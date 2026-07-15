ICE: Η υπηρεσία Μετανάστευσης στις ΗΠΑ σταματά τους ελέγχους σε οχήματα μετά τις δύο δολοφονίες

Snapshot Η υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) ανέστειλε τους ελέγχους σε οχήματα μετά από δύο δολοφονίες υπόπτων σε διάστημα έξι ημερών.

Ένας 26χρονος Κολομβιανός και ένας 52χρονος Μεξικανός σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς πρακτόρων της ICE κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ελέγχου οχημάτων.

Οι πράκτορες της ICE δεν φορούσαν κάμερες σώματος στα περιστατικά, γεγονός που προκαλεί αμφιβολίες για τις συνθήκες των δολοφονιών.

Το Μεξικό ξεκίνησε ποινικές προσφυγές και απευθύνθηκε στον ΟΗΕ για τους θανάτους πολιτών του υπό την κράτηση ή επιχείρηση της ICE.

Από τον Ιανουάριο του 2025, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις της ICE σε όλη τη χώρα, με τις συλλήψεις να αυξάνονται σημαντικά στο Μέιν. Snapshot powered by AI

Μετά τον σάλο που έχουν προκαλέσει οι δύο νέες εν ψυχρώ δολοφονίες από ομοσπονδιακούς πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), αναστέλλει την πολιτική της για την έρευνα σε οχήματα.

Οι δύο νεκροί, ένας 26χρονος Κολομβιανός και ένας 52χρονος Μεξικανός, πυροβολήθηκαν από αστυνομικούς της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ελέγχων σε οχήματα, με τις Αρχές να ισχυρίζονται ότι τα θύματα προσπάθησαν να διαφύγουν. Σημειώνεται ότι τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε απόσταση μόλις έξι ημερών.

Η υπηρεσία ICE ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει την πολιτική της να ακινητοποιεί οχήματα για έρευνες και εντοπισμό παράτυπων μεταναστών. Εκπρόσωπος της ICE ανέφερε ότι η υπηρεσία «αξιολογεί τις διαδικασίες της για την ασφάλεια των αξιωματικών της και για να κρατήσει τους εγκληματίες μακριά από τους δρόμους μας».

Η δολοφονία 26χρονου στο Μέιν

Η αλλαγή πολιτικής όσον αφορά τους οδικούς ελέγχους εφαρμόζεται μία ημέρα αφότου ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων σκότωσε έναν οδηγό στην πόλη Μπίντεφορντ του Μέιν, περίπου 24 χιλιόμετρα νότια του Πόρτλαντ. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εξέδωσε ανακοίνωση σχεδόν 12 ώρες μετά το συμβάν υποστηρίζοντας ότι ο αξιωματικός, «φοβούμενος για τη δημόσια ασφάλεια», άνοιξε πυρ όταν ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από τους πράκτορες που του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Σύμφωνα με την πολιτική της ICE, οι πράκτορες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν θανατηφόρα βία εάν υπάρχει «άμεσος κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου» του πράκτορα ή άλλου προσώπου, αλλά όχι για να αποτρέψουν τη διαφυγή του υπόπτου.

Así fue el momento en el que la Gestapo de Trump asesinó a un inmigrante colombiano de 26 años de un disparo en la cabeza, en Biddeford (Maine), el joven tenía permiso de trabajo en EEUU y tenía una hija de 3 años.



Primero el ICE le disparó en la cabeza, luego lo sacaron del… pic.twitter.com/qD179HMoX3

— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) July 14, 2026



Οι πράκτορες δεν φορούσαν κάμερες σώματος και αυτό εγείρει αναπάντητα ερωτηματικά για τις συνθήκες θανάτου του οδηγού. Το υπουργείο, που επιβλέπει την ICE, ανέφερε ότι οι πράκτορες παρακολουθούσαν ένα πρόσωπο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση, για το οποίο είχε εκδοθεί τελεσίδικη εντολή απέλασης.

Όταν κάποιος έφυγε από την κατοικία, οι πράκτορες ακολούθησαν το αυτοκίνητο. Ο υπουργός Μαρκγουέιν Μάλι είπε στον Κινγκ ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του γερουσιαστή. Το θύμα ήταν ένας 26χρονος με καταγωγή από την Κολομβία, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε άδεια εργασίας για τρία χρόνια στις ΗΠΑ και ήταν πατέρας μίας κόρης.

Διαδηλώσεις στο Μέιν για τη δολοφονία

Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το συμβάν έγιναν την Τρίτη στο Μέιν και προγραμματίζονται και για σήμερα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο του 26χρονου διανομέα Σεμπάστιαν Γκερέρο. «Αυτό που συνέβη στο Μέιν» συνιστά «τη δολοφονία ενός λατινοαμερικάνου Κολομβιανού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από τις αρχές Ιουνίου, οι συλλήψεις της ICE στο Μέιν τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας περίπου τις 70 καθημερινά, σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της υπηρεσίας που έδωσε μια πηγή στο πρακτορείο Reuters. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη χώρα σε επιχειρήσεις της υπηρεσίας αυτής από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και ξεκίνησε μια εκστρατεία μαζικών απελάσεων.

«Προσπάθησα να σταματήσω»

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Ντάνιελ Μπάουτσερ, 71 ετών, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του διαμερίσματός του όταν άκουσε ήχους σαν πυροτεχνήματα. Έτρεξε στο παράθυρο και είδε ένα λευκό SUV να εμβολίζει ένα μικρότερο, λευκό αυτοκίνητο. Αφού κατέβηκε στο δρόμο σε απόσταση 6 μέτρων, είδε έναν αξιωματικό της ICE να βγαίνει από το SUV, να ανοίγει την πόρτα του άλλου οχήματος και να τραβάει έξω τον οδηγό, ο οποίος είχε αίματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

«Θυμάμαι ότι άκουσα το θύμα να λέει: Μα, προσπάθησα να σταματήσω», είπε ο Μπάουτσερ. Στη συνέχεια ο άνδρας φάνηκε ότι σταμάτησε να αναπνέει.

Σε ένα σύντομο βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters, το λευκό αυτοκίνητο φαίνεται να κινείται ανεξέλεγκτο και δύο πεζοί που φορούν γιλέκα προσπαθούν να το σταματήσουν. Δεν είναι σαφές ωστόσο αν το υλικό αυτό καταγράφηκε πριν ή μετά τους πυροβολισμούς. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μέιν ανέφερε ότι ερευνά το θέμα, σε συνεργασία με τις τοπικές, τις πολιτειακές και τις ομοσπονδιακές αρχές.

Το Μεξικό προσφεύγει στα δικαστήρια

Το συμβάν αυτό σημειώθηκε έξι ημέρες αφού ένας πράκτορας της ICE στο Ιστ Εντ του Χιούστον, μια συνοικία όπου ζουν πολλοί ισπανόφωνοι, πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονος Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, μετά από τροχονομικό έλεγχο στο πλαίσιο μιας επιχείρησης της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Ο Σαλγάδο δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης αυτής, ανέφερε ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Every new surveillance video destroys their attempt to blame ICE for Lorenzo Salgado Araujo's death.



This footage clearly shows him in a high-speed pursuit, hopping a curb trying to get away from agents. https://t.co/hgx9KF2sEJ pic.twitter.com/tglACWbGqH

— Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) July 10, 2026



Η ICE στην ανακοίνωσή της λέει ότι ο Σαλγάδο, Μεξικανός πολίτης που ζει παράτυπα στις ΗΠΑ εδώ και τρεις δεκαετίες, χτύπησε ένα όχημα της υπηρεσίας με το βανάκι του και επιχείρησε να παρασύρει έναν αξιωματικό, που πυροβόλησε όντας σε αυτοάμυνα. Η υπηρεσία δεν παρείχε κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς της.

Πέρυσι, σε παρόμοια περιστατικά, οι αρχικές ανακοινώσεις της ICE και του υπουργείου διαψεύστηκαν από βίντεο και άλλες αποδείξεις, κάποιες φορές στα δικαστήρια.

Τρεις άνδρες που επέβαιναν στο βαν του Σαλγάδο αμφισβήτησαν την απολογία της ICE, σύμφωνα με τον δικηγόρο των δυο από αυτών.

Το Μεξικό ξεκίνησε την υποβολή ποινικών προσφυγών στις πολιτειακές εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για τους θανάτους πολιτών του, είτε ήταν κρατούμενοι των αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών, είτε και κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής του νόμου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σήμερα.

Η κυβέρνηση του Μεξικού απέστειλε επίσης εξώδικα σε κέντρα κράτησης των ΗΠΑ όπου έχουν πεθάνει Μεξικανοί υπήκοοι, πρόσθεσε το υπουργείο.

Τουλάχιστον 14 Μεξικανοί πολίτες έχουν πεθάνει υπό κράτηση και αρκετοί άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Σαλγάδο, σε επιχειρήσεις της ICE.

Το Μεξικό θα απευθυνθεί στον ΟΗΕ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ είχε ανακοινώσει από την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνησή της «δεν μπορεί να εθελοτυφλεί» και θα απαντήσει στους θανάτους αυτούς. Εκτός από τις προσφυγές στα αμερικανικά δικαστήρια, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας επικοινώνησε επίσης με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τους θανάτους των Μεξικανών υπηκόων υπό την κράτηση της ICE.

Το Μεξικό αναμένει από το γραφείο του ΟΗΕ να συλλέξει πληροφορίες από τις αρχές των ΗΠΑ, να αναλύσει τα γεγονότα και «να παραπέμψει την υπόθεση στις σχετικές ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ανέφερε το υπουργείο.

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