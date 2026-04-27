Παλιοσπύρου: Συγκλονιστικές εικόνες από την αποκατάστασή της - «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»

«Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο ξέρω ότι κάνω ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω», γράφει σε ανάρτησή της στα socila media

Μίλτος Τσεκούρας

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνεχιζόμενη αποκατάστασή της και περιγράφει τη δύσκολη αλλά απαραίτητη διαδικασία της αποκατάστασης.
  • Σε ανάρτησή της, τονίζει ότι η θέλησή της να συνεχίσει είναι αμείωτη παρά τον πόνο και τις δυσκολίες.
  • Η επίθεση με βιτριόλι εναντίον της έγινε στις 20 Μαΐου 2020 στην Καλλιθέα, με δράστιδα την Έφη Κακαράντζουλα.
  • Η δράστιδα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Η Παλιοσπύρου στέλνει μήνυμα δύναμης και επιμονής μέσα από τη διαδικασία αποκατάστασής της.
Snapshot powered by AI

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη συνεχιζόμενη διαδικασία της αποκατάστασής της.

Η ίδια ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για τη μακρά πορεία των θεραπειών που ακολουθεί, στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό μήνυμα ζωής.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών, η ίδια περιγράφει με ειλικρίνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, διατηρώντας ωστόσο τη θέλησή της αμείωτη. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δεν είναι όμορφο, ούτε εύκολο. Αλλά είναι αληθινό. Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο.. ξέρω ότι κάνω ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω. Χτίζω τον εαυτό μου ξανά. Αυτό που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες… είναι η απόφαση να συνεχίζω. Κάθε φορά. Ακόμα κι όταν πονάει. Αποθήκευσέ το για τις μέρες που ξεχνάς πόσο δυνατή είσαι».

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο σημειώθηκε στις 20 Μαΐου 2020, όταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με βιτριόλι καθώς πήγαινε στην εργασία της στην περιοχή της Καλλιθέας.

Η δράστιδα, Έφη Κακαράντζουλα, συνελήφθη λίγο αργότερα και έπειτα από τη δικαστική διαδικασία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

