Οι 8 συσκευές που πρέπει να βγάλεις από την πρίζα πριν φύγεις διακοπές

Η περίοδος των διακοπών είναι η ιδανική ευκαιρία όχι μόνο για ξεκούραση, αλλά και για να περιορίσουμε την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι. Μια απλή κίνηση, όπως η αποσύνδεση ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών από την πρίζα πριν φύγουμε, μπορεί να μειώσει αισθητά τον λογαριασμό του ρεύματος, ειδικά όταν η απουσία διαρκεί αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες.

Σύμφωνα με ειδικούς, η λεγόμενη «κατανάλωση αναμονής» ή standby ευθύνεται για περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός νοικοκυριού. Για ένα σπίτι με μέση ετήσια κατανάλωση, αυτό μεταφράζεται σε αρκετά ευρώ κάθε μήνα (μέχρι και 20 σε κάποιες περιπτώσεις), χωρίς να χρησιμοποιείται ουσιαστικά καμία συσκευή.

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