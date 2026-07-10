Θεσσαλονίκη: Τρόμος σε πτήση - Έσπασε παράθυρο, τραυματίστηκε επιβάτης

Snapshot Κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία, έσπασε παράθυρο στο αεροσκάφος, προκαλώντας τραυματισμό επιβάτη.

Ο τραυματίας επιβάτης συγκρατήθηκε από τη ζώνη ασφαλείας και τους διπλανούς του, αποφεύγοντας πτώση εκτός αεροπλάνου.

Οι μάσκες οξυγόνου ενεργοποιήθηκαν και επικράτησε πανικός μεταξύ των επιβατών, ενώ ο πιλότος διατήρησε την ψυχραιμία του και επέστρεψε ασφαλώς στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το σπάσιμο του παραθύρου προκλήθηκε από θραύσμα κινητήρα.

Οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλη πτήση και οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Πτήση τρόμου στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας επιβάτης κινδύνευσε να βρεθεί κυριολεκτικά εκτός αεροπλάνου, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται έσπασε παράθυρο την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα.

Η πτήση της Ryanair με προορισμό τη Γερμανία απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 5:55 το πρωί της Παρασκευής, όταν έσπασε το παράθυρο, περίπου μετά από μια ώρα πτήσης, κι ο επιβάτης που καθόταν στη θέση δίπλα από το παράθυρο, βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο. Ευτυχώς φορούσε ζώνη, ενώ τον συγκράτησαν και οι διπλανοί του.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό επικράτησε πανικός και οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν, ενώ έπεσαν και οι μάσκες οξυγόνου. Ωστόσο, αυτός που δεν πανικοβλήθηκε ήταν ο πιλότος, ο οποίος κατάφερε με ψυχραιμία να συνεχίσει την πτήση και να επιστρέψει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Σύμφωνα με τους υπόλοιπους επιβάτες, το σπάσιμο του παραθύρου προήλθε από θραύσμα του κινητήρα. Οι επιβάτες αναχώρησαν ήδη με άλλη πτήση για Γερμανία, ενώ διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές.