Καραϊωσηφίδης για συμβάν με πτήση της Ryanair: «Εκρηκτική αποσυμπίεση από αστοχία υλικού»

Snapshot Το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο στην πτήση της Ryanair χαρακτηρίζεται ως εκρηκτική αποσυμπίεση λόγω αστοχίας υλικού.

Ο αεροπορικός εμπειρογνώμονας Φαίδων Καραϊωσηφίδης αναφέρει ότι το παράθυρο μπορεί να ήταν ελαττωματικό, κάτι εξαιρετικά σπάνιο αλλά όχι αδύνατο.

Δεν επιβεβαιώνεται βλάβη στον κινητήρα, καθώς δεν υπάρχουν οπτικά στοιχεία ή μαρτυρίες που να το υποστηρίζουν.

Η τελική αιτία και οι συνθήκες του συμβάντος θα καθοριστούν μετά τη διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές και την εξέταση του ιστορικού συντήρησης του αεροσκάφους.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα της έρευνας τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των στοιχείων. Snapshot powered by AI

Για «συμβάν εκρηκτικής αποσυμπίεσης» κάνει λόγο ο αεροπορικός εμπειρογνώμονας Φαίδων Καραϊωσηφίδης, σχολιάζοντας στο Newsbomb το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο σε πτήση της Ryanair, το οποίο προκάλεσε πανικό στην καμπίνα, τον τραυματισμό ενός επιβάτη και αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους.

Τι είναι η εκρηκτική αποσυμπίεση

«Πρόκειται για ένα συμβάν εκρηκτικής αποσυμπίεσης. Αυτό συμβαίνει όταν εξισώνεται η εσωτερική με την εξωτερική πίεση, και το παράθυρο τότε λειτουργεί σαν σκούπα που ρουφάει τα πάντα», εξηγεί στο Newsbomb ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης, περιγράφοντας τι ακριβώς συνέβη μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι «το 2018 είχε γίνει ένα αντίστοιχο συμβάν, όπου μια γυναίκα καθόταν στο παράθυρο, παρασύρθηκε προς τα έξω και σκοτώθηκε (σ.σ. Πτήση 1380 της Southwest Airlines)», αναφερόμενος σε δυστύχημα σε πτήση στις ΗΠΑ, που επίσης είχε αποδοθεί σε αστοχία υλικού. «Κι εκείνο το περιστατικό είχε προκληθεί από αστοχία υλικού», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παρότι, όπως λέει, «τώρα δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες», ο Καραϊωσηφίδης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το παράθυρο να ήταν ελαττωματικό: «Υπάρχουν περιπτώσεις που το παράθυρο μπορεί να είναι ελαττωματικό. Μπορεί να έσπασε μόνο του λόγω αστοχίας υλικού – είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά όχι αδύνατο».

Τελικά είχε βλάβη ο κινητήρας;

Σχολιάζοντας τις πρώτες αναφορές για βλάβη στον κινητήρα, ο εμπειρογνώμονας Φαίδων Καραϊωδηφίδης είναι επιφυλακτικός: «Η βλάβη στον κινητήρα δεν επιβεβαιώνεται. Για να αποσπαστεί ένα κομμάτι του κινητήρα, πρέπει να έχει υπάρξει αστοχία του κινητήρα. Και αν γινόταν αυτό, μπορεί να μιλούσαμε για πιο σοβαρά πράγματα, για ζημιά στο αεροπλάνο, όχι για ένα απλό κομμάτι που θα είχε φύγει».

Όπως επισημαίνει, «αν είχαν φύγει κομμάτια από τον κινητήρα, αυτό θα ήταν και οπτικά σαφές», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοια ευρήματα ή μαρτυρίες. «Όλα θα φανούν από τη διερεύνηση», προσθέτει, υπογραμμίζοντας ότι οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν μόνο όταν ολοκληρωθεί η τεχνική εξέταση από τις αρμόδιες αρχές και τους ειδικούς.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης εξηγεί ότι ο διερευνητής «θα ελέγξει όλο το αρχείο του αεροπλάνου, μήπως είχε αντικατασταθεί το συγκεκριμένο παράθυρο», δίνοντας έμφαση στο ιστορικό συντήρησης και τυχόν προηγούμενες επισκευές. «Τέτοιες περιπτώσεις, όπου ένα παράθυρο σπάει μόνο του λόγω αστοχίας υλικού, είναι εξαιρετικά σπάνιες, αλλά όταν συμβούν, οδηγούν σε εκρηκτική αποσυμπίεση όπως αυτή που είδαμε», λέει στο Newsbomb.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο εθνικός οργανισμός διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων, θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και θα έχουν αναλυθεί όλα τα στοιχεία.

Διαβάστε επίσης