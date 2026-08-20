Το χυδαίο σχόλιο στην Ιωάννα Παλιοσπύρου - «Πόσο θα μ' άρεσε να σου ρίξει πάλι η άλλη βιτριόλι»

Στη δημοσιότητα το σοκαριστικό μήνυμα που έλαβε

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Το χυδαίο σχόλιο στην Ιωάννα Παλιοσπύρου - «Πόσο θα μ' άρεσε να σου ρίξει πάλι η άλλη βιτριόλι»
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  • Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε προσβλητικό μήνυμα στα social media, έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι.
  • Ο αποστολέας ευχήθηκε να δεχθεί ξανά επίθεση από την ίδια γυναίκα που βρίσκεται στη φυλακή για την αρχική επίθεση.
  • Το μήνυμα επικρίθηκε για τον τρόπο που η Ιωάννα χρησιμοποιεί τα social media και τις προσωπικές της δημοσιεύσεις.
  • Η Ιωάννα απάντησε με ένα ερώτημα για το μίσος που κρύβεται πίσω από τέτοιες επιθέσεις, χωρίς να ανταποδώσει με τον ίδιο τόνο.
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Ένα ιδιαίτερα προσβλητικό μήνυμα δέχθηκε στα social media η Ιωάννα Παλιοσπύρου, έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι.

Η ίδια επέλεξε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα μέσω Instagram Story, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο της επίθεσης που δέχθηκε διαδικτυακά. Ο αποστολέας, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να της εύχεται να ξαναδεχθεί επίθεση με βιτριόλι από τη γυναίκα που βρίσκεται στη φυλακή για την επίθεση εναντίον της.

Η αφορμή για το μήνυμα

Από το περιεχόμενο της ανάρτησης φαίνεται πως ο συγκεκριμένος άνδρας ενοχλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο η Ιωάννα χρησιμοποιεί τα social media και από τις καθημερινές δημοσιεύσεις της.

Στο μήνυμά του σχολιάζει τις φωτογραφίες και τις στιγμές από την προσωπική της ζωή που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, ενώ επιχειρεί να δικαιολογήσει την επίθεση που υπέστη, συνδέοντάς την με τον χαρακτήρα της.

Παλιοσπύρου

Το Instagram story που κοινοποίησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου

Το μήνυμα που έλαβε η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρει:

«Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, αντί να απαντήσει στην ίδια ένταση, επέλεξε να θέσει ένα διαφορετικό ερώτημα, σχολιάζοντας ουσιαστικά το μίσος που μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα τέτοιο μήνυμα.

«Γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;», έγραψε χαρακτηριστικά.

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