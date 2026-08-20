Κένυα: Νεκρός ο επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού σε συντριβή ελικοπτέρου

Snapshot Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού Μικέλε Σένσι-Κοντούγι και η σύζυγός του, σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στην Κένυα.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε δύσβατη περιοχή στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε, προκαλώντας φωτιά και δυσκολίες στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Πέντε από τους νεκρούς ήταν Αμερικανοί πολίτες, μεταξύ των οποίων το στέλεχος του δικτύου Telemundo Χοσέ Σουάρεθ.

Ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών του Ισημερινού και συνεργάτης του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα.

Υπουργοί του Ισημερινού εξέφρασαν συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, αναφέροντας την πρόωρη απώλειά τους. Snapshot powered by AI

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες σε πανοραμικό σαφάρι πάνω από την Κένυα.

Το ελικόπτερο συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στους πρόποδες του όρους Ολολόκουε στην κεντρική Κένυα, παρασύροντας στον θάνατο τον Κενυάτη πιλότο και έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

Οι ομάδες διάσωσης που επιχείρησαν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στο σημείο, καθώς το ελικόπτερο έπεσε σε δύσβατη περιοχή, ενώ από την πτώση προκλήθηκε φωτιά στο σημείο.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πέντε από τους νεκρούς επιβάτες ήταν Αμερικανοί πολίτες. Ανάμεσά τους ήταν και στέλεχος του τηλεοπτικού δικτύου Telemundo που βρίσκεται στο Μιάμι, ο 55χρονος Χοσέ Σουάρεθ.

Οι δύο ακόμη επιβάτες ήταν από τον Ισημερινό και μάλιστα πρόκειται για τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών του κράτους, Μικέλε Σένσι-Κοντούγι και την σύζυγό του.

Ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι ήταν επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (Centro de Inteligencia Estratégica / CIES) και στενός συνεργάτης του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα.

«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ρομπέρτο Λούκε, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού.

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