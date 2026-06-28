ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τον Λανς Σρόγερ για νέο επικεφαλής της ICE

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως επέλεξε τον Λανς Σρόγερ, έναν πρώην αστυνομικό στην Οκλαχόμα, για νέο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), η οποία έχει επικριθεί έντονα στις ΗΠΑ για τις συλλήψεις και τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

«Ο Λανς έχει πάνω από 29 χρόνια εμπειρίας στην επιβολή του νόμου στην Οκλαχόμα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως έχει «δεκαετίες εμπειρίας στη φυλάκιση των χειρότερων εγκληματιών».

Ο Λανς Σρόγερ, επί του παρόντος σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, πρόκειται να διαδεχθεί τον Τοντ Λάιονς, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ υπηρεσιακός επικεφαλής της ICE τον Μάρτιο του 2025. Ο Λάιονς παραιτήθηκε τον Μάιο του 2026, λίγες εβδομάδες μετά την απομάκρυνση της πρώην υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Θεωρητικά, ο διορισμός του Σρόγερ στη θέση του επικεφαλής της ICE θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Ωστόσο, από το 2017 όλοι οι διευθυντές της ICE έχουν διοριστεί ως υπηρεσιακοί.

«Έχουν περάσει 11 χρόνια (σ.σ. από τον Δεκέμβριο του 2014) από τότε που το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) είχε έναν διευθυντή της ICE εγκεκριμένο από τη Γερουσία», έγραψε ο υπουργός Μαρκγουέιν Μάλιν, προτρέποντας τη Γερουσία να επικυρώσει γρήγορα τον διορισμό του Λανς Σρόγερ.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Ωστόσο, οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν πως οι ενέργειες της κυβέρνησης παραβιάζουν τις πολιτικές ελευθερίες και δημιουργούν ένα μη ασφαλές περιβάλλον, ιδίως για τις μειονότητες.

H ICE έχει επικριθεί έντονα για βάναυσες τακτικές. Στη διάρκεια διαδηλώσεων τον Ιανουάριο στη Μινεσότα, ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο αμερικανούς πολίτες, τον Άλεξ Πρέτι και τη Ρενέ Γκουντ. Ο θάνατός τους είχε πυροδοτήσει οργισμένες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.