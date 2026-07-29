Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου: 112 για εκκένωση οικισμών

Snapshot Η φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 29ης Ιουλίου και γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων, 27 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα ελικόπτερα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια και Μέλαμπες, με ειδοποιήσεις από το 112 να κατευθύνουν τους κατοίκους σε ασφαλείς περιοχές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, στην Κρήτη.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, γρήγορα η φωτιά βγήκε εκτός ελέγχου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί.

Επιχειρούν 110 πυροσβέστες

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο 110 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη δύο υδροφόρες, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, που συμβάλλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Εκκενώθηκαν οικισμοί

Στις 15:38 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση της Κρύας Βρύσης προς την παραλία Ρεθύμνου.

Στις 15:44 εστάλη SMS από το 112 για εκκένωση των οικισμών Σακτούρια kai Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη.

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