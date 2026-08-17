Ποιος έστελνε μηνύματα στον Μπέρναμ παριστάνοντας την προσωπάρχη του Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αντάλλαξε μηνύματα με άτομο που παρίστανε μία από τις στενότερες συνεργάτιδες του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που μίλησαν στο POLITICO.

Ο νέος πρωθυπουργός επικοινωνούσε με κάποια που εμφανιζόταν ως η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, προτού αρχίσει να υποψιάζεται ότι η επικοινωνία δεν ήταν αυθεντική, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Δεν σχολιάζουμε θέματα εθνικής ασφάλειας», ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ένα άτομο που ενημερώθηκε για την επικοινωνία δήλωσε ότι ανταλλάχθηκαν «μερικά μηνύματα» αφότου ο Μπέρναμ ανέλαβε καθήκοντα στην Ντάουνινγκ Στριτ, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «ήταν άνευ σημασίας».

Η βρετανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανησύχησε τόσο για το περιστατικό, ώστε το έθεσε υπόψη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους.

Οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς το ζήτημα αφορά την εθνική ασφάλεια.

Στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης υπήρξαν φόβοι ότι το κινητό τηλέφωνο της Γουάιλς είχε παραβιαστεί εκ νέου.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ωστόσο, διέψευσε ότι υπήρξε παραβίαση του κινητού της προσωπάρχη του Τραμπ.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με παραβίαση των συσκευών της προσωπάρχη», ανέφερε.

Ανάλογο περιστατικό είχε προκαλέσει έρευνα FBI

Πέρυσι, ο Λευκός Οίκος και το FBI είχαν ξεκινήσει έρευνα, όταν γερουσιαστές, κυβερνήτες και στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων έλαβαν μηνύματα και τηλεφωνήματα από άτομο που ισχυριζόταν ότι ήταν η προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει τότε ότι η Γουάιλς ενημέρωσε συνεργάτες της πως οι επαφές στο κινητό της τηλέφωνο είχαν παραβιαστεί.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ του Μπέρναμ και του ατόμου που την υποδυόταν, καθώς και πότε ακριβώς στάλθηκαν τα μηνύματα. Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη διακριτικότητα από τη βρετανική κυβέρνηση.

Ο Μπέρναμ ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, ωστόσο η πορεία του προς την Ντάουνινγκ Στριτ είχε ουσιαστικά διαφανεί από τις 18 Ιουνίου, όταν κέρδισε την επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Makerfield και άρχισε να θεωρείται ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ.

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