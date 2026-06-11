Μυστήριο με Αμερικανό διπλωμάτη που βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στη Μιανμάρ

Ένας Αμερικανός διπλωμάτης βρέθηκε νεκρός στην Γιανγκόν της Μιανμάρ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενώ οι τοπικές αρχές της πόλης ανακοίνωσαν ότι μια γυναίκα από την Ταϊλάνδη έχει τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι του υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τον «θάνατο ενός υπαλλήλου της αμερικανικής κυβέρνησης», ο οποίος εργαζόταν στην πρεσβεία στην Γιανγκόν, χωρίς όμως να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Από σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας και των αγαπημένων του, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Associated Press, μέσω email.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της διπλωματικής κοινότητας της Μιανμάρ, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο ξενοδοχείο Sakura Residence & Hotel. Το κατάλυμα είναι δημοφιλές μεταξύ διπλωματών, επιχειρηματιών και άλλων διεθνών επισκεπτών και βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την αμερικανική πρεσβεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τοπική αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία, ενώ μια γυναίκα από την Ταϊλάνδη έχει τεθεί υπό κράτηση.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την απελευθέρωση της γυναίκας που βρίσκεται υπό κράτηση και έχει ενημερώσει την οικογένειά της.