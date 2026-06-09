Σκάνδαλο πριν από το Μουντιάλ: Μπλόκο των Ηνωμένων Πολιτειών σε κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «έκοψαν» τον κορυφαίο διαιτητή της Αφρικής, Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Σκάνδαλο πριν από το Μουντιάλ: Μπλόκο των Ηνωμένων Πολιτειών σε κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή
FIFA.
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  • Ο Σομαλός διαιτητής, Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, αποκλείστηκε από το εφετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Η άρνηση εισόδου βασίστηκε σε αυστηρούς ελέγχους που εφαρμόζονται σε υπηκόους χωρών της ταξιδιωτικής απαγόρευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Σομαλία.
  • Η FIFA αποσαφήνισε ότι δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων και ότι η τελική απόφαση ανήκει στις Αρχές της χώρας υποδοχής.
  • Παρόμοια προβλήματα αντιμετώπισαν και άλλες χώρες, όπως το Ιράν, με καθυστερήσεις και περιορισμούς στην είσοδο στελεχών και αξιωματούχων.
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Ο Σομαλός διαιτητής, Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, δεν θα συμμετάσχει στο εφετινό Μουντιάλ, αφού τού απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επιβεβαίωσε η FIFA.

Σε ερώτηση για την υπόθεση του Αρτάν, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών (CBP) ανέφερε στο CNN ότι υπεβλήθη σε πρόσθετο έλεγχο κατά την άφιξη στο Μαϊάμι με πτήση από την Κωνσταντινούπολη.

«Κατά τη διαδικασία ελέγχου, ο ταξιδιώτης υπεβλήθη σε πρόσθετη επιθεώρηση, η οποία αποτελεί συνήθη διαδικασία όταν οι αξιωματούχοι χρειάζεται να επαληθεύσουν πληροφορίες ή να καθορίσουν την επιλεξιμότητα εισόδου. Μετά τον έλεγχο, ο ταξιδιώτης, ο οποίος ήταν διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, κρίθηκε μη επιλέξιμος για είσοδο λόγω ανησυχιών που προέκυψαν από τη διαδικασία ελέγχου και τού απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

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Η Σομαλία συγκαταλέγεται στις 39 χώρες που επηρεάζονται από την ταξιδιωτική απαγόρευση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Ο εκπρόσωπος της CBP δεν προέβη σε λεπτομέρειες για τους λόγους της άρνησης εισόδου, όμως, οι υπήκοοι των χωρών που περιλαμβάνονται στην απαγόρευση, υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους.

Ο Αρτάν αναδείχθηκε κορυφαίος άνδρας διαιτητής της Αφρικής για το 2025 και είχε επιλεγεί από τη Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου για να συμμετάσχει στο εφετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η FIFA δεν εμπλέκεται στις μεταναστευτικές διαδικασίες της χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης θεωρήσεων εισόδου, και έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες Αρχές ότι το καθεστώς του κ. Αρτάν δεν πρόκειται να αλλάξει προς το παρόν. Όπως και σε προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής αποφασίζει τελικά ποιος λαμβάνει βίζα και ποιος επιτρέπεται να εισέλθει στη χώρα», ανέφερε εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σε ανακοίνωση.

Η είδηση για τον αποκλεισμό του Αρτάν έρχεται έπειτα από αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετώπισαν και άλλες χώρες, κυρίως το Ιράν, εξαιτίας της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, τόνισε την Κυριακή ότι η εθνική ομάδα της χώρας έλαβε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για το τουρνουά, αλλά «μόλις μία ημέρα πριν από τον αγώνα», σύμφωνα με ιρανικά Μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας κατηγορίες για άνιση μεταχείριση.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοεΐ, επεσήμανε ότι ορισμένα στελέχη της διοίκησης, εκπρόσωποι των Μέσων ενημέρωσης και ένας εκτελεστικός διευθυντής δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια να παραστούν στη διοργάνωση.

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