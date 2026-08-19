Τραμπ: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν «κάποια στιγμή»

«Παράθυρο» για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων άνοιξε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος 

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν «κάποια στιγμή»
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε νέες δηλώσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ανέφερε σήμερα ότι ενδέχεται κάποια στιγμή να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εμφανιζόμενος ωστόσο να μην ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι συνομιλίες έχουν ανασταλεί.

«Ίσως κάποια στιγμή», απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στις συνομιλίες. «Αλλά αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η κατάσταση είναι τόσο καλή. Ίσως κάποια στιγμή».

Στη συνέχεια επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προϋπόθεση που έχει θέσει για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων από την έναρξη του πολέμου.

«Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πρέπει να απαλλαγούν πλήρως από τα πυρηνικά όπλα. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Ξέρετε γιατί; Επειδή θα το χρησιμοποιούσε. Και δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το χρησιμοποιήσουν. Επομένως, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και δεν θα έχει».

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι πολλά πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, αναφερόμενος προφανώς σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βοηθά ορισμένα δεξαμενόπλοια να μεταφέρουν με ασφάλεια πετρέλαιο μέσω των Στενών.

«Χθες το βράδυ, είχαμε πολλά πλοία να περνούν», δήλωσε κατά τη διάρκεια ξενάγησης στο ελικοδρόμιο που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο έξω από τον Λευκό Οίκο. «Έχουμε την κατοχή, τον πλήρη έλεγχο των Στενών, εννοώ, με εξαίρεση την ενόχληση. Και υπάρχει αυτή η ενόχληση όταν [οι Ιρανοί] εκτοξεύουν ένα drone πού και πού».

Συνέχισε: «Δεν πρόκειται να περάσουν όλοι, αλλά περνούν και τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε δει πολύ πετρέλαιο να εισέρχεται. Δεν πρόκειται να είναι τέλειο, αλλά εισέρχεται πολύ πετρέλαιο».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει παραδεχθεί άμεσα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βοηθά έναν περιορισμένο αριθμό πετρελαιοφόρων να εξέλθουν από τα Στενά. Ωστόσο, οι New York Times μετέδωσαν ότι περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου περνούν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, έναντι 15 εκατομμυρίων βαρελιών πριν από τον πόλεμο.

«Ένας από τους λόγους που το πετρέλαιο δεν έφτασε στα περίφημα 300 δολάρια το βαρέλι και βρίσκεται στα 83, 84, 85 δολάρια και θα είναι πολύ χαμηλότερα όταν τελειώσει όλο αυτό, είναι επειδή έχουμε άφθονο πετρέλαιο», δήλωσε ο Τραμπ. «Ένας από τους λόγους που δεν έφτασε ποτέ στα 300 ή 350 δολάρια είναι ότι πράγματι έχουμε πολύ πετρέλαιο που εισέρχεται».

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, βρίσκεται περίπου στα 92 δολάρια το βαρέλι και κινείται πάνω από τα 90 δολάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έχοντας αυξηθεί από το χαμηλό των 71 δολαρίων κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εκεχειρίας στα τέλη Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «άνθρωποι» έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προμηθευτούν πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιοι.

«Έρχονται στο Τέξας, την Αλάσκα, τη Λουιζιάνα για να πάρουν πετρέλαιο», προσέθεσε.

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