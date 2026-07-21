Βρετανία: Επικοινωνία Μπέρναμ – Τραμπ και πρόσκληση στο Μάντσεστερ για τη Σύνοδο της G20

Σε εγκάρδιο κλίμα η πρώτη επικοινωνία του νέου Βρετανού πρωθυπουργού με ξένο ηγέτη. Στο επίκεντρο η Βόρεια Θάλασσα, το εμπόριο και τα Στενά του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βρετανία: Επικοινωνία Μπέρναμ – Τραμπ και πρόσκληση στο Μάντσεστερ για τη Σύνοδο της G20
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  • Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ προσλεσε τον Νναλντ Τμπ στη Σύνοδο της G20 στο Μάντσεστε το επόμενο έτος.
  • Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν σε εγκάρδιο και θετικό κλίμα παρά τις προηγούμενες ιδεολογικές διαφορές.
  • Συζητήθηκαν θέματα διμερών σχέσεων, αξιοποίησης πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, εμπόριο, στρατιωτική συνεργασία και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ.
  • Ο Μπέρναμ αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο για επιτάχυνση των γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, θέμα που υποστηρίζει ο Τραμπ.
  • Ο Τραμπ επαίνεσε τον Μπέρναμ για την πολιτική του στη Βόρεια Θάλασσα και επέκρινε τον προκάτοχό του, Κιρ Στάρμερ.
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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μάντσεστερ για τη Σύνοδο Κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος, κατά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του με ξένο ηγέτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «πολύ καλή» συνομιλία και δεσμεύτηκε να «βοηθήσει» τον νέο πρωθυπουργό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ–Βρετανίας, η αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, το εμπόριο, η στρατιωτική συμμαχία και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ.

«Η συνομιλία ήταν ενδιαφέρουσα και πήγε πολύ καλά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ευχόμενος στον Μπέρναμ «καλή τύχη».

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Παρά τις έντονες ιδεολογικές διαφορές τους και τις επικρίσεις που είχαν ανταλλάξει στο παρελθόν, η πρώτη τους επικοινωνία κινήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακοινώσει σχέδιο επιτάχυνσης των γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, ένα ζήτημα στο οποίο ο Τραμπ έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα επικρίνει τον προκάτοχο του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, για την πολιτική του στη Βόρεια Θάλασσα, σημειώνοντας ότι ο νέος πρωθυπουργός θα κάνει «σωστό ξεκίνημα» εφόσον προχωρήσει στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων.

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