Τέξας: Oμοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό στο Χιούστον

Oμοσπονδιακός πράκτορας της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα στο Χιούστον του Τέξας, ο οποίος βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» της υπηρεσίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο άνδρας, ο οποίος ήταν Μεξικανός υπήκοος, αγνόησε τις εντολές της υπηρεσίας να σταματήσει και προσπάθησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητο του έναν πράκτορα, ο οποίος πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Ο άνδρας ήταν στόχος της επιχείρησης επειδή ζούσε στη χώρα χωρίς νόμιμη άδεια, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, ο άνδρας έπεσε πάνω σε ένα όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του ως όπλο στην προσπάθεια του να χτυπήσει έναν πράκτορα της υπηρεσίας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο Λορέντζο Σαλγκάδο Αραούχο και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκε με τους πυροβολισμούς.

Βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, το οποίο μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KRIV-TV, δείχνει δύο πράκτορες σκυμμένους πάνω από έναν άνδρα που είναι ξαπλωμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε ένα λευκό βαν. Δύο ακόμη άνδρες διακρίνονται στο έδαφος, με χειροπέδες, στην απέναντι πλευρά του οχήματος.

An ICE agent shot and killed a Mexican man during an immigration operation in Houston after DHS says he tried to flee and drive into an agent.



Source: CNNpic.twitter.com/aiurY8nKFh — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και το τοπικό γραφείο του FBI έχουν ξεκινήσει δύο ξεχωριστές έρευνες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Associated Press, το FBI διενεργεί έρευνα για επίθεση εναντίον αστυνομικού και όχι για τον θάνατο του Αραούχο.

Με ανάρτησή του στο Facebook, o γιος του Αραούχο, Ρονάλντο Σαλγάδο, δήλωσε ότι ο πατέρας του ήταν ένας «πολύ εργατικός άνδρας από το Μεξικό», και την ημέρα που σκοτώθηκε, πήγαινε προς την δουλειά του και έκανε στάσεις για να παραλάβει συναδέλφους του.

«Ο πατέρας μου ζούσε σε αυτή τη χώρα εδώ και σχεδόν 35 χρόνια, δούλευε στις οικοδομές για να μας μεγαλώσει και να μας φροντίζει, εμένα, τους δυο αδελφούς μου και τη μητέρα μου. Δεν του άξιζε αυτό που του συνέβη», έγραψε.

Το Χιούστον, η μεγαλύτερη πόλη του Τέξας, βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών εντατικών επιχειρήσεων της ICE. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Χιούστον ψήφισε υπέρ μιας διάταξης που περιορίζει τη συνεργασία της πόλης με την ICE, αλλά την απέρριψε αφού ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ απείλησε να κόψει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την κρατική χρηματοδότηση για τη δημόσια ασφάλεια της πολιτείας.

Η Δημοκρατική βουλευτής από το Τέξας, Σίλβια Γκαρσία, ζήτησε «πλήρη και αμερόληπτη έρευνα», προσθέτοντας ότι «η οικογένεια του θύματος, οι πολίτες που εκπροσωπώ και ολόκληρη η κοινότητα αξίζουν μια πλήρη και διαφανή αποτύπωση του τι συνέβη».

Η έκτη δολοφονία ανθρώπου από πράκτορα της ICE

Η θανατηφόρα σύγκρουση στο Χιούστον σημειώθηκε, ενώ καταγράφεται αύξηση των συλλήψεων από την ICE σε ολόκληρη τη χώρα, με τους πράκτορες της υπηρεσίας να συνέλαβαν περίπου 2.000 μετανάστες καθημερινά την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τουλάχιστον έξι άτομα έχουν σκοτωθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE από την έναρξη της εντατικής εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης, η οποία επιβλήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι αρχικές δηλώσεις των πρακτόρων της ICE σχετικά με τη χρήση βίας αμφισβητήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ενίοτε και ενώπιον δικαστηρίων.

Τον Φεβρουάριο, δυο πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) τέθηκαν σε διαθεσιμότητα επειδή έκαναν ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τραυματισμό ενός μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Πέρυσι, ένας ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 23χρονο Αμερικανό πολίτη, τον Ρούμπεν Ρέι Μαρτίνεζ, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου της Τροχαίας. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο πράκτορας πυροβόλησε προς το όχημα του 23χρονου αφού εκείνος «προσπάθησε να χτυπήσει» τον συνάδελφό του. Ωστόσο, βίντεο του συμβάντος που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές δεν δείχνει το όχημα να χτυπά τον πράκτορα.

Τον Ιανουάριο, η 37χρονη Αμερικανίδα πολίτης Ρενέ Γκουντ δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη. Τότε, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ είχε πάλι υποστηρίξει ότι η Γκουντ προσπάθησε να χτυπήσει τον πράκτορα με το όχημά της, κάτι που αμφισβήτησαν τοπικοί αξιωματούχοι και μάρτυρες, υποστηρίζοντας ότι απλώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

«Σκοτώσατε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή δεν είχε τα χαρτιά του»

Μια αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, η 51χρονη Ρόντα Σμιθ, η οποία ζει στη γειτονιά και δήλωσε ότι ψήφισε τον Τραμπ, εξέφρασε την οργή της για το περιστατικό, μιλώντας στο Reuters.

«Αυτός ο άνθρωπος δούλευε σκληρά», είπε η Σμιθ. «Κυνηγήστε τους εγκληματίες... τους βιαστές, τους δολοφόνους. Γιατί να κυνηγήσετε έναν σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο;»

«Αυτό είναι ευθύνη του Τραμπ», είπε η Τζίνα Ντάνιελσεν, μια άλλη κάτοικος της περιοχής. «Σκοτώσατε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή δεν είχε τα χαρτιά του. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Καθώς ο καιρός επιδεινώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου 20 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον τόπο του συμβάνοντος. Ορσσμένοι έβαλαν στεφάνια σε στύλους και άφησαν λουλούδια, ενώ άλλοι άναψαν κεριά.

Μια μεγάλη διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί στον τόπο του συμβάντος το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής.