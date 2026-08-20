ΗΠΑ: Ξεπέρασε το φράγμα των 40 τρισεκατομμυρίων το δημόσιο χρέος

Τι έδειξαν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Ξεπέρασε το φράγμα των 40 τρισεκατομμυρίων το δημόσιο χρέος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.
  • Το χρέος έχει υπερδιπλασιαστεί από τα 19,95 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2017, με σημαντική αύξηση κατά δύο χρόνια δανεισμού λόγω της πανδημίας COVID-19.
  • Οι υψηλές δαπάνες κοινωνικής προστασίας και οι πληρωμές τόκων υπερβαίνουν τα έσοδα, τα οποία μειώνονται από φορολογικές περικοπές.
  • Ομάδες παρακολούθησης προειδοποιούν για κίνδυνο κρίσης χρέους αν δεν ληφθούν μέτρα όπως αύξηση φόρων ή μείωση δαπανών.
  • Το χρέος αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, επιβαρύνοντας την οικονομία, τον πληθωρισμό και τις δημοσιονομικές προτεραιότητες των ΗΠΑ.
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Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια το συνολικό χρέος των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη.

Το ραγδαία αυξανόμενο κόστος των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οι πληρωμές τόκων υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδα, τα οποία περιορίζονται από τις φορολογικές μειώσεις, προκαλώντας νέες προειδοποιήσεις.

Η τελευταία ημερήσια κατάσταση ταμειακών διαθεσίμων και υπολοίπων χρέους του υπουργείου Οικονομικών έδειξε ότι το συνολικό δημόσιο χρέος ανερχόταν την Τρίτη στα 40,047 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει κρατικά χρεόγραφα που κατέχει το κοινό ύψους 32,266 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ενδοκυβερνητικά χρέη ύψους 7,782 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί σε λιγότερο από μια δεκαετία, από τα 19,95 τρισεκατομμύρια δολάρια όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με το Reuters.

Περίπου το ένα τρίτο αυτής της αύξησης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δύο ετών έντονου κρατικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 που έλαβαν ο Τραμπ και ο πρώην Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ενώ οι επιλογές δημοσιονομικής πολιτικής και των δύο Προέδρων, σε συνδυασμό με τις μακροχρόνιες ανισορροπίες μεταξύ φορολογικών εσόδων και δαπανών, ευθύνονται για το υπόλοιπο.

Προειδοποιήσεις για νέα κρίση

Ομάδες παρακολούθησης του προϋπολογισμού προέβλεπαν εδώ και εβδομάδες την υπέρβαση αυτού του ορίου και έχουν εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει μια πλήρης κρίση χρέους, εκτός αν οι νομοθέτες αντιμετωπίσουν τις μη βιώσιμες δημοσιονομικές προοπτικές και αυξήσουν τους φόρους, μειώσουν τις δαπάνες ή και τα δύο.

«Το χρέος των σαράντα τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν υπάρχει μόνο στα λογιστικά βιβλία της κυβέρνησης· γίνεται αισθητό σε ολόκληρη την οικονομία και καταλήγει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στα πορτοφόλια των πολιτών», δήλωσε η Μάγια ΜακΓκίνις, πρόεδρος της μη κομματικής Επιτροπής για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό.

«Όσο περισσότερο δανειζόμαστε, τόσο περισσότερο επιδεινώνουμε τον πληθωρισμό, περιορίζουμε άλλες προτεραιότητες στον προϋπολογισμό και καθιστούμε τον εαυτό μας ευάλωτο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό και σε αναταραχές στο εξωτερικό», ανέφερε η ΜακΓκίνις σε δήλωση αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημείωσε ότι το ποσό των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων επιτεύχθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες από τη στιγμή που το χρέος έφτασε τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια, και έχει τετραπλασιαστεί σε λιγότερο από 20 χρόνια, ενώ χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι το 1981 για να φτάσουμε για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. «Είναι συγκλονιστικό το πόσο προβλέψιμη μπορεί να γίνει η δημοσιονομική παρακμή μιας παγκόσμιας δύναμης», πρόσθεσε η ΜακΓκίνις.

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