Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας

Το Κουρασάο είναι η μικρότερη χώρα που έχει λάβει ποτέ μέρος σε Μουντιάλ - Ενθουσιασμένοι οι οπαδοί της ομάδας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας

Ο πιλότος χορεύει μαζί με φαν της ομάδας για την πρόκριση του Κουρασάο στο Μουντιάλ

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  • Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε ποτέ σε Μουντιάλ, με πληθυσμό περίπου 156.000 κατοίκους.
  • Οι παίκτες του Κουρασάο ταξίδεψαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ένα παλιό σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα και έγιναν viral.
  • Η πρόκριση του Κουρασάο έχει προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό στο νησί, όπου το ποδόσφαιρο θεωρείται σημαντική ευκαιρία για τους νέους σε ένα περιβάλλον με υψηλή φτώχεια.
  • Η ομάδα αποτελείται κυρίως από παίκτες υπηκόους Ολλανδίας, πολλοί εκ των οποίων έχουν μεγαλώσει στην Ολλανδία, με προπονητή τον Ολλανδό Ντικ Άντβοκαατ από το 2024.
  • Το Κουρασάο κληρώθηκε στον Ε' όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού.
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Το Κουρασάο, με μόλις λίγο παραπάνω από 150.000 κατοίκους, κατάφερε να γίνει η μικρότερη χώρα που έχει λάβει ποτέ μέρος σε Μουντιάλ, μετά την πρόκρισή της στη φετινή διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το κατόρθωμα αυτό, έχει προκαλέσει φρενίτιδα, τόσο στους απανταχού υπηκόους του Κουρασάο, όσο και σε ανθρώπους που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται κοντά στη διοργάνωση και στην προετοιμασία της.

Αυτό συνέβη και με τον πιλότο του αεροσκάφους που μετέφερε την ομάδα στις ΗΠΑ και μόλις προσγειώθηκε ξέσπασε σε έναν ξέφρενο χορό, μαζί με έναν φίλαθλο της Εθνικής Κουρασάο.

Το χορευτικό τους στιγμιότυπο, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral, δείχνοντας πως ανεξαρτήτως εθνικότητας, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου χαιρετίζουν και με το παραπάνω την πρόκριση του Κουρασάο, καθώς πρόκειται, πράγματι, για ένα σπουδαίο επίτευγμα.

Δείτε το βίντεο

Η μεταφορά των παικτών με... σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα

Καθώς τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική με πολυτελή πούλμαν και ιδιωτικά τζετ, οι παίκτες του Κουρασάο έχουν γίνει viral αφού βιντεοσκοπήθηκαν στριμωγμένοι σε ένα παλιό λεωφορείο χωρίς παράθυρα, συνεχίζοντας τις προετοιμασίες για το ιστορικό ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Σε αντίθεση με τα κλασικά λεωφορεία που έχουν οι άλλες ομάδες, τα οποία μοιάζουν περισσότερο με πούλμαν, οι παίκτες του Κουρασάο μετακινούνται με ένα παλιό σχολικό λεωφορείο, ένα ρετρό όχημα που δεν έχει καν ενσωματωμένα παράθυρα.

Το βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο, με πολλούς οπαδούς να συγκρίνουν το....αουτσάιντερ της Καραϊβικής με τη θρυλική ομάδα bobsled της Τζαμάικα που απαθανατίστηκε στην ταινία Cool Runnings.

Για το Κουρασάο, η διαδρομή με το λεωφορείο αποτύπωσε τέλεια το πνεύμα μιας ομάδας που έχει ήδη καταφέρει το ακατόρθωτο.Το μικροσκοπικό νησιωτικό έθνος, που βρίσκεται στην Καραϊβική, διαθέτει πληθυσμό μόλις 156.115 κατοίκων και έκταση μόλις 444 τετραγωνικών χιλιομέτρων

Γνωστό ως «Μπλε Κύμα» (Blue Wave) το Κουρασάο άφησε άναυδο τον κόσμο του ποδοσφαίρου τον περασμένο Νοέμβριο, όταν μια τεταμένη ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας με την Τζαμάικα εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το αποτέλεσμα κατέστησε το νησί της Καραϊβικής τη μικρότερη χώρα, τόσο σε μέγεθος όσο και σε πληθυσμό, που έφτασε ποτέ στο μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου.

Στην πατρίδα, ξέσπασαν πανηγυρισμοί σε όλο το νησί και, σύμφωνα με τους παίκτες, ο ενθουσιασμός μόλις που έχει υποχωρήσει. «Είναι τρελό», είπε ο μέσος Τζουνίνιο Μπακούνα. «Από τότε που προκριθήκαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο , βλέπεις ανθρώπους να σκέφτονται: "Ποιο είναι το Κουρασάο;", και μετά ψάχνουν να το βρουν και λένε "Α, εντάξει. Το Κουρασάο είναι πολύ ωραίο".»

Ο επίσης μέσος Ταχίθ Τσονγκ, το μόνο μέλος της ομάδας που γεννήθηκε στο νησί, δήλωσε ότι το επίτευγμα είχε μεταμορφώσει το έθνος. «Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα. Νομίζω ότι όλοι μας, όλοι είμαστε περήφανοι», είπε ο σταρ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. «Δεν νομίζω ότι το νησί έχει σταματήσει να μιλάει για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η ιστορία πίσω από την άνοδο του Κουρασάο είναι μοναδική. Αν και το νησί βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, παραμένει μέρος του βασιλείου της Ολλανδίας και κάθε παίκτης στην ομάδα είναι Ολλανδός υπήκοος. Ο Ολλανδός προπονητής Ντικ Άντβοκαατ βοήθησε στη μεταμόρφωση της ομάδας αφότου ανέλαβε τα ηνία το 2024.

Πολλοί γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ολλανδία αφότου οι οικογένειές τους έφυγαν από το νησί αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες. Ο αρχηγός Λεάντρο Μπακούνα, ο οποίος γεννήθηκε στην ολλανδική πόλη Χρόνινγκεν, λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ σύγχυση σχετικά με το πού ανήκει. «Μεγάλωσα στην Ολλανδία. Γεννήθηκα στην Ολλανδία», είπε. «Και ο πατέρας μου, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ότι "δεν είσαι από την Ολλανδία. Είσαι καθαρός πολίτης Κουρασάο".»

Το ίδιο το νησί αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με περίπου το 30% των κατοίκων να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για πολλούς νέους, το ποδόσφαιρο προσφέρει έναν δρόμο προς ευκαιρίες που διαφορετικά θα φαίνονταν ανέφικτες. Αυτή η πραγματικότητα έχει κάνει την πρόκριση της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο να έχει απήχηση πολύ πέρα ​​από τον αθλητισμό. Τώρα, το μικροσκοπικό νησί το οποίο πολλοί οπαδοί του ποδοσφαίρου δεν είχαν ακούσει ποτέ, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει γίγαντες. Το Κουρασάο κληρώθηκε στον Ε' όμιλο μαζί με τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού.

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