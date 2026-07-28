Μητσοτάκης από Λέρο: Δέσμευσή μας να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε

Snapshot Στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου ολοκληρώθηκαν εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναβαθμίστηκαν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι κλινικές καρδιολογίας, παθολογίας, γυναικολογίας, παιδιατρικής, τα χειρουργεία, το Ακτινολογικό Εργαστήριο και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 10 θέσεων.

Το νοσοκομείο Λέρου εξυπηρέτησε πέρυσι πάνω από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Στον λιμένα του Λακκίου πραγματοποιήθηκαν έργα συντήρησης και προγραμματίζεται η επέκταση της κεντρικής προβλήτας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπό αδειοδότηση βρίσκεται το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών που θα φιλοξενεί έως 70 σκάφη, ενισχύοντας τον θαλάσσιο τουρισμό της Λέρου. Snapshot powered by AI

Το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λέρου επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

Στο νοσοκομείο έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της καρδιολογικής, της παθολογικής, της γυναικολογικής και της παιδιατρικής μονάδας νοσηλείας, των χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικής 10 θέσεων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο νησί της Λέρου

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού.

Τα έργα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των Δωδεκανήσων, με δεδομένο ότι πέρυσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ.

Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακκίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης στην κεντρική προβλήτα και έχει δρομολογηθεί η επέκτασή της, με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της δομής.

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νησιού να υποδεχτεί θαλάσσιο τουρισμό.

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