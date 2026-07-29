Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες 26 και 28 ετών

Snapshot Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 26 και 28 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, 27 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα ελικόπτερα, έξι ομάδες πεζοπόρων και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων, καθιστώντας την κατάσταση στην περιοχή εξαιρετικά δύσκολη.

Εκκενώθηκαν οι οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια και Μέλαμπες με εντολές από το 112 για προστασία των κατοίκων.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου διερευνά τις αιτίες εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, καθώς δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί, μέσα στο όχημά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πυροσβέστες, ηλικίας 26 και 28 ετών.

Επίσης όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης Κρύας Βρύσης, υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες, εθελοντές.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την τραγωδία

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Το πύρινο μέτωπο έχει έκταση 15 χιλιομέτρων

Η κατάσταση στην περιοχή κρίνεται ως εξαιρετικά δύσκολη, με τη φωτιά να ξεσπά το μεσημέρι της Τετάρτης και γρήγορα να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Ρέθυμνο goodnet.gr

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κοινοτάρχης της Κρύας Βρύσης, ανέφερε πως το πύρινο μέτωπο έχει έκταση άνω των 15 χιλιομέτρων, ενώ οι φλόγες βρίσκονται στα πρώτα σπίτια του χωριού.

Επιχειρούν 110 πυροσβέστες

Αυτή τη στιγμή στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 125 πυροσβέστες, έξι πεζοπόρα τμήματα της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 πυροσβεστικά οχήματα.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Ρέθυμνο goodnet

Από αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη δύο υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Εκκενώθηκαν οικισμοί

Στις 17:22 το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Τριόπετρα για εκκένωση προς τον Κεραμέ.

Στις 15:38 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση της Κρύας Βρύσης προς την παραλία Ρεθύμνου.

Στις 15:44 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση των οικισμών Σακτούρια kai Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη.

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