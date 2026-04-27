Παλιοσπύρου: Συγκλονιστικές εικόνες από την αποκατάστασή της - «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη συνεχιζόμενη διαδικασία της αποκατάστασής της.

Η ίδια ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για τη μακρά πορεία των θεραπειών που ακολουθεί, στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό μήνυμα ζωής.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών, η ίδια περιγράφει με ειλικρίνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, διατηρώντας ωστόσο τη θέλησή της αμείωτη. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δεν είναι όμορφο, ούτε εύκολο. Αλλά είναι αληθινό. Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο.. ξέρω ότι κάνω ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω. Χτίζω τον εαυτό μου ξανά. Αυτό που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες… είναι η απόφαση να συνεχίζω. Κάθε φορά. Ακόμα κι όταν πονάει. Αποθήκευσέ το για τις μέρες που ξεχνάς πόσο δυνατή είσαι».

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο σημειώθηκε στις 20 Μαΐου 2020, όταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με βιτριόλι καθώς πήγαινε στην εργασία της στην περιοχή της Καλλιθέας.

Η δράστιδα, Έφη Κακαράντζουλα, συνελήφθη λίγο αργότερα και έπειτα από τη δικαστική διαδικασία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Διαβάστε επίσης