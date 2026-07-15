ICE: Η υπηρεσία Μετανάστευσης στις ΗΠΑ σταματά τους ελέγχους σε οχήματα μετά τις δύο δολοφονίες

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς των ομοσπονδιακών πρακτόρων σε μόλις μία εβδομάδα

Ελένη Ευστρατίου

ICE: Η υπηρεσία Μετανάστευσης στις ΗΠΑ σταματά τους ελέγχους σε οχήματα μετά τις δύο δολοφονίες

Σημείο δολοφονίας ενός 26χρονου από την Κολομβία

AP/Robert F. Bukaty
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) ανέστειλε τους ελέγχους σε οχήματα μετά από δύο δολοφονίες υπόπτων σε διάστημα έξι ημερών.
  • Ένας 26χρονος Κολομβιανός και ένας 52χρονος Μεξικανός σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς πρακτόρων της ICE κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ελέγχου οχημάτων.
  • Οι πράκτορες της ICE δεν φορούσαν κάμερες σώματος στα περιστατικά, γεγονός που προκαλεί αμφιβολίες για τις συνθήκες των δολοφονιών.
  • Το Μεξικό ξεκίνησε ποινικές προσφυγές και απευθύνθηκε στον ΟΗΕ για τους θανάτους πολιτών του υπό την κράτηση ή επιχείρηση της ICE.
  • Από τον Ιανουάριο του 2025, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις της ICE σε όλη τη χώρα, με τις συλλήψεις να αυξάνονται σημαντικά στο Μέιν.
Snapshot powered by AI

Μετά τον σάλο που έχουν προκαλέσει οι δύο νέες εν ψυχρώ δολοφονίες από ομοσπονδιακούς πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), αναστέλλει την πολιτική της για την έρευνα σε οχήματα.

Οι δύο νεκροί, ένας 26χρονος Κολομβιανός και ένας 52χρονος Μεξικανός, πυροβολήθηκαν από αστυνομικούς της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ελέγχων σε οχήματα, με τις Αρχές να ισχυρίζονται ότι τα θύματα προσπάθησαν να διαφύγουν. Σημειώνεται ότι τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε απόσταση μόλις έξι ημερών.

Η υπηρεσία ICE ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει την πολιτική της να ακινητοποιεί οχήματα για έρευνες και εντοπισμό παράτυπων μεταναστών. Εκπρόσωπος της ICE ανέφερε ότι η υπηρεσία «αξιολογεί τις διαδικασίες της για την ασφάλεια των αξιωματικών της και για να κρατήσει τους εγκληματίες μακριά από τους δρόμους μας».

Η δολοφονία 26χρονου στο Μέιν

Η αλλαγή πολιτικής όσον αφορά τους οδικούς ελέγχους εφαρμόζεται μία ημέρα αφότου ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων σκότωσε έναν οδηγό στην πόλη Μπίντεφορντ του Μέιν, περίπου 24 χιλιόμετρα νότια του Πόρτλαντ. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εξέδωσε ανακοίνωση σχεδόν 12 ώρες μετά το συμβάν υποστηρίζοντας ότι ο αξιωματικός, «φοβούμενος για τη δημόσια ασφάλεια», άνοιξε πυρ όταν ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από τους πράκτορες που του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Σύμφωνα με την πολιτική της ICE, οι πράκτορες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν θανατηφόρα βία εάν υπάρχει «άμεσος κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου» του πράκτορα ή άλλου προσώπου, αλλά όχι για να αποτρέψουν τη διαφυγή του υπόπτου.

Οι πράκτορες δεν φορούσαν κάμερες σώματος και αυτό εγείρει αναπάντητα ερωτηματικά για τις συνθήκες θανάτου του οδηγού. Το υπουργείο, που επιβλέπει την ICE, ανέφερε ότι οι πράκτορες παρακολουθούσαν ένα πρόσωπο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση, για το οποίο είχε εκδοθεί τελεσίδικη εντολή απέλασης.

Όταν κάποιος έφυγε από την κατοικία, οι πράκτορες ακολούθησαν το αυτοκίνητο. Ο υπουργός Μαρκγουέιν Μάλι είπε στον Κινγκ ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του γερουσιαστή. Το θύμα ήταν ένας 26χρονος με καταγωγή από την Κολομβία, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε άδεια εργασίας για τρία χρόνια στις ΗΠΑ και ήταν πατέρας μίας κόρης.

Διαδηλώσεις στο Μέιν για τη δολοφονία

Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το συμβάν έγιναν την Τρίτη στο Μέιν και προγραμματίζονται και για σήμερα.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο του 26χρονου διανομέα Σεμπάστιαν Γκερέρο. «Αυτό που συνέβη στο Μέιν» συνιστά «τη δολοφονία ενός λατινοαμερικάνου Κολομβιανού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από τις αρχές Ιουνίου, οι συλλήψεις της ICE στο Μέιν τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας περίπου τις 70 καθημερινά, σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της υπηρεσίας που έδωσε μια πηγή στο πρακτορείο Reuters. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη χώρα σε επιχειρήσεις της υπηρεσίας αυτής από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και ξεκίνησε μια εκστρατεία μαζικών απελάσεων.

«Προσπάθησα να σταματήσω»

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Ντάνιελ Μπάουτσερ, 71 ετών, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του διαμερίσματός του όταν άκουσε ήχους σαν πυροτεχνήματα. Έτρεξε στο παράθυρο και είδε ένα λευκό SUV να εμβολίζει ένα μικρότερο, λευκό αυτοκίνητο. Αφού κατέβηκε στο δρόμο σε απόσταση 6 μέτρων, είδε έναν αξιωματικό της ICE να βγαίνει από το SUV, να ανοίγει την πόρτα του άλλου οχήματος και να τραβάει έξω τον οδηγό, ο οποίος είχε αίματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

«Θυμάμαι ότι άκουσα το θύμα να λέει: Μα, προσπάθησα να σταματήσω», είπε ο Μπάουτσερ. Στη συνέχεια ο άνδρας φάνηκε ότι σταμάτησε να αναπνέει.

Σε ένα σύντομο βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters, το λευκό αυτοκίνητο φαίνεται να κινείται ανεξέλεγκτο και δύο πεζοί που φορούν γιλέκα προσπαθούν να το σταματήσουν. Δεν είναι σαφές ωστόσο αν το υλικό αυτό καταγράφηκε πριν ή μετά τους πυροβολισμούς. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μέιν ανέφερε ότι ερευνά το θέμα, σε συνεργασία με τις τοπικές, τις πολιτειακές και τις ομοσπονδιακές αρχές.

Το Μεξικό προσφεύγει στα δικαστήρια

Το συμβάν αυτό σημειώθηκε έξι ημέρες αφού ένας πράκτορας της ICE στο Ιστ Εντ του Χιούστον, μια συνοικία όπου ζουν πολλοί ισπανόφωνοι, πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονος Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, μετά από τροχονομικό έλεγχο στο πλαίσιο μιας επιχείρησης της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Ο Σαλγάδο δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης αυτής, ανέφερε ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η ICE στην ανακοίνωσή της λέει ότι ο Σαλγάδο, Μεξικανός πολίτης που ζει παράτυπα στις ΗΠΑ εδώ και τρεις δεκαετίες, χτύπησε ένα όχημα της υπηρεσίας με το βανάκι του και επιχείρησε να παρασύρει έναν αξιωματικό, που πυροβόλησε όντας σε αυτοάμυνα. Η υπηρεσία δεν παρείχε κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς της.

Πέρυσι, σε παρόμοια περιστατικά, οι αρχικές ανακοινώσεις της ICE και του υπουργείου διαψεύστηκαν από βίντεο και άλλες αποδείξεις, κάποιες φορές στα δικαστήρια.

Τρεις άνδρες που επέβαιναν στο βαν του Σαλγάδο αμφισβήτησαν την απολογία της ICE, σύμφωνα με τον δικηγόρο των δυο από αυτών.

Το Μεξικό ξεκίνησε την υποβολή ποινικών προσφυγών στις πολιτειακές εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για τους θανάτους πολιτών του, είτε ήταν κρατούμενοι των αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών, είτε και κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής του νόμου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σήμερα.

Η κυβέρνηση του Μεξικού απέστειλε επίσης εξώδικα σε κέντρα κράτησης των ΗΠΑ όπου έχουν πεθάνει Μεξικανοί υπήκοοι, πρόσθεσε το υπουργείο.

Τουλάχιστον 14 Μεξικανοί πολίτες έχουν πεθάνει υπό κράτηση και αρκετοί άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Σαλγάδο, σε επιχειρήσεις της ICE.

Το Μεξικό θα απευθυνθεί στον ΟΗΕ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ είχε ανακοινώσει από την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνησή της «δεν μπορεί να εθελοτυφλεί» και θα απαντήσει στους θανάτους αυτούς. Εκτός από τις προσφυγές στα αμερικανικά δικαστήρια, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας επικοινώνησε επίσης με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τους θανάτους των Μεξικανών υπηκόων υπό την κράτηση της ICE.

Το Μεξικό αναμένει από το γραφείο του ΟΗΕ να συλλέξει πληροφορίες από τις αρχές των ΗΠΑ, να αναλύσει τα γεγονότα και «να παραπέμψει την υπόθεση στις σχετικές ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ανέφερε το υπουργείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ξεκινά έρευνα για στρατολόγηση πολιτών στον ρωσικό στρατό με ψεύτικες αγγελίες εργασίας

06:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Ντιντιέ Ντεσάν αποχωρεί από την εθνική Γαλλίας, ο Ζιντάν ετοιμάζεται να αναλάβει

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα δεδομένα για τη Marfin: Αυτός πέταξε τη φονική μολότοφ - Ένα βήμα πριν την ταυτοποίηση όλης της ομάδας, λένε οι αρχές

06:41ΚΟΣΜΟΣ

10 χρόνια από το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία: Άγνωστες λεπτομέρειες από Έλληνα αξιωματικό - Πώς ευνοήθηκε ο Ερντογάν

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Αττική αλλάζει με 352 έργα «θωράκισης» και λογοδοσία 30 μηνών από τον Νίκο Χαρδαλιά - Στοίχημα ζωής η οδική ασφάλεια

06:33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραμούζης (SMERC): Φορολογούμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως τα…Rolex

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 17,3%

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Τρεις και όχι δύο οι αστυνομικοί στην αιματηρή συμπλοκή - Τι ισχυρίστηκαν

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέος γύρος επιθέσεων στα παράκτια των Στενών του Ορμούζ - Επτάωρη επιχείρηση βομβαρδισμών

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στο «Situation Room» για πιθανή ευρύτερη επίθεση στο Ιράν

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουλίου

05:37ΚΟΣΜΟΣ

ICE: Η υπηρεσία Μετανάστευσης στις ΗΠΑ σταματά τους ελέγχους σε οχήματα μετά τις δύο δολοφονίες

05:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία ενώ συνεχίζονται οι βοριάδες - Που θα βρέξει

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Διανομέας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη Λεωφόρο Μεσογείων

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια στο λιμάνι της Οδυσσού

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Εμανουέλ Μακρόν: Το μετάλιο της «Λεγεώνας της Τιμής» απέδοσε στον Κιρ Στάρμερ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απελευθερώθηκαν από τον εθνικό στρατό οι 39 πολίτες που απήχθησαν από τον ELN

03:46ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Για «στοχευμένα πλήγματα κατά αμάχων» κατηγορεί η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

19:27WHAT THE FACT

Hφαίστειο ξυπνά μετά από 700.000 χρόνια και οι επιστήμονες δεν έχουν την πολυτέλεια να το αγνοήσουν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Τρεις και όχι δύο οι αστυνομικοί στην αιματηρή συμπλοκή - Τι ισχυρίστηκαν

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στο «Situation Room» για πιθανή ευρύτερη επίθεση στο Ιράν

22:20WHAT THE FACT

Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο αστεροειδή του ηλιακού συστήματος: 530 χλμ. διάμετρο και ένα βουνό διπλάσιο από το Έβερεστ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 17,3%

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

00:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λύγισε» το διαδίκτυο: Μπαμπάς με άνοια θυμάται και σιγοτραγουδάει τους στίχους σε συναυλία

05:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία ενώ συνεχίζονται οι βοριάδες - Που θα βρέξει

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ