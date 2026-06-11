Κατάστημα μοτοσικλετών χαρίζει μηχανή σε όποιον αντέξει 10 λεπτά ανάποδα
Το βίντεο προκάλεσε χαμούλη στα social, με χρήστες να συζητούν για το αν η δοκιμασία είναι ανθρώπινα εφικτή
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Δυσκόλεψαν οι εποχές, δυσκόλεψαν και οι αγοραπωλησίες μοτοσικλετών. Ένα κατάστημα μοτοσικλετών στη Βραζιλία , που λέτε, βρήκε έναν από τους πιο παράξενους τρόπους για να τραβήξει κόσμο στα εγκαίνιά του. Τι έκανε; Κρέμασε μία μηχανή ανάποδα στο ταβάνι και υποσχέθηκε ότι όποιος κατάφερνε να μείνει πάνω της για 10 λεπτά, θα την έπαιρνε δωρεάν.
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