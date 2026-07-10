Θεσσαλονίκη: «Ήταν 5 λεπτά κρεμασμένος έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου, τον κρατούσε η σύζυγος»

Snapshot Κατά τη διάρκεια πτήσης από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο, έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου, προκαλώντας ακαριαία αποσυμπίεση και πανικό στους επιβάτες.

Ένας 61χρονος Σέρβος επιβάτης βρέθηκε κρεμασμένος έξω από το παράθυρο, με τη σύζυγό του να τον συγκρατεί επί πέντε λεπτά μέχρι να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες για εγκαύματα τριβής και βρίσκεται σε σοκ αλλά με τις αισθήσεις του.

Η πτήση έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη μετά το περιστατικό.

Οι αεροσυνοδοί διένειμαν μάσκες οξυγόνου άμεσα μετά την αποσυμπίεση, ενώ επιβάτες και γιατροί βοήθησαν στον έλεγχο της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, καθώς και του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, για το σπάσιμο του παραθύρου του αεροπλάνου και του τραυματισμού του 61χρονου επιβάτη.

Σύμφωνα με επιβάτιδα της πτήσης της Ryanair, επικράτησε πανικός με το που έσπασε το παράθυρο. «Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Επικράτησε πανικός με ουρλιαχτά, τσιρίδες και φωνές επειδή χάσαμε αμέσως και ύψος από την αποσυμπίεση.

Προς στιγμήν νόμιζα ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα κινδύνου. Τα έχασαν οι αεροσυνοδοί. Αμέσως φορέσαμε τις μάσκες όλοι. Μας φάνηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν» είπε αρχικά.

Σχετικά με τον τραυματία είπε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: «Τον αρπάξανε και τον συγκράτησαν, ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Πήγαν και κάποιοι γιατροί να τον βοηθήσουν».

Γιαννάκος: «Τον κράταγε επί πέντε λεπτά η γυναίκα του από τα πόδια»

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει: «Παρά λίγο τραγωδία σε πτήση αεροπλάνου. Έσπασε παράθυρο και επιβάτης βγήκε το σώμα του στον αέρα. Τον συγκράτησε η γυναίκα του και διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.

Αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σερβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής. Τώρα γίνονται εξετάσεις».

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