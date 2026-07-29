Φωτιά τώρα στο Γύθειο: 112 για ετοιμότητα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη φωτιά στο Γύθειο – Πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο
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- Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 στο Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία και κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
- Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
- Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων στην περιοχή της πυρκαγιάς.
- Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.
- Η Λακωνία βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Συναγερμός έχει σημάνει για μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει περί τις 15:00 το απόγευμα στο Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ήδη ενισχυθεί.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μανης να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στις 15:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Η Λακωνία σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).