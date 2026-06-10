Σομαλία: Ηρωική υποδοχή του διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026

Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν με τη σημαία της Σομαλίας, περιβάλλεται από οπαδούς μετά την άφιξή του στο Μογκαντίσου της Σομαλίας

Snapshot Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026 λόγω άρνησης εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η άρνηση εισόδου βασίστηκε σε αυστηρότερους ελέγχους για υπηκόους χωρών με ταξιδιωτική απαγόρευση, όπως η Σομαλία.

Ο Ομάρ δέχτηκε ηρωική υποδοχή στη Σομαλία και δήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνή ανησυχία για την ικανότητα των ΗΠΑ να φιλοξενήσουν το Μουντιάλ και έθεσε ερωτήματα για τη μεταχείριση των διαιτητών.

Υποστηρικτές και αξιωματούχοι της Σομαλίας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και τόνισαν την ανάγκη υπεράσπισης του ονόματος της χώρας. Snapshot powered by AI

Πλήθος υποστηρικτών και αξιωματούχων στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, την Μογκαντίσου, υποδέχτηκαν τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στο φετινό Μουντιάλ, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την άφιξή του στην πόλη, ο Ομάρ δήλωσε ότι σκοπεύει να συμμετάσχει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και προέτρεψε την νεολαία της Σομαλίας να είναι περήφανοι για τη χώρα τους.

Ο 34χρονος Ομάρ επρόκειτο να γίνει ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα συμμετείχε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού είχε συμπεριληφθεί στην τελική λίστα της FIFA για το τουρνουά. Ο Ομάρ θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της Αφρικής και είχε επιλεγεί από τη Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου για να συμμετάσχει στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε ερώτηση για την υπόθεση του Αρτάν, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών (CBP) ανέφερε στο CNN ότι υπεβλήθη σε πρόσθετο έλεγχο κατά την άφιξη στο Μαϊάμι με πτήση από την Κωνσταντινούπολη.

«Κατά τη διαδικασία ελέγχου, ο ταξιδιώτης υπεβλήθη σε πρόσθετη επιθεώρηση, η οποία αποτελεί συνήθη διαδικασία όταν οι αξιωματούχοι χρειάζεται να επαληθεύσουν πληροφορίες ή να καθορίσουν την επιλεξιμότητα εισόδου. Μετά τον έλεγχο, ο ταξιδιώτης, ο οποίος ήταν διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, κρίθηκε μη επιλέξιμος για είσοδο λόγω ανησυχιών που προέκυψαν από τη διαδικασία ελέγχου και τού απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν στο αεροδρόμιο της Σομαλίας:

«Θεού θέλοντος, θα παρευρεθώ στο επόμενο Μουντιάλ»

Ωστόσο, επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ο Ομάρ δέχτηκε μια θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο της Μογκαντίσου, όπου ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Σομαλίας, τους πολίτες της χώρας αλλά και την FIFA για την υποστήριξη που του έδειξαν.

«Σας υπόσχομαι, ότι Θεού θέλοντος, θα παρευρεθώ στο επόμενο Μουντιάλ», είπε, ενώ εκατοντάδες υποστηρικτές στο αεροδρόμιο κυμάτιζαν τη σημαία της Σομαλίας. «Θέλω οι πολίτες της Σομαλίας να αντλήσουν παρηγοριά από αυτό και να παραμείνουν αισιόδοξοι».

Η άρνηση εισόδου του διαιτητή σε μια χώρα που φιλοξενεί το Μουντιάλ προκάλεσε οργή σε όλο τον κόσμο και έθεσε ερωτήματα σε ορισμένους σχετικά με την ικανότητα των ΗΠΑ να φιλοξενήσουν το τουρνουά.

Η Σομαλία συγκαταλέγεται στις 39 χώρες που επηρεάζονται από την ταξιδιωτική απαγόρευση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Ο εκπρόσωπος της CBP δεν προέβη σε λεπτομέρειες για τους λόγους της άρνησης εισόδου, όμως, οι υπήκοοι των χωρών που περιλαμβάνονται στην απαγόρευση, υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους.

Εκατοντάδες υποστηρικτές, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μέλη της ποδοσφαιρικής κοινότητας της Σομαλίας συγκεντρώθηκαν ώρες πριν την άφιξη του Ομάρ στο Διεθνές Αεροδρόμιο Άντεν Άντε, για να τον υποδεχτούν.

Καθώς ο Ομάρ αποβιβαζόταν από το αεροσκάφος, οπαδοί τον περικύκλωσαν και τον τυλίξουν με μια σημαία της Σομαλίας.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί συνόδευσαν τον 34χρονο στον τερματικό του αεροδρομίου, όπου τον υποδέχτηκαν ο υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της Σομαλίας, αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Σομαλίας και άλλοι αξιωματούχοι.

«Είναι στο χέρι όλων μας να υπερασπιστούμε το όνομα της Σομαλίας», δήλωσε ο Ομάρ στους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης