Σκληρά πλάνα: Ισραηλινός στρατιώτης πυροβολεί αυτοκίνητο Παλαιστινίων και σκοτώνει 7 μηνών βρέφος

Snapshot Ισραηλινός στρατιώτης πυροβόλησε αυτοκίνητο παλαιστινιακής οικογένειας στη Δυτική Όχθη, σκοτώνοντας βρέφος 7 μηνών με σφαίρα στο κεφάλι.

Οι γονείς του βρέφους τραυματίστηκαν, με τη μητέρα να παραμένει στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία του παιδιού ενώ η μητέρα ήταν τραυματισμένη και καθόταν στο έδαφος.

Οι δύο στρατιώτες που εμπλέκονται εγκατέλειψαν τον τόπο χωρίς να ελέγξουν ή να βοηθήσουν τα θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Νέο βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα δείχνει τη στιγμή που ένας Ισραηλινός στρατιώτης πυροβόλησε το αυτοκίνητο μιας οικογένειας Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη, σκοτώνοντας τον επτά μηνών Σαμ Αμπού Χαϊκάλ με σφαίρα στο κεφάλι, ενώ οι δύο γονείς του τραυματίστηκαν. ⁣

Λίγες στιγμές αργότερα, σε ένα άλλο βίντεο που απέκτησε η B’Tselem, ο πατέρας του μωρού, το κρατά στην αγκαλιά του προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία από το κεφάλι του με τα χέρια του, ενώ η μητέρα του, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τα πυρά ενώ κρατούσε τον γιο της στο κάθισμα του αυτοκινήτου, φαίνεται να κάθεται στο έδαφος.

Η μητέρα του παραμένει στο νοσοκομείο. Μετά τον πυροβολισμό, ο στρατιώτης που πυροβόλησε και ένας άλλος στρατιώτης που βρισκόταν μαζί του εγκατέλειψαν τον τόπο του συμβάντος χωρίς να ελέγξουν το αυτοκίνητο ή να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στα θύματά τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό.

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