Moυντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην ιστορία - Το αστρονομικό ποσό για τα 100 ματς

Snapshot Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 αναμένεται να προσελκύσει στοιχήματα άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση από τα 35 δισεκατομμύρια του 2022.

Η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 και το μεγαλύτερο πλήθος αγώνων θα αυξήσουν τη ζήτηση για στοιχήματα κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Η διεύρυνση της αγοράς αθλητικών στοιχημάτων στις ΗΠΑ, όπου πλέον το 65% του πληθυσμού μπορεί να στοιχηματίσει, συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των στοιχημάτων.

Οργανώσεις προειδοποιούν για τις σοβαρές κοινωνικές συνέπειες του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, ειδικά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις ΗΠΑ προωθούνται αυστηρότεροι κανονισμοί στις αγορές online προβλέψεων για την αποτροπή παράνομων και ηθικά αμφιλεγόμενων στοιχημάτων. Snapshot powered by AI

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ξεκινάει σήμερα στο Μεξικό αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών, με στοιχήματα ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο. Στο τουρνουά οι ποδοσφαιρόφιλοι θα τοποθετούν στοιχήματα αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων ανά αγώνα, σύμφωνα με πρόβλεψη της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Macquarie.

Το αναμενόμενο συνολικό ποσό των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα ήταν μια σημαντική αύξηση από τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, το οποίο διεξήχθη στο Κατάρ. Ο αναλυτής της Macquarie, Τσαντ Μπένιον δήλωσε ότι η αναμενόμενη αύξηση των εσόδων από τυχερά παιχνίδια οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των ομάδων στο φετινό τουρνουά, από 32 σε 48. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξουν περισσότεροι από 100 αγώνες στο πρόγραμμα των έξι εβδομάδων, σε σύγκριση με τους 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022.

Οι ευνοϊκές χρονικές ζώνες των διοργανωτών, των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, θα ενισχύσουν επίσης την παγκόσμια τηλεθέαση, πρόσθεσε ο Μπένιον, τροφοδοτώντας τη ζήτηση μεταξύ των παικτών στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική.

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση του ποσού είναι η αυξανόμενη αγορά αθλητικών στοιχημάτων στις ΗΠΑ, με περίπου το 65% του πληθυσμού να μπορεί πλέον να στοιχηματίζει σε αθλήματα, από 40% το 2022. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο η πλειοψηφία των ΗΠΑ μπορεί να στοιχηματίσει. Ο Λες Μπερνάλ, εθνικός διευθυντής της οργάνωσης Stop Predatory Gambling, προειδοποίησε ότι «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ειδικά νέοι άνδρες, θα υποφέρουν από χρέη και οικονομικές δυσχέρειες που θα αλλάξουν τη ζωή τους» λόγω του τζόγου κατά τη διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

To Στάδιο Azteca στην Πόλη του Μεξικού AP

Ο Μπερνάλ δήλωσε: «99 στους 100 παίκτες αθλητικών στοιχημάτων χάνουν χρήματα μακροπρόθεσμα... το επιχειρηματικό μοντέλο για τους εμπορευματοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης αθλητικών τυχερών παιχνιδιών βασίζεται εξ ολοκλήρου στους ανθρώπους που έχουν μετατραπεί σε εθισμένους παίκτες, εθισμός που προκαλεί θύματα σε αυτοκτονίες με ρυθμό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο».Κάλεσε τους πολιτικούς παγκοσμίως να δράσουν για να περιορίσουν τις εθιστικές μορφές τυχερών παιχνιδιών και να αποτρέψουν την «εκμετάλλευση» κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών διαπίστωσε ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 79% των κερδών από εταιρείες τυχερών παιχνιδιών προερχόταν από το κορυφαίο 10% των αγοραστών, δηλαδή από εκείνους που στοιχημάτιζαν τουλάχιστον 5.639 λίρες ετησίως.

Ρύθμιση αγορών πρόβλεψης

Η έκθεση της Macquarie έρχεται σε μια στιγμή που οι κανονισμοί γύρω από τις αγορές online προβλέψεων στις ΗΠΑ πρόκειται να γίνουν αυστηρότεροι. Την Τετάρτη, η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) – ο αμερικανικός ρυθμιστικός φορέας για τις αγορές πρόβλεψης καθώς και για τις αγορές πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων – πρότεινε την καταστολή των στοιχημάτων για «τρομοκρατία, δολοφονία, πόλεμο, τυχερά παιχνίδια ή συμπεριφορά που είναι παράνομη βάσει της ομοσπονδιακής ή πολιτειακής νομοθεσίας».

Οι αγορές προβλέψεων έχουν προκαλέσει διαμάχη λόγω του τρόπου με τον οποίο επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν ο ένας εναντίον του άλλου σε μια αγορά σε θέματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μετά τις αντιδράσεις, ο διαχειριστής της αγοράς προβλέψεων Kalshi δεν διεξάγει πλέον αγορές για αυτά τα θέματα. Η ανταγωνίστριά της, η Polymarket, εξακολουθεί να το κάνει, αλλά δεν κερδίζει τέλη από αυτές. Έχει δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι η αφαίρεση τέτοιων αγορών δεν θα επηρεάσει τις ίδιες τις εκδηλώσεις.

Ομάδες ευαισθητοποίησης για τα τυχερά παιχνίδια προειδοποίησαν ότι σχεδόν όλοι οι παίκτες χάνουν χρήματα μακροπρόθεσμα και ότι όσοι στοιχηματίζουν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου κινδυνεύουν να ενθαρρυνθούν να δοκιμάσουν πιο εθιστικές μορφές στοιχημάτων.

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