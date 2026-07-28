Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

Έως τις 31 Ιουλίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή οδηγία που προωθεί ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης για smartphones, οικιακές συσκευές και tablets

Μάνος Χατζηγιάννης

Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν έως τις 31 Ιουλίου την οδηγία 2024/1799 που θεσπίζει το «δικαίωμα επισκευής» για ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Οι κατασκευαστές υποχρεούνται να επισκευάζουν τεχνικά ανακτήσιμα προϊόντα ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης και να παρέχουν δεσμευτική ενημέρωση κόστους και χρόνου επισκευής.
  • Η επισκευή πρέπει να γίνεται δωρεάν ή σε λογική τιμή, ενώ ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε επισκευαστή χωρίς περιορισμούς από τον κατασκευαστή.
  • Οι κατασκευαστές θα παρέχουν οικονομικά προσιτά ανταλλακτικά και εργαλεία, ώστε να μην καταστεί ασύμφορη η επισκευή λόγω κόστους εξαρτημάτων.
  • Μέχρι το 2027 θα δημιουργηθεί ευρωπαϊκή πλατφόρμα για εύρεση επισκευαστών, ανακαινισμένων προϊόντων και πρωτοβουλιών συνεργατικής επισκευής.
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Έως τις 31 Ιουλίου, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την Οδηγία 2024/1799 της ΕΕ, η οποία εισάγει το λεγόμενο «δικαίωμα επισκευής».

Στόχος είναι η παράταση της διάρκειας ζωής των οικιακών συσκευών, των smartphone, των tablet και άλλων ανακτήσιμων καταναλωτικών αγαθών, μειώνοντας τα απόβλητα και την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο. Αυτό αποτελεί σημείο καμπής τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον.

Η παρούσα οδηγία στοχεύει να καταστήσει τις επισκευές μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στην αντικατάσταση χαλασμένων προϊόντων, αποθαρρύνοντας την προγραμματισμένη απαξίωση και προωθώντας ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης.

Τι προβλέπει η οδηγία

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η υποχρέωση των κατασκευαστών να επισκευάζουν τεχνικά ανακτήσιμα προϊόντα ακόμη και μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, ο επισκευαστής πρέπει επίσης να παρέχει στον πελάτη μια φόρμα που περιέχει όλες τις πληροφορίες, από τον τύπο της προγραμματισμένης επισκευής, τον απαιτούμενο χρόνο και την τιμή. Οι όροι που αναφέρονται σε αυτήν τη φόρμα θα παραμείνουν δεσμευτικοί και κλειδωμένοι για 30 ημέρες , δίνοντας στον καταναλωτή χρόνο να συγκρίνει άλλες προσφορές.

Επιπλέον, η οδηγία ορίζει ότι η επισκευή πρέπει να είναι είτε δωρεάν είτε να προσφέρεται σε λογική τιμή , ώστε να μην αποθαρρύνεται ο καταναλωτής. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, ο κατασκευαστής θα έχει την επιλογή να προσφέρει ένα προϊόν, που έχει υποστεί διορθώσεις. Ο καταναλωτής, ωστόσο, δεν θα είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή, αλλά θα μπορεί να επιλέξει ελεύθερα οποιονδήποτε επισκευαστή.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αρνηθεί να πραγματοποιήσει την επισκευή απλώς και μόνο επειδή η συσκευή έχει επισκευαστεί στο παρελθόν από άλλον τεχνικό. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποχρεώσεις βαρύνουν τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην ΕΕ ή τον εισαγωγέα .

Ποια προϊόντα επηρεάζονται

Ο κατάλογος περιλαμβάνει πολυάριθμες κατηγορίες προϊόντων, όπως πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνωτήρια, ψυγεία και άλλες συσκευές ψύξης, καθώς και ηλεκτρικές σκούπες, smartphones, ασύρματα τηλέφωνα, tablet, τηλεοράσεις, οθόνες, διακομιστές και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων. Επηρεάζονται επίσης προϊόντα που τροφοδοτούνται με μπαταρία, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ, καθώς και εξοπλισμός συγκόλλησης. Ο κατάλογος, ωστόσο, δεν είναι οριστικός, καθώς η οδηγία ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τον επεκτείνει σταδιακά, προσθέτοντας νέες κατηγορίες προϊόντων κάθε φορά που εισάγονται πρόσθετες απαιτήσεις επισκευής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερα ανταλλακτικά και εκτεταμένη εγγύηση

Οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται επίσης να παρέχουν οικονομικά προσιτά ανταλλακτικά και εργαλεία για επισκευές, διασφαλίζοντας ότι η τιμή των εξαρτημάτων δεν καθιστά την αγορά ενός νέου προϊόντος πιο οικονομικά αποδοτική, αποτρέποντας έτσι το κόστος των εξαρτημάτων να καθιστά τις επισκευές ασύμφορες.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή αφορά την εγγύηση. Εάν ένα προϊόν που εξακολουθεί να καλύπτεται από την εγγύηση επισκευαστεί αντί να αντικατασταθεί, η οδηγία προβλέπει ότι η κάλυψη θα παραταθεί για επιπλέον δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της επισκευής. Ωστόσο, ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα έως το 2027

Μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2027, επιτρέποντας στους πολίτες να βρίσκουν εύκολα εξειδικευμένους επισκευαστές, μεταπωλητές ανακαινισμένων προϊόντων, φορείς εκμετάλλευσης που ενδιαφέρονται για την ανάκτηση ελαττωματικών προϊόντων και πρωτοβουλίες αφιερωμένες στη συνεργατική επισκευή.

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