει ότι η πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10/07), επέστρεψε λίγο μετά την απογείωση, όταν διαπιστώθηκε η αποκόλληση του παραθύρου.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό· ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη», σημειώνει η RyanAir.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει πως «προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα, με έναν 60άχρονο επιβάτη από τη Σερβία παραλίγο να εκτιναχθεί έξω, όμως συγκρατήθηκε από άλλους επιβάτες και τη ζώνη ασφαλείας που φορούσε. Ο επιβάτης υπέστη κάκωση στον αυχένα.

Οι επιβάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης φορούσαν μάσκες οξυγόνου, όπως φαίνεται σε βίντεο του rthess.gr.

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