Βρετανία: Η νέα κυβέρνηση δεσμεύεται για πλαφόν 2 λιρών στο κόστος των εισιτηρίων λεωφορείου

Snapshot Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεσμεύτηκε για πλαφόν 2 λιρών στο κόστος των εισιτηρίων λεωφορείου, μειώνοντας την τιμή κατά το ένα τρίτο.

Η κυβέρνηση θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καταργώντας τον ΦΠΑ από την 1η Οκτωβρίου.

Η επιπλέον χρηματοδότηση 454 εκατομμυρίων λιρών για το πλαφόν στα λεωφορεία θα προέλθει από επαναπροσδιορισμό δαπανών του υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας.

Η μείωση των εισιτηρίων αναμένεται να κοστίσει πάνω από 500 εκατομμύρια λίρες, ποσό μικρό σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση ακύρωσε το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών για να χρηματοδοτήσει τις παρεμβάσεις στο κόστος ζωής. Snapshot powered by AI

Μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα λεωφορεία κατά το ένα τρίτο σχεδιάζει να υλοποιήσει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, στα πλαίσια της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ζωής.

Μόλις δύο ημέρες μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, ο Μπέρναμ, δεσμεύτηκε να μειώσει τους φόρους στους λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και να θεσμοθετήσει πλαφόν των δύο λιρών σε όλα τα εισιτήρια. Το πλαφόν στο εισιτήριο του λεωφορείου υποστηρίχθηκε από την επιπλέον χρηματοδότηση 454 εκατομμυρίων λιρών, που θα προέλθει μέσω του επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων δαπανών από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας και Μηδενικών Εκπομπών, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Όπως είπα από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα καθήκοντα θα οικοδομήσω μια χώρα για όλους, παντού. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη σύνδεση των κοινοτήτων, καλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες και λιγότερα βάρη για τις ζωές των ανθρώπων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Μπέρναμ.

Μέτρα που θα γίνουν γρήγορα αισθητά στους πολίτες

Σύμφωνα με ο BBC, το μέτρο μείωσης της τιμής στα εισιτήρια αναμένεται να κοστίσει περισσότερες από 500 εκατομμύρια λίρες. Αυτό το κόστος είναι μια «μικρή σταγόνα στον ωκεανό» των συνολικών δαπανών της κυβέρνησης - που προβλέπεται να δαπανήσει 1.416 δισεκατομμύρια λίρες το 2026/27. Ο Άλεξ Τσάπμαν του Ιδρύματος Νέας Οικονομίας δήλωσε νωρίτερα στο BBC ότι τα χρήματα που δαπανώνται για την πολιτική είναι «πολύ μικρά από άποψη κυβέρνησης».

Χθες, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από τους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Το κόστος αυτής της δράσης για το τρέχον οικονομικό έτος θα χρηματοδοτηθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού προγράμματος ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,8 δισεκ. στερλινών.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο Μπέρναμ, θα ανακοινώσει περισσότερα μέτρα καθώς επιθυμεί η νέα του κυβέρνηση «να κάνει κάποια πράγματα που θα γίνουν γρήγορα αισθητά στους πολίτες», ειδικά σε εκείνους με τα χαμηλότερα εισοδήματα.

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