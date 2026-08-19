Τραμπ: Τριήμερη παύση των δασμών 50% στις καναδικές εισαγωγές

Snapshot Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τριήμερη αναστολή των δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα που επρόκειτο να ξεκινήσουν την Τετάρτη.

Η αναστολή βασίζεται σε μια προφορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης εγγράφων.

Οι δασμοί 50% θα επηρέαζαν προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου το 5% των ετήσιων εξαγωγών του Καναδά προς τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει βελτιωμένη πρόσβαση των αμερικανικών αγαθών στην καναδική αγορά και ευθυγράμμιση σε ζητήματα ψηφιακού εμπορίου.

Η απειλή νέων δασμών προκάλεσε την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά από περίοδο αδράνειας. Snapshot powered by AI

Την τριήμερη αναστολή της εφαρμογής των δασμών 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, που επρόκειτο να ξεκινήσει την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχω διακόψει τους δασμούς 50% κατά του Καναδά, που ήταν προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν αύριο το πρωί για μια περίοδο τριών ημερών, με βάση το γεγονός ότι ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων, έχουν μια συμφωνία!» είπε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τρίτης.

Ο Τραμπ και ο Κάρνεϊ μίλησαν το απόγευμα της Τρίτης, τη δεύτερη συνομιλία τους αυτή την εβδομάδα, και οι διαπραγματευτές τους έχουν εμπλακεί σε εβδομάδες έντονων, αδιαφανών συνομιλιών.

«Ενώ συνεχίζουμε αυτό το έργο, ο Καναδάς παραμένει επικεντρωμένος στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανεξάρτητης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας στο εσωτερικό», είπε ο Κάρνεϊ στη δήλωσή του.

Ο νέος δασμός 50% ορίστηκε για να καλύψει καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων - περίπου το 5% των ετήσιων εξαγωγών του Καναδά στις ΗΠΑ - που κυμαίνονται από μπαστούνια χόκεϊ και ηλεκτρονικά είδη μέχρι πλαστικά και οικοδομικά υλικά.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ είπε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά για τα αμερικανικά αγαθά στον Καναδά, μαζί με «δεσμεύσεις οικονομικής ασφάλειας» και «ευθυγράμμιση» σε θέματα ψηφιακού εμπορίου που διχάζουν εδώ και καιρό τις δύο χώρες.

Η απειλή νέων δασμών στα καναδικά προϊόντα ώθησε την εντατικοποίηση των συνομιλιών, οι οποίες είχαν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό από το φθινόπωρο.

Ο Καναδάς ήταν μία από τις χώρες -μαζί με την Κίνα- που αντέδρασε στους προηγούμενους δασμούς των ΗΠΑ με δικούς της δασμούς.

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