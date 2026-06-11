Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι μολυσματικές ασθένειες που ανησυχούν τους ειδικούς για μεγάλη εξάπλωση

Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών: γεμάτα στάδια, ζώνες οπαδών σε πόλεις, μπαρ, αεροδρόμια και δημόσιες συγκοινωνίες, διεθνή ταξίδια, καλοκαιρινή ζέστη, κοινό φαγητό και στενή επαφή σε 3 χώρες υποδοχής και 16 πόλεις.

Οι ειδικοί δημόσιας υγείας δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για τους σπάνιους και τρομακτικούς ιούς, όπως ο Εμπόλα. Παρακολουθούν κοινές, εξαιρετικά μεταδοτικές μολύνσεις, οι οποίες εξαπλώνονται αποτελεσματικά όταν εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται και μετακινούνται.

Γιατί οι μαζικές συγκεντρώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης

Οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις φέρνουν κοντά ανθρώπους με διαφορετικό ιστορικό εμβολιασμού, πρόσφατες ταξιδιωτικές εκθέσεις, ανοσοποιητική κατάσταση και τοπικά πρότυπα ασθενειών. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι ιδιαίτερα περίπλοκο επειδή οι οπαδοί θα μετακινούνται μεταξύ Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού και στη συνέχεια θα επιστρέφουν σπίτι μέσω μεγάλων αεροδρομίων και τοπικών κοινοτήτων.

Η κύρια ανησυχία δεν είναι ένα μόνο παθογόνο. Είναι ο συνδυασμός συνωστισμού, κινητικότητας, καθυστερημένων συμπτωμάτων και λοιμώξεων που μπορούν να εξαπλωθούν πριν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι είναι άρρωστοι.

Η ιλαρά είναι μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες

Η ιλαρά βρίσκεται κοντά στην κορυφή της λίστας παρακολούθησης των ειδικών, επειδή είναι εξαιρετικά μεταδοτική και μπορεί να εξαπλωθεί μέσω του αέρα πριν εμφανιστεί το εξάνθημα. Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO) προειδοποίησε τους οπαδούς για τον κίνδυνο ιλαράς, καθώς τα κρούσματα αυξάνονταν σε μέρη της αμερικανικής ηπείρου.

Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να προληφθεί. Οι οπαδοί θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι πριν ταξιδέψουν, ειδικά εάν παρακολουθούν αγώνες, φεστιβάλ οπαδών ή πολυσύχναστες εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους.

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις μπορεί να εξαπλωθούν εύκολα

Η COVID-19, η γρίπη, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) και άλλοι αναπνευστικοί ιοί μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα σε πολυσύχναστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί όπου οι άνθρωποι φωνάζουν, τραγουδούν, ταξιδεύουν, πίνουν αλκοόλ ή περνούν πολλές ώρες μαζί.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, αυτές οι ασθένειες μπορεί να είναι διαχειρίσιμες. Αλλά μπορεί να είναι σοβαρές για ηλικιωμένους, βρέφη, εγκύους και άτομα με καρδιακές παθήσεις, πνευμονοπάθειες, διαβήτη, καρκίνο ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τροφιμογενείς και στομαχικές λοιμώξεις είναι πολύ πιθανές

Οι τροφιμογενείς και στομαχικές λοιμώξεις αποτελούν επίσης μια ρεαλιστική ανησυχία κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου διεθνούς τουρνουά. Ο νοροϊός μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα μέσω μολυσμένων χεριών, επιφανειών, τροφίμων και στενής επαφής, ειδικά σε γεμάτα ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζώνες οπαδών και κοινόχρηστα μπάνια. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν το E. coli, τη σαλμονέλα και την ηπατίτιδα Α, που μεταδίδονται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού, όταν υπάρχουν κακές συνθήκες υγιεινής.

Οι οπαδοί μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πλένοντας συχνά τα χέρια τους, χρησιμοποιώντας απολυμαντικό χεριών όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, αποφεύγοντας τρόφιμα που φαίνονται κακομεταχειρισμένα, πίνοντας ασφαλές νερό και μην προετοιμάζοντας φαγητό για άλλους ενώ είναι άρρωστοι με έμετο ή διάρροια.

Μολύνσεις που μεταδίδονται από κουνούπια

Ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Chikungunya, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου και άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών-φορέων παρακολουθούνται επίσης. Ο κίνδυνος εξαρτάται από τις διαδρομές ταξιδιού, την τοπική δραστηριότητα των κουνουπιών, τον καιρό και το εάν οι μολυσμένοι ταξιδιώτες φτάνουν ενώ είναι ακόμα μολυσματικοί. Οι αξιωματούχοι στο Ντάλας, για παράδειγμα, σχεδίασαν εκτεταμένες δοκιμές κουνουπιών πέρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ώστε να συμπεριλάβουν λοιμώξεις που είναι πιο συχνές διεθνώς, όπως ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Chikungunya.

Οι οπαδοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν απωθητικό κουνουπιών, να φορούν προστατευτικά ρούχα όταν χρειάζεται και να ελέγχουν τις συμβουλές εμβολιασμού και ταξιδιού για συγκεκριμένους προορισμούς.

Τα ΣΜΝ και η mpox έχουν επίσης σημασία

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν να αυξηθούν γύρω από μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις λόγω ταξιδιών, πάρτι, κατανάλωσης αλκοόλ και νέων σεξουαλικών επαφών. Οι ειδικοί παρακολουθούν τον ιό HIV, τη σύφιλη, τη γονόρροια, τα χλαμύδια και την ινομυαλγία.

Η πρόληψη είναι απλή: χρησιμοποιήστε προφυλακτικά, αποφύγετε το σεξ όταν υπάρχουν συμπτώματα, ζητήστε εξετάσεις μετά από έκθεση υψηλού κινδύνου και ρωτήστε αν ενδείκνυται να κάνετε εμβόλιο για την ευλογιά των πιθήκων.

Οι σπάνιοι ιοί δεν αποτελούν τον κύριο δημόσιο κίνδυνο

Ο Εμπόλα, ο Μάρμπουργκ, ο πυρετός Λάσα, ο άνθρακας και παρόμοιες απειλές είναι σοβαρές, αλλά πολύ λιγότερο πιθανό να εξαπλωθούν ευρέως στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σε σχέση με την ιλαρά, τον νοροϊό, τους αναπνευστικούς ιούς και τα ΣΜΝ.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο Εμπόλα δεν συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ρεαλιστικές απειλές για τους περισσότερους οπαδούς, εν μέρει επειδή δεν εξαπλώνεται μέσω του αέρα και είναι πιο μεταδοτικός όταν κάποιος είναι ήδη ορατά άρρωστος.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πρέπει κάποιος να αναζητήσει ιατρική φροντίδα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026;

Ζητήστε ιατρική συμβουλή για πυρετό με εξάνθημα, σοβαρή διάρροια, αφυδάτωση, δυσκολία στην αναπνοή, επίμονο βήχα, ίκτερο, ασυνήθιστες πληγές στα γεννητικά όργανα ή συμπτώματα μετά από έκθεση σε κουνούπια. Αναφέρετε πρόσφατο ταξίδι ή παρακολούθηση σε γήπεδο αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Πρέπει οι οπαδοί να μείνουν σπίτι εάν αισθάνονται άρρωστοι;

Ναι. Ο πυρετός, ο έμετος, η διάρροια, το εξάνθημα και τα αναπνευστικά συμπτώματα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η αποφυγή συνωστισμού προστατεύει τους άλλους και μειώνει την πιθανότητα μετατροπής μιας λοίμωξης σε έξαρση.

Συμπέρασμα

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι από μολυσματικές ασθένειες στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι απαραίτητα τα σπανιότερα ή πιο τρομακτικά παθογόνα. Οι ειδικοί παρακολουθούν κυρίως την ιλαρά, τους αναπνευστικούς ιούς, τον νοροϊό και άλλες τροφιμογενείς λοιμώξεις, τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια, τα ΣΜΝ, την mpox και τη φυματίωση.

Για τους οπαδούς, η καλύτερη προστασία είναι πρακτική: εμβολιασμός, πλύσιμο των χεριών, αποφυγή μη ασφαλών τροφών και νερού, προστασία από κουνούπια, ασφαλές σεξ, παραμονή στο σπίτι όταν είναι άρρωστοι και έγκαιρη αναζήτηση φροντίδας εάν εμφανιστούν ανησυχητικά συμπτώματα μετά το ταξίδι.

Πηγές:

infectioncontroltoday.com

theconversation.com

sciencealert.com

forbes.com

cdc.gov