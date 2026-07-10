Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο από την καμπίνα του αεροσκάφους με το σπασμένο παράθυρο εν ώρα πτήσης

Snapshot Ένα παράθυρο του της Ryanair στη πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο έσπασε λόγω θραύσης από κομμάτι του κινητήρα, προκαλώντας ξαφνική αποσυμπίεση της καμπίνας.

Ο πιλότος επανέφερε το αεροσκάφος σε τροχιά και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» παρά τον πανικό που επικράτησε ανάμεσα σε επιβάτες και πλήρωμα.

Ένας επιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά με εγκαύματα τριβής και θλάση στον αυχένα μετά που το κεφάλι και μέρος του σώματός του βγήκαν έξω από το παράθυρο, ενώ η σύζυγός του τον συγκρατούσε για πέντε λεπτά.

Τέσσερις επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι τρεις για προληπτικούς λόγους και έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο τραυματίας παρέμεινε για νοσηλεία.

Το πλήρωμα ακολούθησε το πρωτόκολλο και οι επιβάτες συνεργάστηκαν με τις οδηγίες, αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα κατά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το σπασμένο παράθυρο στο Boeing της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μόναχο κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή κάτι χειρότερο, καθώς ο μεν επιβάτης που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο, γλίτωσε με ένα έγκαυμα τριβής και μια θλάση στον αυχένα, ενώ ο πιλότος κατάφερε να επαναφέρει το αεροσκάφος σε τροχιά πτήσης μετά την ξαφνική αποσυμπίεση της καμπίνας και να το προσγειώσει με ασφάλεια στο «Μακεδονία».

Από κομμάτι του κινητήρα η θραύση του παραθύρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θραύση του παραθύρου προήλθε από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Από την βλάβη αποκολλήθηκαν κάποια κομμάτια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο της καμπίνας.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, προκλήθηκε πανικός, όμως τόσο ο πιλότος, όσο και το πλήρωμα έδειξαν υποδειγματική συμπεριφορά, τήρησαν το πρωτόκολλο και δεν δημιουργήθηκαν περαιτέρω προβλήματα. Το ίδιο και οι επιβάτες, οι οποίοι μετά το αρχικό σοκ, ανταποκρίθηκαν πλήρως στις οδηγίες του πληρώματος και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.

Από το περιστατικό, έγιναν τέσσερις διακομιδές στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι τρεις ήταν για προληπτικούς λόγους κι έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παρέμεινε για νοσηλεία με ελαφρά τραύματα.

«Το κεφάλι του ήταν έξω από το παράθυρο»

Σύμφωνα με επιβάτιδα της πτήσης της Ryanair, επικράτησε πανικός με το που έσπασε το παράθυρο. «Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Επικράτησε πανικός με ουρλιαχτά, τσιρίδες και φωνές επειδή χάσαμε αμέσως και ύψος από την αποσυμπίεση.

Προς στιγμήν νόμιζα ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα κινδύνου. Τα έχασαν οι αεροσυνοδοί. Αμέσως φορέσαμε τις μάσκες όλοι. Μας φάνηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν» είπε αρχικά.

Σχετικά με τον τραυματία είπε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: «Τον αρπάξανε και τον συγκράτησαν, ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Πήγαν και κάποιοι γιατροί να τον βοηθήσουν».

Γιαννάκος: «Τον κράταγε επί πέντε λεπτά η γυναίκα του από τα πόδια»

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει: «Παρά λίγο τραγωδία σε πτήση αεροπλάνου. Έσπασε παράθυρο και επιβάτης βγήκε το σώμα του στον αέρα. Τον συγκράτησε η γυναίκα του και διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.

Αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σερβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής. Τώρα γίνονται εξετάσεις».

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