Κατάστημα μοτοσικλετών χαρίζει μηχανή σε όποιον αντέξει 10 λεπτά ανάποδα

Δυσκόλεψαν οι εποχές, δυσκόλεψαν και οι αγοραπωλησίες μοτοσικλετών. Ένα κατάστημα μοτοσικλετών στη Βραζιλία , που λέτε, βρήκε έναν από τους πιο παράξενους τρόπους για να τραβήξει κόσμο στα εγκαίνιά του. Τι έκανε; Κρέμασε μία μηχανή ανάποδα στο ταβάνι και υποσχέθηκε ότι όποιος κατάφερνε να μείνει πάνω της για 10 λεπτά, θα την έπαιρνε δωρεάν.

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