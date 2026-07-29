Φωτιά τώρα στο Ρέθυμνο – Καίει στη Νέα Κρύα Βρύση

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, στην Κρήτη.

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 54 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 4 ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.