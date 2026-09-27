Παλιοσπύρου για τη βιτριολίστρια της: «Πρέπει να με προστατέψουν αν βγει έξω - Είμαι σε σοκ»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε πως νιώθει ανησυχία για την επικείμενη αποφυλάκιση της θύτριας, η οποία δεν έχει μετανοήσει για την πράξη της

Δημήτρης Δρίζος

Παλιοσπύρου για τη βιτριολίστρια της: «Πρέπει να με προστατέψουν αν βγει έξω - Είμαι σε σοκ»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εκφράζει σοκ και ανησυχία για την επικείμενη αποφυλάκιση της θύτριας, η οποία δεν έχει εκφράσει μετάνοια.
  • Ζητά προστασία και ενημέρωση σχετικά με την αποφυλάκιση, καθώς φοβάται για την ασφάλειά της λόγω της στάσης της θύτριας και των απειλητικών σχολίων στο διαδίκτυο.
  • Παρά τις δυσκολίες και τα σημάδια από την επίθεση με βιτριόλι, η Παλιοσπύρου έχει βρει δύναμη να αποδεχτεί τον εαυτό της και να εστιάσει στα θετικά της νέας ζωής της.
  • Επισημαίνει ότι οι ουλές δεν αποτελούν εμπόδιο στην προσωπική ευτυχία και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενασχόλησης με την πολιτική για ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία.
  • Αναγνωρίζει τον κίνδυνο που διατρέχει μετά την επίθεση και εκφράζει ευγνωμοσύνη που παραμένει ζωντανή, επιδιώκοντας να τιμά τη ζωή της.
Snapshot powered by AI

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε για τον αγώνα που δίνει για σωματική και ψυχική αποκατάσταση, μετά την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι το 2020.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να βρει τη δύναμη να αποδεχτεί τον εαυτό της, να νιώσει την αγάπη των δικών της ανθρώπων και να εστιάσει στα όμορφα στοιχεία της νέας της καθημερινότητας.

«Προσωπικά κρατάω τα όμορφα κομμάτια και από τις δύο αυτές ζωές. Νοσταλγώ πάρα πολλά κομμάτια της προηγούμενης ζωής μου, την ανεμελιά μου, την ρουτίνα μου. Όμως και σε αυτή τη νέα ζωή, με τις δυσκολίες, με άλλου είδους ρουτίνες που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας περισσότερο, προσπαθώ να βρίσκω και να κάνω focus τα όμορφα κομμάτια της».

«Η επίθεση που μου συνέβη δεν καθορίζει τα αισθήματα των ανθρώπων που είχα στη ζωή μου και που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή κατάλαβα ότι μπορώ να αγαπιέμαι από τους ανθρώπους μου, παρόλη την αλλαγή στην εμφάνισή μου, και αυτό κάποια στιγμή με ξεκλείδωσε, με ξεκούμπωσε».

Για τα χειρουργεία που έχει κάνει: «Δεν ξέρω αν το πίστευα, αλλά το ονειρευόμουν τόσο έντονα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο και ότι θα περάσει ο καιρός και κάποια στιγμή θα με αγαπώ και θα είμαι ο εαυτός μου όπως τον ήξερα, με λίγα σημάδια παραπάνω».

«Μου προκαλεί σοκ μία ενδεχόμενη αποφυλάκιση της θύτριας»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε πως νιώθει ανησυχία για την επικείμενη αποφυλάκιση της θύτριας, η οποία δεν έχει μετανοήσει για την πράξη της.

«Μου προκαλεί σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή, όμως όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, το έχω λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου. Ενώ έχω ζητήσει να ενημερωθώ για το πότε θα γίνει αυτό και από την αστυνομία και από τους δικηγόρους μου, μου λένε ότι δεν θα ενημερωθώ εάν και όταν συμβεί αυτό, γιατί δεν έχω δικαίωμα να ενημερωθώ».

«Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί. Δηλαδή απλά κάποια στιγμή θα περπατάω στο δρόμο και μπορεί να την δω μπροστά μου χωρίς να ξέρω ότι βρίσκεται έξω. Δεν θα πρέπει να πάρω κάποια μέτρα ή να πάρουν οι αρμόδιοι κάποια μέτρα για την προστασία μου; Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν εγκληματία, ο οποίος δεν έχει μετανιώσει γι’ αυτό που έχει κάνει και το έχει δηλώσει. Δεν έχει πειστεί για το λάθος ή για αυτό που πίστευε στο μυαλό της».

«Πρώτον, δεν ξέρω πώς ένα δικαστικό συμβούλιο θα συναινέσει στο να αποφυλακιστεί πρόωρα και δεύτερον δεν μου απαντάει κανείς πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου».

Για τα χυδαία σχόλια που έχει δεχθεί στο διαδίκτυο: «Είναι από ανθρώπους, δεν ξέρω ποιου φύλου, αν είναι άνδρες ή γυναίκες, γιατί τα προφίλ είναι ψεύτικα, που φαίνεται και λένε και εκφράζουν ότι φαντασιώνονται εγώ να πάθω κακό και να καταστραφεί και το άλλο μισό μου πρόσωπο. Αυτά είναι πολύ πιο στοχευμένα, συγκεκριμένα για την υπόθεση με το βιτριόλι και αφορούν συγκεκριμένες σκέψεις. Αυτό είναι που με τρομάζει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θέσω στο δικαστικό συμβούλιο που θα εξετάσει το αίτημα αποφυλάκισης της, εφόσον με καλέσει, που θα ήθελα να με καλέσει, για να εξηγήσω τους λόγους που εγώ νιώθω απροστάτευτη και που φοβάμαι. Μπορεί να είναι η ίδια, μπορεί να είναι κάποιος γνωστός της. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει.».

Για την πρώτη μέρα που της έδωσαν το ΟΚ οι γιατροί ώστε να κυκλοφορήσει χωρίς τη μάσκα: «Μπορεί κάποιος να φαντάζεται ότι θα ανυπομονούσα, αλλά για μένα ήταν σαν να μένω απροστάτευτη. Πολύ δύσκολο να εκθέσω τη νέα μου εικόνα. Φοβόμουν τι μπορεί ο καθένας να σκεφτεί για αυτό που θα έβλεπε».

Το φλερτ και η «επόμενη μέρα» στη ζωή της

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, αποκάλυψε πως οι οι ουλές δεν αποτελούν εμπόδιο στην προσωπική ευτυχία, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενασχόλησης με την πολιτική, εφόσον θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες.

«Όλοι ζητάμε λίγο πολύ και την επιβεβαίωση αυτή, ότι μπορούμε κάποιον να τον γοητεύσουμε. Αυτά τα πράγματα, της εμφάνισης, μια ουλή, ένα σημάδι δεν αποτελούν εμπόδιο».

«Πολύ δύσκολη πίστα η πολιτική. Αν κάτι κέντριζε το ενδιαφέρον και στην πολιτική σκηνή και να πίστευα ότι θα αξίζει και θα ακουμπήσει ένα μεγάλο μέρος πολιτών και ότι εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω ουσιαστικά, μπορεί να το σκεφτόμουν».

Τέλος, συγκλονίζουν τα λόγια της Ιωάννας Παλιοσπύρου αναφερόμενη στη στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο κοντά έφτασε στον θάνατο.

«Συγκινούμαι, γιατί συνάντησα έναν κύριο. Μου είπε για ένα περιστατικό μιας κοπέλας που είχε δεχθεί επίθεση με βιτριόλι και εγώ νόμιζα ότι μου μίλησε για να μπορέσουμε κάπως να τη βρούμε και να τη βοηθήσουμε και δυστυχώς μου είπε ότι απεβίωσε τότε, επειδή το κατάπιε».

«Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά είναι δυστυχώς σε κάτι τέτοιες συζητήσεις συνειδητοποιώ τον κίνδυνο που έχω διατρέξει και εγώ. Δεν μπορώ να σου πω ότι φοβάμαι το θάνατο γιατί αγαπώ τόσο πολύ τη ζωή που δεν μπορώ να ζω με αυτή τη σκέψη. Είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμα στη ζωή. Προσπαθώ να την τιμώ λίγο παραπάνω από πριν και να κάνω το να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30LIFESTYLE

Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»

15:18LIFESTYLE

Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» στη συναυλία της Άννας Βίσση

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για γυναίκα στη Θεσσαλονίκη: Πήγε για αναίμακτη βλεφαροπλαστική και κατέληξε με προβλήματα στην όραση - «Μέχρι και σήμερα υποφέρω»

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στα Μαστιχοχώρια της Χίου: Εκεί όπου ο σχίνος γίνεται «χρυσάφι», δείτε το οδοιπορικό

14:53LIFESTYLE

Παύλος Κοντογιαννίδης: Χειρουργήθηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη

14:51LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Επιτήδειοι πουλάνε 50 ευρώ τα δωρεάν αναμνηστικά βραχιόλια της συναυλίας

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Παλιοσπύρου για τη βιτριολίστρια της: «Πρέπει να με προστατέψουν αν βγει έξω - Είμαι σε σοκ»

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τέσσερα μέτρα τώρα για τα καύσιμα – «Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονεία»

14:27ΚΟΣΜΟΣ

«Σεπέρ, γιε μου, πού είσαι;» Η σπαρακτική αναζήτηση πατέρα στο Ιράν για να βρει το παιδί του ανάμεσα σε εκατοντάδες σορούς - Συγκλονιστικό βίντεο

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Όταν δάκρυσε όλη η Ελλάδα: 22 χρόνια από το δυστύχημα στο πέταλο του Μαλλιακού με 7 νεκρούς μαθητές

14:07LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Ακόμα θέλω να πάω παρακάτω, πειράζει;» - Η ατάκα για την ηλικία της λίγο πριν το φινάλε στο ΟΑΚΑ

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εφιαλτική νύχτα για 300 κατοίκους - Κοινότητα έμεινε αποκομμένη από ορμητικά νερά

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο καφές το εμποδίζει, ενώ το κόκκινο κρέας το ενισχύει: Για ποιο κρίσιμο μέταλλο μιλάμε;

13:51ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Βίσση

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση του Ρουβίκωνα με βαριοπούλες στο εργοστάσιο στη Λάρισα - Βίντεο

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Περιγράφει μια άλλη Ελλάδα – Να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

14:53LIFESTYLE

Παύλος Κοντογιαννίδης: Χειρουργήθηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

12:30WHAT THE FACT

Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

09:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εφιαλτική νύχτα για 300 κατοίκους - Κοινότητα έμεινε αποκομμένη από ορμητικά νερά

09:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο» - «Τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε η Άννα Βίσση

12:30LIFESTYLE

Ποιοι Metallica; Η Άννα Βίσση έγραψε Ιστορία στο ΟΑΚΑ με ρεκόρ προσέλευσης 95.000 θεατών

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Παλιοσπύρου για τη βιτριολίστρια της: «Πρέπει να με προστατέψουν αν βγει έξω - Είμαι σε σοκ»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Προσπαθούσε να πείσει τις συγχωριανές της στον Δομοκό να κάνουν... πλασμαφαίρεση!

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία ότι τραυματίστηκαν αγριόχοιροι από προπέλες σκαφών στον Άτοκο

14:27ΚΟΣΜΟΣ

«Σεπέρ, γιε μου, πού είσαι;» Η σπαρακτική αναζήτηση πατέρα στο Ιράν για να βρει το παιδί του ανάμεσα σε εκατοντάδες σορούς - Συγκλονιστικό βίντεο

12:11ΚΥΠΡΟΣ

Αγνοούμενοι στην Κύπρο: Εντοπίστηκαν οστά τεσσάρων ατόμων σε τρεις νέες ανασκαφές της ΔΕΑ

11:55LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Από το «Είσαι» του 2004 στο «Είσαι» του 2026 - 22 χρόνια μετά, ξανά μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πλάκα: Αυτό είναι το ζευγάρι των ηλικιωμένων που σκοτώθηκε στον δεύτερο όροφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ