Νέο ευρωπαϊκό όριο για πληρωμές με μετρητά - Μέχρι πόσα χρήματα μπορούμε να δώσουμε

Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος του νέου ευρωπαϊκού πακέτου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημήτρης Δρίζος

Νέο ευρωπαϊκό όριο για πληρωμές με μετρητά - Μέχρι πόσα χρήματα μπορούμε να δώσουμε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 10 Ιουλίου 2027, οι πληρωμές με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ για εμπορικές συναλλαγές στην ΕΕ θα απαγορεύονται αν συμμετέχει επαγγελματίας ή επιχείρηση.
  • Ο νέος κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 θεσπίζει κοινό ευρωπαϊκό όριο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της τρομοκρατίας.
  • Οι πληρωμές μεταξύ ιδιωτών εξαιρούνται από τον περιορισμό και τα μετρητά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συναλλαγές.
  • Για συναλλαγές με μετρητά από 3.000 έως 10.000 ευρώ, απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
  • Τα κράτη
  • μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν χαμηλότερα όρια από το ευρωπαϊκό όριο των 10.000 ευρώ.
Snapshot powered by AI

Οι πληρωμές με μετρητά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε πολλές καθημερινές αγορές, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ετοιμάζει έναν κοινό κανόνα που θα περιορίσει τη χρήση μετρητών σε εμπορικές συναλλαγές υψηλής αξίας. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος του νέου ευρωπαϊκού πακέτου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νέο ευρωπαϊκό όριο για πληρωμές με μετρητά

Από τις 10 Ιουλίου 2027, αγορές αγαθών ή υπηρεσιών αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ δεν θα μπορούν πλέον να εξοφλούνται με μετρητά στην ΕΕ, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη ενεργεί ως επαγγελματίας ή επιχείρηση.

Η αλλαγή αυτή προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τον Ιούνιο του 2024, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για την αποτροπή της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για παράνομους σκοπούς. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγησε κατά τη νομοθετική διαδικασία ότι στόχος είναι η θέσπιση ενός κοινού ανώτατου ορίου σε ολόκληρη την ΕΕ, αποφεύγοντας μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Στην πράξη, οι Βρυξέλλες θέτουν ένα κοινό ανώτατο όριο 10.000 ευρώ για πληρωμές με μετρητά, χωρίς όμως να εμποδίζουν τα κράτη-μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν χαμηλότερα όρια. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, ισχύουν ήδη αυστηρότερα εθνικά όρια, που φτάνουν τα 3.000 ευρώ για ορισμένες συναλλαγές.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Παρότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός έχει ήδη εγκριθεί, η πρακτική εφαρμογή του μέτρου έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου 2027. Μέχρι τότε, συνεχίζεται η περίοδος προσαρμογής για τα κράτη-μέλη και τους οικονομικούς φορείς που επηρεάζονται.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι σημαντικό, καθώς διαψεύδει την εντύπωση ότι πρόκειται για άμεση απαγόρευση των μετρητών. Η απόφαση έχει ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά οι υποχρεωτικές συνέπειές της θα τεθούν σε ισχύ το καλοκαίρι του 2027.

Αλλαγές σε αγορές και υπηρεσίες

Το βασικό σημείο του νέου κανόνα αφορά τις εμπορικές συναλλαγές. Όσοι πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες θα μπορούν να δέχονται ή να πραγματοποιούν πληρωμές με μετρητά μόνο κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ, όταν η συναλλαγή συνδέεται με επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, το νέο ευρωπαϊκό πακέτο ενισχύει τις υποχρεώσεις ελέγχου για περιστασιακές συναλλαγές με μετρητά ύψους από 3.000 έως 10.000 ευρώ, απαιτώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας των συναλλασσομένων από τις υπόχρεες οντότητες.

Εξαιρούνται οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

Ο νέος περιορισμός δεν σημαίνει το τέλος του φυσικού χρήματος. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο εξαιρεί τις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών που δεν ενεργούν στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας, αφήνοντας εκτός τις καθαρά ιδιωτικές συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων.

Ωστόσο, η λογική πίσω από το μέτρο είναι σαφής: όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της συναλλαγής και όσο πιο επαγγελματικό είναι το πλαίσιό της, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η δυνατότητα ιχνηλάτησης της πληρωμής.

Γιατί η ΕΕ περιορίζει τα μετρητά

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος είναι να καταστεί δυσκολότερη η χρήση μεγάλων χρηματικών ποσών σε σχήματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα μετρητά θεωρούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως μέσο πληρωμής που είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί σε σύγκριση με τις τραπεζικές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Με την εναρμόνιση των κανόνων, η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και να αποτρέψει τη μεταφορά ύποπτων συναλλαγών σε χώρες με πιο χαλαρούς περιορισμούς. Η ύπαρξη ενός κοινού ανώτατου ορίου αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στην ενιαία αγορά.

Διαφορετικές επιπτώσεις ανά χώρα

Ο πραγματικός αντίκτυπος του μέτρου δεν θα είναι ο ίδιος σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε χώρες όπου ήδη ισχύουν χαμηλά όρια για πληρωμές με μετρητά, όπως η Πορτογαλία σε αρκετές περιπτώσεις, η αλλαγή ενδέχεται να γίνει λιγότερο αισθητή.

Αντίθετα, σε κράτη-μέλη όπου η χρήση μεγάλων ποσών σε μετρητά παρέμενε πιο ελεύθερη, η προσαρμογή ενδέχεται να είναι πιο εμφανής, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών όπου οι πληρωμές υψηλής αξίας εξακολουθούν να είναι συνηθισμένες.

Συνοπτικά, η ΕΕ δεν καταργεί τα μετρητά στις καθημερινές συναλλαγές. Από τις 10 Ιουλίου 2027 θα τεθεί σε ισχύ ένας κοινός κανόνας που απαγορεύει τις εμπορικές πληρωμές ύψους 10.000 ευρώ ή περισσότερο με μετρητά, χωρίς να θίγονται τα χαμηλότερα εθνικά όρια που ενδέχεται να ισχύουν σε κάθε χώρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:34ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή σύλληψη 32χρονου στο κέντρο της Αθήνας -Απείλησε αστυνομικούς με όπλο και τον καταδίωξαν

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Εmirates: Προσφέρει ασφάλιση για να δελεάσει τους επιβάτες να επιστρέψουν στο Ντουμπάι

08:23ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Finals: Απίθανη ανατροπή των Νικς από το -29 – Νίκη επί των Σπερς και προβάδισμα τίτλου με 3-1

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Νεκρό βρέφος 13 μηνών - Το εντόπισαν σε αποσύνθεση μέσα στην κούνια του

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

08:01ΜΑΝΤΕΙΟ

Φέρε νέους και δικούς μας η εντολή στον Κυρανάκη, πικρές αλήθειες απ' τον Μαργαρίτη, μεγαλώνει η διαφορά αλλά χαίρονται στο ΠΑΣΟΚ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota GRMN Corolla: Η πιο ακραία Corolla όλων των εποχών είναι γεγονός

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή ώρα μηδέν: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσουν πυρά - Φόβος για επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Έβρο στην... Ουγκάντα: Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον άνδρα που γρονθοκόπησε γυναίκα μπροστά στο παιδί της - Οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο κι αφέθηκε ελεύθερος - Έχει νοσηλευτεί και στο παρελθόν

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Για αυτό σκότωσε μάνα και γιο ο 65χρονος Ιταλός - Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνεται συνεχώς ο χρυσός και τα τιμαλφή που αφήνουν οι Έλληνες στα ενεχυροδανειστήρια - Με ποια έχουν… έρωτα και επιστρέφουν να τα πάρουν

07:27WHAT THE FACT

Το μυστήριο γύρω από το «εξωγήινο γυαλί» του βασιλιά Τουταγχαμών παίρνει απροσδόκητη τροπή

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (11/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ευρωπαϊκό όριο για πληρωμές με μετρητά - Μέχρι πόσα χρήματα μπορούμε να δώσουμε

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Υποκίνηση μέσω διαδικτύου εξετάζουν οι αρχές για τις βίαιες ταραχές

06:51ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο φάρμακο προσφέρει ελπίδα για μια «λειτουργική θεραπεία» της ηπατίτιδας Β

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τέλος η προσμονή, αρχίζει η γιορτή του ποδοσφαίρου!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Για αυτό σκότωσε μάνα και γιο ο 65χρονος Ιταλός - Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ευρωπαϊκό όριο για πληρωμές με μετρητά - Μέχρι πόσα χρήματα μπορούμε να δώσουμε

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-86: Πιο σκληρός από ποτέ, κόντρα σε όλους και σε όλα πάει ΣΕΦ για τίτλο!

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή ώρα μηδέν: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσουν πυρά - Φόβος για επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δείτε πως κλαίει»: Οργή για 32χρονο στον Ωρωπό που έδερνε τη σύζυγό του και ανέβαζε το βίντεο στα social media

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Ισραηλινός στρατιώτης πυροβολεί αυτοκίνητο Παλαιστινίων και σκοτώνει 7 μηνών βρέφος

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον άνδρα που γρονθοκόπησε γυναίκα μπροστά στο παιδί της - Οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο κι αφέθηκε ελεύθερος - Έχει νοσηλευτεί και στο παρελθόν

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τέλος η προσμονή, αρχίζει η γιορτή του ποδοσφαίρου!

06:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται προσωρινή «ψυχρή» αλλαγή - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Έβρο στην... Ουγκάντα: Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

08:01ΜΑΝΤΕΙΟ

Φέρε νέους και δικούς μας η εντολή στον Κυρανάκη, πικρές αλήθειες απ' τον Μαργαρίτη, μεγαλώνει η διαφορά αλλά χαίρονται στο ΠΑΣΟΚ

07:27WHAT THE FACT

Το μυστήριο γύρω από το «εξωγήινο γυαλί» του βασιλιά Τουταγχαμών παίρνει απροσδόκητη τροπή

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ