BBC: Επιστρέφουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετά από 6 χρόνια

Οι πληροφορίες λένε ότι τα παιδιά τους γράφτηκαν σε σχολείο της Βρετανίας για την επόμενη χρονιά

Ελένη Ευστρατίου

BBC: Επιστρέφουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετά από 6 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σκοπεύουν να επιστρέψουν μόνιμα στη Βρετανία και έχουν εγγράψει τα παιδιά τους σε βρετανικό σχολείο.
  • Η οικογένεια θα μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο που δεν ανήκει στα βασιλικά ανάκτορα.
  • Ο βασιλιάς Κάρολος έχει ενημερωθεί για τη μετακόμιση και βλέπει θετικά την ευκαιρία να συναντά πιο συχνά την οικογένεια σε ιδιωτικό πλαίσιο.
  • Δεν υπάρχουν σχέδια για να αναλάβουν ξανά τα βασιλικά καθήκοντα ο Χάρι και η Μέγκαν.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι έχει χάσει δικαστική διαμάχη σχετικά με την ασφάλεια που δικαιούται στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό ήταν εμπόδιο στην προηγούμενη παραμονή του στη χώρα.
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Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ σχεδιάζουν να επιστρέψουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Όπως ανέφεραν πρώτα οι εφημερίδες «Daily Telegraph» και «The Sun», ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ σκοπεύουν να μετακομίσουν από τις ΗΠΑ αργότερα αυτό το μήνα σε μια ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο, η οποία δεν σχετίζεται με τα βασιλικά ανάκτορα.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδιά τους, πρίγκιπας Άρτσι και πριγκίπισσα Λιλίμπετ, έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά του Σεπτεμβρίου.

Ενημερώθηκε ο βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τη μετακόμιση την Κυριακή, αναφέρει το BBC και χαιρέτισε την ευκαιρία να βλέπει πιο συχνά την οικογένειά του σε ιδιωτικό πλαίσιο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια ούτε για τον πρίγκιπα Χάρι ούτε για τη Μέγκαν να αναλάβουν ξανά τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Τελευταία φορά που επισκέφτηκαν τη βασιλική οικογένεια ο Χάρι και η Μέγκαν ήταν τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο να μετακομίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο βασιλιάς δεν είχε ενημερωθεί για την κίνηση αυτή πριν από το Σαββατοκύριακο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κάθριν έχουν επίσης ενημερωθεί για τα σχέδιά τους.

Βελτιωμένες οι σχέσεις με το παλάτι

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην Καλιφόρνια στις αρχές του 2020, όταν οι σχέσεις τους με το παλάτι ήταν εξαιρετικά τεταμένες. Ύστερα από την επίσκεψη του Ιουλίου, η οικογένεια φέρεται να έχτισε γέφυρες επικοινωνίας και να διατηρεί καλύτερο κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Το Παλάτι χαρακτήρισε τη συνάντηση στην ιδιωτική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσαϊρ ως «ιδιωτική οικογενειακή εκδήλωση». Ήταν η πρώτη φορά που ο βασιλιάς έβλεπε τα εγγόνια του από κοντά μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, αφού ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν βρέθηκαν τελευταία φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, το 2022.

Δικαστική διαμάχη

Η ασφάλεια του ζευγαριού αποτελεί εδώ και καιρό πηγή εντάσεων, ενώ η επίσκεψη του Ιουλίου είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθώς το αίτημα του δούκα του Σάσεξ για αστυνομική προστασία είχε απορριφθεί.

Πέρυσι, ο πρίγκιπας Χάρι έχασε μια δικαστική διαμάχη σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας στο οποίο δικαιούνται αυτός και η οικογένειά του όταν βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Δούκας είχε προσπαθήσει να ανατρέψει μια απόφαση που είχε υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειάς του, αφού έπαψε να ασκεί τα βασιλικά του καθήκοντα και μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί με τη Δούκισσα.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι ανησυχίες για την ασφάλειά του τον εμπόδισαν να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να φέρει μαζί του τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

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