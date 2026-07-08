Τέξας: Oμοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό στο Χιούστον

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο άνδρας, αγνόησε τις εντολές της υπηρεσίας να σταματήσει και προσπάθησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητο του έναν πράκτορα, ο οποίος πυροβόλησε σε αυτοάμυνα

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Τέξας: Oμοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό στο Χιούστον

Αστυνομικοί στο Τέξας

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Oμοσπονδιακός πράκτορας της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα στο Χιούστον του Τέξας, ο οποίος βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» της υπηρεσίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο άνδρας, ο οποίος ήταν Μεξικανός υπήκοος, αγνόησε τις εντολές της υπηρεσίας να σταματήσει και προσπάθησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητο του έναν πράκτορα, ο οποίος πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Ο άνδρας ήταν στόχος της επιχείρησης επειδή ζούσε στη χώρα χωρίς νόμιμη άδεια, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, ο άνδρας έπεσε πάνω σε ένα όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του ως όπλο στην προσπάθεια του να χτυπήσει έναν πράκτορα της υπηρεσίας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο Λορέντζο Σαλγκάδο Αραούχο και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκε με τους πυροβολισμούς.

Βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, το οποίο μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KRIV-TV, δείχνει δύο πράκτορες σκυμμένους πάνω από έναν άνδρα που είναι ξαπλωμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε ένα λευκό βαν. Δύο ακόμη άνδρες διακρίνονται στο έδαφος, με χειροπέδες, στην απέναντι πλευρά του οχήματος.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και το τοπικό γραφείο του FBI έχουν ξεκινήσει δύο ξεχωριστές έρευνες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Associated Press, το FBI διενεργεί έρευνα για επίθεση εναντίον αστυνομικού και όχι για τον θάνατο του Αραούχο.

Με ανάρτησή του στο Facebook, o γιος του Αραούχο, Ρονάλντο Σαλγάδο, δήλωσε ότι ο πατέρας του ήταν ένας «πολύ εργατικός άνδρας από το Μεξικό», και την ημέρα που σκοτώθηκε, πήγαινε προς την δουλειά του και έκανε στάσεις για να παραλάβει συναδέλφους του.

«Ο πατέρας μου ζούσε σε αυτή τη χώρα εδώ και σχεδόν 35 χρόνια, δούλευε στις οικοδομές για να μας μεγαλώσει και να μας φροντίζει, εμένα, τους δυο αδελφούς μου και τη μητέρα μου. Δεν του άξιζε αυτό που του συνέβη», έγραψε.

Το Χιούστον, η μεγαλύτερη πόλη του Τέξας, βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών εντατικών επιχειρήσεων της ICE. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Χιούστον ψήφισε υπέρ μιας διάταξης που περιορίζει τη συνεργασία της πόλης με την ICE, αλλά την απέρριψε αφού ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ απείλησε να κόψει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την κρατική χρηματοδότηση για τη δημόσια ασφάλεια της πολιτείας.

Η Δημοκρατική βουλευτής από το Τέξας, Σίλβια Γκαρσία, ζήτησε «πλήρη και αμερόληπτη έρευνα», προσθέτοντας ότι «η οικογένεια του θύματος, οι πολίτες που εκπροσωπώ και ολόκληρη η κοινότητα αξίζουν μια πλήρη και διαφανή αποτύπωση του τι συνέβη».

Η έκτη δολοφονία ανθρώπου από πράκτορα της ICE

Η θανατηφόρα σύγκρουση στο Χιούστον σημειώθηκε, ενώ καταγράφεται αύξηση των συλλήψεων από την ICE σε ολόκληρη τη χώρα, με τους πράκτορες της υπηρεσίας να συνέλαβαν περίπου 2.000 μετανάστες καθημερινά την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τουλάχιστον έξι άτομα έχουν σκοτωθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE από την έναρξη της εντατικής εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης, η οποία επιβλήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι αρχικές δηλώσεις των πρακτόρων της ICE σχετικά με τη χρήση βίας αμφισβητήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ενίοτε και ενώπιον δικαστηρίων.

Τον Φεβρουάριο, δυο πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) τέθηκαν σε διαθεσιμότητα επειδή έκαναν ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τραυματισμό ενός μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Πέρυσι, ένας ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 23χρονο Αμερικανό πολίτη, τον Ρούμπεν Ρέι Μαρτίνεζ, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου της Τροχαίας. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο πράκτορας πυροβόλησε προς το όχημα του 23χρονου αφού εκείνος «προσπάθησε να χτυπήσει» τον συνάδελφό του. Ωστόσο, βίντεο του συμβάντος που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές δεν δείχνει το όχημα να χτυπά τον πράκτορα.

Τον Ιανουάριο, η 37χρονη Αμερικανίδα πολίτης Ρενέ Γκουντ δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη. Τότε, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ είχε πάλι υποστηρίξει ότι η Γκουντ προσπάθησε να χτυπήσει τον πράκτορα με το όχημά της, κάτι που αμφισβήτησαν τοπικοί αξιωματούχοι και μάρτυρες, υποστηρίζοντας ότι απλώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

«Σκοτώσατε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή δεν είχε τα χαρτιά του»

Μια αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, η 51χρονη Ρόντα Σμιθ, η οποία ζει στη γειτονιά και δήλωσε ότι ψήφισε τον Τραμπ, εξέφρασε την οργή της για το περιστατικό, μιλώντας στο Reuters.

«Αυτός ο άνθρωπος δούλευε σκληρά», είπε η Σμιθ. «Κυνηγήστε τους εγκληματίες... τους βιαστές, τους δολοφόνους. Γιατί να κυνηγήσετε έναν σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο;»

«Αυτό είναι ευθύνη του Τραμπ», είπε η Τζίνα Ντάνιελσεν, μια άλλη κάτοικος της περιοχής. «Σκοτώσατε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή δεν είχε τα χαρτιά του. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Καθώς ο καιρός επιδεινώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου 20 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον τόπο του συμβάνοντος. Ορσσμένοι έβαλαν στεφάνια σε στύλους και άφησαν λουλούδια, ενώ άλλοι άναψαν κεριά.

Μια μεγάλη διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί στον τόπο του συμβάντος το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:42ANNOUNCEMENTS

Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:39WHAT THE FACT

Η «δεύτερη Σελήνη» της Γης φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Χωριό της Ιταλίας επιβάλει πρόστιμο 200€ σε τουρίστες που κυκλοφορούν γυμνόστηθοι ή... με μαγιό

10:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το επικό ντελίριο Αργεντινού εκφωνητή που έγινε viral στο 3-2 της Αργεντινής

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξέρεις καράτε; Δάσκαλος κουνγκ φου την «πάτησε» σαν αρχάριος από αστυνομικό - Το βίντεο της «μάχης»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο με φόντο την ένταση στα Στενά του Ορμούζ

10:30WHAT THE FACT

Μόλις 8 μέτρα και δύο σοφίτες: Το μικρό σπίτι που αξιοποιεί κάθε γωνιά

10:30ΥΓΕΙΑ

Μολυσμένες με PFAS και ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές οι ευρωπαϊκές φράουλες - Έρευνα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Άργος: Αστυνομικοί πυροβόλησαν οδηγό που επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά - Συνελήφθησαν δύο ένστολοι

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ – Ερντογάν: Τι δείχνει η γλώσσα του σώματος στη χθεσινή συνάντηση – Τα διπλωματικά μηνύματα

10:00ΥΓΕΙΑ

Βαλβιδοπάθειες Καρδιάς: Οι νέες ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις για τις οποίες φωνάζει η Αίγυπτος

09:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ΝΑΤΟ πάει μουντιάλ - Η εμφάνιση με φανέλες δύο ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Τα θέματα με την Τουρκία να λύνονται σε πνεύμα καλής γειτονίας -

09:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτό είναι το γκολ της Αιγύπτου που δεν μέτρησε

09:36ΚΟΣΜΟΣ

«Δούλευε στις οικοδομές για να μας μεγαλώσει»: Oμοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό στο Χιούστον

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δεν ζητάει μόνο τα μαχητικά F-35 – Ποιες απαιτήσεις θέτει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Με οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν - Τι λένε οι στίχοι του ceddin deden

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Άργος: Αστυνομικοί πυροβόλησαν οδηγό που επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά - Συνελήφθησαν δύο ένστολοι

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Με οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν - Τι λένε οι στίχοι του ceddin deden

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Τα θέματα με την Τουρκία να λύνονται σε πνεύμα καλής γειτονίας -

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο ασφαλής είναι η βουτιά σας; Οι τοξικοί λαγοκέφαλοι εξαπλώνονται σε όλη τη Μεσόγειο - Πρώτες βοήθειες αν σας δαγκώσει

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Η «άβολη στιγμή» Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν - Πήγε να της φιλήσει το χέρι - Πώς αντέδρασε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις για τις οποίες φωνάζει η Αίγυπτος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνισή της - Μυστήριο με βενζινάδικο που αγόρασαν Κινέζοι με τη διαμεσολάβησή της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ μην το κάνεις»: Η δραματική προειδοποίηση του πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ για τα F-35

08:30ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Δράμα και θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ - «Όπως πάντα ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Θάλαμος βασανιστηρίων με αίμα και τσεκούρια στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα στον Ουκρανό Ολιγάρχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ