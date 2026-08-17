Λιβύη: Επτά μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο - Πενήντα άνθρωποι διασώθηκαν

17.800 μετανάστες έχουν φτάσει στην Ιταλία φέτος από την 1η Ιανουαρίου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λιβύη: Επτά μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο - Πενήντα άνθρωποι διασώθηκαν
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  • Επτά μετανάστες βρέθηκαν νεκροί μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ 50 διασώθηκαν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η βάρκα ήταν υπερφορτωμένη και περιείχε 45 άνδρες, πέντε γυναίκες και 29 ασυνόδευτους ανηλίκους από Αίγυπτο και Σομαλία.
  • Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από την ιταλική ΜΚΟ Emergency σε συνεργασία με λιβυκό περιπολικό σκάφος.
  • Η κυβέρνηση της Ιταλίας υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι εφαρμόζει μέτρα για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης μέσω συμφωνιών με Τυνησία και Λιβύη.
  • Από την 1η Ιανουαρίου φέτος έχουν φτάσει στην Ιταλία 17.800 μετανάστες, αριθμός μειωμένος σε σχέση με 39.116 την ίδια περίοδο το 2023.
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Επτά μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν και δύο εκ των οποίων νοηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η ιταλική μκο Emergency.

«Η ομάδα μας εντόπισε εννέα άτομα πάνω στη βάρκα (...). Για επτά από αυτούς, δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οι άλλοι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί ασφυξία», τόνισε η μη κυβερνητική οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Η μικρή, υπερφορτωμένη ξύλινη βάρκα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί περίπου στις 6:00 (τοπική ώρα, 7:00 ώρα Ελλάδας), και το σκάφος της μκο πλησίασε και διέσωσε τους επιζώντες υπό την επίβλεψη ενός λιβυκού περιπολικού σκάφους.

Οι μετανάστες -45 άνδρες και πέντε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 29 ασυνόδευτων ανηλίκων- ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο και τη Σομαλία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, του κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας (Fratelli d'Italia, ακροδεξιά), εξελέγη το 2022 με τη δέσμευση να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση. Η κυβέρνησή της έχει υπογράψει συμφωνίες με την Τυνησία και τη Λιβύη για τον περιορισμό της αναχώρησης μεταναστών και έχει δυσκολέψει το έργο ανθρωπιστικών μκο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, 17.800 μετανάστες έχουν φτάσει στην Ιταλία φέτος από την 1η Ιανουαρίου, σε σύγκριση με 39.116 κατά την ίδια περίοδο το 2025.

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