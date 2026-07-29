Φωτιά τώρα στο Γύθειο: 112 για ετοιμότητα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Snapshot Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 στο Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία και κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων στην περιοχή της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

Η Λακωνία βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει περί τις 15:00 το απόγευμα στο Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ήδη ενισχυθεί.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μανης να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Γύθειο notospress

Στις 15:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η Λακωνία σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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