Λιβερία: Συμφώνησε να δεχτεί 1.200 απελαθέντες μετανάστες από τις ΗΠΑ

Η χώρα της Αφρικής ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι 20 μετανάστες αναμένονται την Πέμπτη

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Λιβερία: Συμφώνησε να δεχτεί 1.200 απελαθέντες μετανάστες από τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Λιβερία συμφώνησε να δεχτεί έως 1.200 μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ.
  • Οι πρώτοι 20 μετανάστες αναμένονται να φτάσουν στη Λιβερία την Πέμπτη.
  • Η συμφωνία αφορά μετανάστες που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους λόγω δικαστικών αποφάσεων.
  • Ορισμένοι από τους απελαθέντες μπορεί να ζητήσουν άσυλο στη Λιβερία.
  • Άλλες αφρικανικές χώρες με παρόμοιες συμφωνίες με τις ΗΠΑ είναι το Κονγκό, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Γκάνα και η Σιέρα Λεόνε.
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Η Λιβερία συμφώνησε με τις ΗΠΑ να δεχτεί μέχρι και 1.200 μετανάστες που θα απελαθούν.

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης αναφέρθηκε ότι οι πρώτοι 20 μετανάστες αναμένονται στην αφρικανική χώρα την Πέμπτη.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη συμφωνία της Ουάσινγκτον με άλλο κράτος για την απέλαση μεταναστών τους οποίους δεν μπορεί να επιστρέψει στις χώρες προέλευσής τους, λόγω δικαστικών αποφάσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπερασπιστεί τη νομιμότητα αυτών των συμφωνιών, ωστόσο οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν την έλλειψη διαφάνειας, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι απελαθέντες καταλήγουν τελικά στις χώρες προέλευσης.

Η λιβεριανή κυβέρνηση αναφέρει πως ορισμένοι εκ των απελαθέντων από τις ΗΠΑ «ενδέχεται να επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο στη Λιβερία».

Άλλες αφρικανικές χώρες που έχουν συνάψει ανάλογες συμφωνίες με τις ΗΠΑ είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Γκάνα και η Σιέρα Λεόνε.

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