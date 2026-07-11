RyanAir: Νέο βίντεο με τον κατεστραμμένο κινητήρα μετά το θρίλερ με τον επιβάτη στο παράθυρο

Snapshot Κατά τη διάρκεια πτήσης της RyanAir από Θεσσαλονίκη προς Μέμινγκεν, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προκάλεσε ζημιά σε παράθυρο, με επιβάτη να παρασύρεται προς τα έξω μέχρι τους ώμους του.

Το Boeing 737–800 επέστρεψε και προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μετά το περιστατικό.

Ο 60άχρονος επιβάτης υπέστη τραυματισμούς στον αυχένα, εκδορές και εγκαύματα.

Επιβάτες και γιατροί που βρίσκονταν στην πτήση βοήθησαν να επαναφερθεί ο τραυματίας στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Μία έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο και αποχώρησε χωρίς προβλήματα. Snapshot powered by AI

Νέο βίντεο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, αποκαλύπτει τον κατεστραμμένο κινητήρα αεροσκάφους της RyanAir, μετά το περιστατικό κατά το οποίο επιβάτης παρασύρθηκε προς τα έξω από παράθυρο του αεροπλάνου μέχρι τους ώμους του, σε μία τρομακτική κατάσταση εν ώρα πτήσης.

Ο άνδρας παρέμεινε κρεμασμένος έξω από το αεροσκάφος, ενώ, η γυναίκα του κρατούσε τα πόδια του, αφού τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης και χτύπησε το παράθυρο, το πρωί της Παρασκευής (10/07).

Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε από μέλος του πληρώματος της RyanAir, φαίνεται να δείχνει ένα σπασμένο πτερύγιο του κινητήρα και ζημιές στο εξωτερικό μέρος του αεροσκάφους, πριν καταλήξει στο κατεστραμμένο παράθυρο.

Στο περίβλημα του κινητήρα διακρίνεται μεγάλη τρύπα, ενώ το Boeing 737–800, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μέμινγκεν (στη Γερμανία), αναγκάστηκε να επιστρέψει και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Λίγο μετά την απογείωση, οι επιβάτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο, καθώς τα παράθυρα του αεροσκάφους υπέστησαν ζημιές. Στη συνέχεια, ένας άνδρας που καθόταν δίπλα στο παράθυρο φέρεται να «ρουφήχτηκε» προς το άνοιγμα.

«Το κεφάλι και οι ώμοι του προεξείχαν από το σπασμένο παράθυρο», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στην ΕΡΤ. Ο άνδρας εκτιμάται ότι είναι 60 ετών, σερβικής υπηκοότητας.

Αργότερα, ένας επιβάτης που καθόταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους ανέφερε ότι αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. «Νομίζαμε ότι πέφταμε, είχε αίματα στο κεφάλι του, έχασε τις αισθήσεις του αρκετές φορές. Φορούσαμε μάσκες οξυγόνου και δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρναμε», είπε, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό· επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας υπέστη κακώσεις στον αυχένα από την πρόσκρουση, καθώς και εκδορές και εγκαύματα. Παρέμενε σε κατάσταση – σοκ αλλά είχε τις αισθήσεις του.

Μία έγκυος γυναίκα που επέβαινε επίσης στην πτήση, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αλλά είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη αποχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές πανικού μέσα στην καμπίνα, με επιβάτες να φορούν μάσκες οξυγόνου και να φοβούνται για την τύχη τους. Μία επιβάτης ανέφερε ότι ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος «σαν να έσκασε λάστιχο» και ότι επικράτησε πανικός μετά την απώλεια πίεσης στην καμπίνα.

Όπως δήλωσε, ο 60άχρονος φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του και άλλοι επιβάτες, μαζί με γιατρούς που βρίσκονταν στην πτήση, έσπευσαν να βοηθήσουν και να τον τραβήξουν πίσω στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

«Το παράθυρο δεν ήταν η αιτία – Ο κατεστραμμένος κινητήρας κρύβει το πραγματικό πρόβλημα»

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με τη διπλή ιδιότητα του κυβερνήτη Πολιτικής Αεροπορίας και του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, επισημαίνει αρχικά ότι αυτό το συμβάν «είναι πάρα πολύ σπάνιο. Τα αεροσκάφη είναι συγκροτήματα με πολλά μέρη. Έχει 1 εκατομμύριο συστήματα. Λογικό κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής να υπάρχουν και αστοχίες. Δεν συμβαίνει συχνά. Είχε συμβεί το 2018 με σκάφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με απώλεια ζωής της επιβάτιδας.

Το μόνο δεδομένο πέραν από τις μαρτυρίες που βίωσαν το συγκλονιστικό περιστατικό, είναι η εγγραφή των στοιχείων πτήσης μέσα από το Flight Radar», μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Συνέβη στα 15.000 πόδια, μικρό ύψος, που δεν καθιστά την αποκόλληση του παραθύρου εκρηκτική αποσυμπίεση. Αν είχε φτάσει σε 37.000 – 39.000 πόδια, θα είχαμε εκρηκτική αποσυμπίεση· εδώ είχαμε μέτρια αποσυμπίεση. Πρέπει να είναι πολύ μικρόσωμος για να τον τραβήξει», προσθέτει.

«Η αποκόλληση του παραθύρου είναι παράγωγο αποτέλεσμα. Το πρόβλημα το αρχικό το μηχανικό, υπάρχει βίντεο που δείχνει τον κινητήρα να είναι κατεστραμμένος. Προφανώς κάποιο από τα πτερύγια, από τις τουρμπίνες που έχει μέσα, αποκολλήθηκε και διέλυσε τον κινητήρα, με αποτέλεσμα κομμάτια αυτού να εικάζονται ότι χτύπησαν το συγκεκριμένο παράθυρο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο του κινητήρα και το σπάσιμο του παραθύρου είναι ένα δευτερογενές αποτέλεσμα κα όχι πρωτογενές», τονίζει ακόμη ο κ. Κωνσταντέλλος.

Η RyanAir έδωσε τη δική της εκδοχή για το πρωτοφανές περιστατικό, όταν «ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης», όπως ανέφερε σε ανακοίνωση.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό· ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη», σημείωσε η RyanAir.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογράμμμισε πως «προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 09:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Οι επιβάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης φορούσαν μάσκες οξυγόνου, όπως φαίνεται σε βίντεο του rthess.gr.

Πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ το θρίλερ στην πτήση της RyanAir

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, το κεφάλι και οι ώμοι του άνδρα βρέθηκαν έξω από το αεροσκάφος, με τους συνεπιβάτες του να τον συγκρατούν ώστε να μην παρασυρθεί ακόμη περισσότερο από τη δύναμη του αέρα.

Το περιστατικό έκανε τον «γύρο» του κόσμου, με κορυφαία Μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού να αναδεικνύουν το θρίλερ στην πτήση της RyanΑir. Οι μαρτυρίες επιβατών, οι οποίες περιέγραψαν τις στιγμές πανικού μετά την αποκόλληση του παραθύρου, μεταδόθηκαν ευρέως σε διεθνή πρακτορεία και ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Μάρτυρας ανέφερε ότι ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους έσπασε, κάτι που αποτυπώνεται και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε προς τα έξω αμέσως μετά την αποσυμπίεση της καμπίνας. «Το κεφάλι και οι ώμοι του βρίσκονταν έξω από το σπασμένο παράθυρο», ανέφερε άλλος επιβάτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Τον κρατούσαν για να μην παρασυρθεί, ευτυχώς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του. Το κεφάλι του είχε πάει εντελώς έξω από το αεροπλάνο και επιβάτες μαζί με γιατρούς που βρίσκονταν στην πτήση έσπευσαν να τον βοηθήσουν», συμπλήρωσε.

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