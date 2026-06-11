Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

Snapshot Από αύριο η Ελλάδα θα επηρεαστεί από βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η κακοκαιρία θα προκαλέσει πτώση θερμοκρασιών, χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνούς, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν στα κεντρικά, ανατολικά και το Αιγαίο έως το βράδυ της Πέμπτης.

Το Σάββατο η κατάσταση θα βελτιωθεί με περιορισμό της αστάθειας στα ανατολικά και νότια και ενίσχυση των νοτιάδων.

Από την Κυριακή ο καιρός θα γίνει πιο ήρεμος και ζεστός, με αστάθεια μόνο σε ορεινές περιοχές και σταθερό καιρό το επόμενο Σαββατοκύριακο. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική αλλαγή στον καιρό αναμένεται να σημειωθεί από αύριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η χώρα μας θα βρεθεί υπό την επιρροή ενός βαρομετρικού χαμηλού που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς νότια - νοτιοανατολικά, φέρνοντας έντονη αστάθεια και βροχές σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η επερχόμενη διαταραχή φέρνει ψυχρότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και να δημιουργηθεί σύγκρουση αερίων μαζών που θα προκαλέσει αστάθεια, κυρίως στο ηπειρωτικό τμήμα και το βόρειο Αιγαίο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί.

Η αστάθεια θα επηρεάσει αρχικά τη βόρεια και βορειοδυτική χώρα, επεκτεινόμενη στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως το βράδυ της Πέμπτης, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το Αιγαίο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σταδιακά το Σάββατο η κατάσταση θα βελτιωθεί, με την αστάθεια να περιορίζεται στα ανατολικά και νότια, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν.

Από την Κυριακή, η χώρα θα επανέλθει σε πιο ήρεμο και ζεστό καιρό, με τους βοριάδες να παραμένουν και την αστάθεια να περιορίζεται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο προβλέπεται ακόμα πιο ζεστό και με σταθερό καιρό.

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