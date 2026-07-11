«Το κεφάλι του ήταν έξω από το αεροπλάνο» – Τα διεθνή ΜΜΕ για το θρίλερ στην πτήση της RyanAir

Συνεπιβάτες περιγράφουν τις δραματικές στιγμές στον αέρα, όταν ένας άνδρας βρέθηκε με το κεφάλι και τους ώμους έξω από το παράθυρο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Το κεφάλι του ήταν έξω από το αεροπλάνο» – Τα διεθνή ΜΜΕ για το θρίλερ στην πτήση της RyanAir
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κατά τη διάρκεια πτήσης της RyanAir από Θεσσαλονίκη προς Μέμινγκεν, αποκολλήθηκε παράθυρο, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να βρεθεί με το κεφάλι και τους ώμους έξω από το αεροσκάφος.
  • Οι συνεπιβάτες συγκράτησαν τον άνδρα, ο οποίος φορούσε ζώνη ασφαλείας, και τον επανέφεραν στην καμπίνα μετά από περίπου 5 λεπτά, ενώ είχαν πέσει οι μάσκες οξυγόνου.
  • Το Boeing 737–800 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά από 1 ώρα και 14 λεπτά, όπου ο τραυματίας 60χρονος Σέρβος έλαβε ιατρική φροντίδα, και μια έγκυος επιβάτιδα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
  • Η RyanAir επιβεβαίωσε το περιστατικό και παρείχε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη συνέχιση του ταξιδιού των επιβατών.
  • Το πιθανό αίτιο του ατυχήματος ήταν η αποκόλληση τμήματος κινητήρα που χτύπησε το παράθυρο, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.
Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της RyanAir από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν ένας επιβάτης παρασύρθηκε μέχρι τους ώμους έξω από το αεροσκάφος, μετά την αποκόλληση παραθύρου εν ώρα πτήσης.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, το κεφάλι και οι ώμοι του άνδρα βρέθηκαν έξω από το αεροσκάφος, με τους συνεπιβάτες του να τον συγκρατούν ώστε να μην παρασυρθεί ακόμη περισσότερο από τη δύναμη του αέρα.

Το περιστατικό έκανε τον «γύρο» του κόσμου, με κορυφαία Μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού να αναδεικνύουν το θρίλερ στην πτήση της RyanΑir. Οι μαρτυρίες επιβατών, οι οποίες περιέγραψαν τις στιγμές πανικού μετά την αποκόλληση του παραθύρου, μεταδόθηκαν ευρέως σε διεθνή πρακτορεία και ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Το Boeing 737–800 είχε απογειωθεί κανονικά από τη Θεσσαλονίκη στις 05:55 το πρωί της Παρασκευής (10/07), όμως λίγο αργότερα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 16.000 ποδιών (5.000 μέτρων), ακούστηκε ένας δυνατός κρότος.

Μάρτυρας ανέφερε ότι ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους έσπασε, κάτι που αποτυπώνεται και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε προς τα έξω αμέσως μετά την αποσυμπίεση της καμπίνας. «Το κεφάλι και οι ώμοι του βρίσκονταν έξω από το σπασμένο παράθυρο», ανέφερε άλλος επιβάτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα του τον κρατούσε από τα πόδια για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να καταφέρουν οι υπόλοιποι επιβάτες να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα, ενώ είχαν ήδη πέσει οι μάσκες οξυγόνου.

https://www.instagram.com/reel/DaoORkOgA9W/

Η RyanAir επιβεβαίωσε ότι η πτήση επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν «αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη κατά τη διάρκεια της πτήσης». Όπως επεσήμανε, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό και ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση. Στη συνέχεια, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πτήσης, το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από 1 ώρα και 14 λεπτά.

Ο τραυματίας είναι ένας 60άχρονος υπήκοος Σερβίας, ο οποίος υπέστη κακώσεις στον αυχένα, εκδορές και εγκαύματα. Παρέμεινε σε κατάσταση – σοκ, αλλά είχε τις αισθήσεις του.

https://www.instagram.com/reel/DaoT_wqnTUT/

Μία έγκυος επιβάτιδα μεταφέρθηκε επίσης προληπτικά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Το περιστατικό ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε το παράθυρο του αεροσκάφους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια.

Μία επιβάτιδα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, λέγοντας ότι «ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο» και αμέσως επικράτησε πανικός, καθώς το αεροσκάφος έχασε ύψος λόγω της αποσυμπίεσης.

«Τον κρατούσαν για να μην παρασυρθεί, ευτυχώς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του. Το κεφάλι του είχε πάει εντελώς έξω από το αεροπλάνο και επιβάτες μαζί με γιατρούς που βρίσκονταν στην πτήση έσπευσαν να τον βοηθήσουν», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κάμερα εξώπορτας κατέγραψε εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα σε δρόμο - παγίδα - «Καταστρέφονταν ένα αυτοκίνητο την εβδομάδα»»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επιφυλακτικοί οι συγγενείς των θυμάτων - Τι περιμένουν από τη δικογραφία

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Alfa Romeo 155 SGT: Ο θρύλος του DTM επιστρέφει με 740 ίππους

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Καταγγελίες για εμπρησμό

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί γίνεται υποχρεωτικό το AM ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα;

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για τα ταξίδια στο εξωτερικό

08:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η… θηλυκή εκδοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ – Το μοντέλο από τη Ρωσία που έχει γίνει viral

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ: «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι και στοχεύουν το Ιράν, αν επιχειρήσετε να με δολοφονήσετε» - Σήμερα λήγει η προθεσμία για τα Στενά του Ορμούζ

08:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν διχάζει πριν καν βγει στις αίθουσες: Τα 10 σημεία που συζητούν όλοι

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Michael Dragon (Μιχαήλ Δράκος): Ο άγνωστος Έλληνας ήρωας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα Kia EV2 και PV5 Cargo στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: 13 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νομοσχέδιο διαχείρισης υδάτων

08:03ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Ελλάδα διαθέτει αεροπορική υπεροχή, όμως πρέπει και να τη διατηρήσει

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί είναι επικίνδυνο να πάρει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 - Ειδικός αναλυτής εξηγεί

07:55LIFESTYLE

OPEN: «Κλειδώνει» το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Ποιοι παραμένουν, ποιοι έρχονται

07:53ΕΛΛΑΔΑ

«Το κεφάλι του ήταν έξω από το αεροπλάνο» – Τα διεθνή ΜΜΕ για το θρίλερ στην πτήση της RyanAir από τη Θεσσαλονίκη

07:50ΕΛΛΑΔΑ

«Δέκα παιδιά την ημέρα κακοποιούνται»: Η δραματική εικόνα που παρουσίασε το «Χαμόγελο του Παιδιού» - 9.408 παιδιά ζήτησαν στήριξη σε έξι μήνες

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρή επιδημία στις ΗΠΑ: Παράσιτο προκαλεί διάρροια - Χιλιάδες κρούσματα σε λίγες εβδομάδες

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία: Τα ουκρανικά πλήγματα σε εγκατάστασεις αλλάζουν τη ροή του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Βαρύ» το παρελθόν της 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη – Είχε κάνει 28 εμπρηστικές επιθέσεις

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

07:53ΕΛΛΑΔΑ

«Το κεφάλι του ήταν έξω από το αεροπλάνο» – Τα διεθνή ΜΜΕ για το θρίλερ στην πτήση της RyanAir από τη Θεσσαλονίκη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Estée Lauder Hellas «διαψεύδει» τον εαυτό της: Απόδειξη μισθοδοσίας 8ετίας κάτω από τον κατώτατο - Ντοκουμέντο Newsbomb

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί είναι επικίνδυνο να πάρει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 - Ειδικός αναλυτής εξηγεί

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη ιστορία: Το μπουκάλι ενός Χιώτη καπετάνιου που ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και ένωσε τους Μαορί με το Αιγαίο

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Marfin: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση των συλληφθέντων

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί γίνεται υποχρεωτικό το AM ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα;

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί» λέει ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

07:36ΕΛΛΑΔΑ

«Αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη»: Η πρώτη ανακοίνωση της Ryanair μετά το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

08:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η… θηλυκή εκδοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ – Το μοντέλο από τη Ρωσία που έχει γίνει viral

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρή επιδημία στις ΗΠΑ: Παράσιτο προκαλεί διάρροια - Χιλιάδες κρούσματα σε λίγες εβδομάδες

17:35LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για τα ταξίδια στο εξωτερικό

08:50WHAT THE FACT

Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη

08:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν διχάζει πριν καν βγει στις αίθουσες: Τα 10 σημεία που συζητούν όλοι

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Michael Dragon (Μιχαήλ Δράκος): Ο άγνωστος Έλληνας ήρωας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο κοστίζουν οι διακοπές με όχημα; Εισιτήρια, καύσιμα και ο απαραίτητος εξοπλισμός του αυτοκινήτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ