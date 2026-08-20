Χαλκιδική: Ποσό ύψους 3,5 εκατ. θα δοθεί για τα έργα αποκαταστασης μετά τη φωτιά

Snapshot Διατίθενται 3,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών και αντιπλημμυρικές εργασίες στον Δήμο Κασσάνδρας και την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Τα επιδόματα οικοσκευής και πρώτων βιοτικών αναγκών θα καταβληθούν εντός 10 ημερών μετά την υποβολή αιτήματος από τον Δήμο.

Οι αυτοψίες για την καταγραφή ζημιών σε σπίτια και ιδιοκτησίες συνεχίζονται, με εκτιμώμενο συνολικό αριθμό ζημιών έως 25 κατοικίες.

Η ενίσχυση για επισκευές κατοικιών θα καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ενώ για επιχειρήσεις έως το 60% της ζημιάς σε μηχανήματα και εξοπλισμό.

Έχουν ξεκινήσει μελέτες και έργα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά για την προστασία της περιοχής από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο. Snapshot powered by AI

Το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθεί στον Δήμο Κασσάνδρας και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε υποδομές.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος την Τετάρτη, 2,5 εκατομμύρια θα δοθούν στο Δήμο Κασσάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφέρεια, μετά την έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα

Σε ότι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών για τους πολίτες, ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα χρήματα θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς, από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ.

Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν βρίσκονταν στην περιοχή όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι. Μέχρι και την Τετάρτη έχουν καταγραφεί εννέα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα φτάσει τα 25.

Πρόκειται, στην πλειονότητά τους, για επιφανειακές ζημιές, όπως για παράδειγμα η καταστροφή μιας τέντας. Η διαδικασία καταγραφής από την πλευρά του δήμου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα υπάρχει σαφής εικόνα για το συνολικό μέγεθος των ζημιών.

«Σε έναν μήνα από σήμερα», όπως είπε, «οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί "κίτρινες" ή "κόκκινες" θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς», σύμφωνα με τη δέσμευση του υφυπουργού.

Επιχειρήσεις και καλλιέργειες

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, πρόκειται για περίπου τρεις επιχειρήσεις, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, ωστόσο οι αυτοψίες που συνεχίζονται θα διαπιστώσουν εάν έχουν προκύψει μεμονωμένες καταστροφές.

Όπως εξήγησε, «η καμένη έκταση είναι κατά βάση δασική ή εκχερσωμένη». «Στα πλαίσια της καταγραφής που κάνουμε θα δούμε πολύ αναλυτικά αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μικρό, που καταστράφηκε και, όπως είπε ο υπουργός, έχουμε και τα μέσα και το πλαίσιο να πληρώσουμε», υπογράμμισε.

Αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα

Παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες για την πληγείσα περιοχή.

Στόχος είναι, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους και αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο.«Δεν είναι εποχή για πανηγυρισμούς, αλλά για σκληρή δουλειά»

«Η δουλειά στο πεδίο από την κατάσβεση έγινε, τελείωσε. Τώρα περνάμε στο πεδίο της αποκατάστασης», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, μετά τη σύσκεψη στην Κασσάνδρα την Τετάρτη.

Επισήμανε ότι άμεσα θα ξεκινήσουν τα έργα καθαρισμού των ρεμάτων, τα οποία οδηγούν από την καμένη περιοχή προς τη θάλασσα, με στόχο να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα στη Σίβηρη και τους γύρω οικισμούς.

Όπως ανέφερε, για τις παρεμβάσεις έχει δεσμευτεί 1 εκατ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε, αντιστοιχεί ακριβώς στη μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

«Αυτή είναι η πρώτη ανάγκη που πρέπει να καλύψουμε. Για μας είναι το πρώτο και πρέπει να γίνει άμεσα», τόνισε, προσθέτοντας ότι μετά τον καθαρισμό των ρεμάτων το Δασαρχείο θα προχωρήσει στα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, μεταξύ άλλων με κορμοφράγματα.

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