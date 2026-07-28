«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε ανάρτησή της, περιέγραψε την διαδρομή ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αναφερόμενη τόσο στον επαγγελματικό του ρόλο όσο και στις θυσίες που στήριξαν αυτή τη μακρά πορεία

Μίλτος Τσεκούρας

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γεώργιος Μπήλιος ολοκλήρωσε 35 χρόνια υπηρεσίας στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με ήθος, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
  • Υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις, μεταξύ αυτών ως Διοικητής Μοίρας Δοκίμων της ΣΤΥΑ-ΣΜΥΑ για πάνω από 10 χρόνια.
  • Η σύζυγός του τόνισε ότι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του είναι οι αξίες και η αγάπη που άφησε στους συναδέλφους και τους νέους δοκίμους.
  • Η αναγνώριση και ο σεβασμός που έλαβε από το προσωπικό και τις οικογένειές τους θεωρείται η μεγαλύτερη τιμή γι’ αυτόν.
  • Η υπηρεσία του θεωρείται παράδειγμα θυσίας και πίστης προς την πατρίδα, με τη συνέχεια αυτής της προσφοράς να ανατίθεται στις επόμενες γενιές.
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Με μια συγκινητική ανάρτηση, η σύζυγος του υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, Γεώργιου Μπήλιου, εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη συγκίνησή της για την ολοκλήρωση μιας πορείας 35 ετών στην υπηρεσία της χώρας.

Σε ανάρτησή της, περιέγραψε με έντονο συναισθηματικό τόνο τη διαδρομή ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αναφερόμενη τόσο στον επαγγελματικό του ρόλο όσο και στις θυσίες που στήριξαν αυτή τη μακρά πορεία. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγνώριση που, όπως σημείωσε, εισέπραξε ο σύζυγός της από συναδέλφους, οικογένειες και δοκίμους, κάνοντας λόγο για μια παρακαταθήκη που δεν μετριέται μόνο με βαθμούς και θέσεις, αλλά με το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος στους γύρω του.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σήμερα δεν τελείωσε απλώς μια υπηρεσιακή ημέρα…Σήμερα, σχεδόν, ολοκληρώθηκε μια ολόκληρη ζωή προσφοράς. Ο άνδρας μου, ο άνθρωπός μου από παιδιά, κλείνει έναν σπουδαίο κύκλο 35 ετών στην Ελληνική Πολεμική μας Αεροπορία, υπηρετώντας, με ψυχή, νου, καρδιά και σώμα, ως Οπλουργός, ως Τεχνικός Υπαξιωματικός και για περισσότερα από 10 χρόνια, πρώτη φορά στα χρονικά της Σχολής, ως Διοικητής Μοίρας Δοκίμων της ΣΤΥΑ-ΣΜΥΑ. Μια ζωή γεμάτη ευθύνη, ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη για την Πατρίδα και το καθήκον. Όλα αυτά στο υπέρμετρο βαθμό. Μια πορεία που δεν μετριέται μόνο με βαθμούς και θέσεις, μα με τους ανθρώπους που συνεργάστηκε και την αγάπη τους που κέρδισε.

Πρόσφατα, είπα σε έναν νεότερο Υπαξιωματικό πως, από όσα λίγα γνώριζα, έβλεπα ότι εκτελεί το καθήκον του κι εργάζεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η απάντησή του με συγκίνησε, με συγκλόνισε: «Μαθήτευσα δίπλα σε έναν από τους καλύτερους Αξιωματικούς που διαθέτει η χώρα μας. Δίπλα στον σύζυγό σας, κα Ειρήνη». Δεν σας κρύβω…ψήλωσα!!!

Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πως μέσα σε λίγες λέξεις αποτυπώθηκαν 35 χρόνια προσφοράς. Γιατί η μεγαλύτερη παρακαταθήκη ενός ανθρώπου δεν είναι η θέση που κατείχε, μα οι άνθρωποι που ενέπνευσε και οι αξίες που άφησε στους επόμενους.

Η αγάπη και ο σεβασμός των συναδέλφων του, των οικογενειών τους, των Δοκίμων και των οικογενειών τους είναι η πιο μεγάλη τιμή που μπορεί να λάβει. Και την έλαβε! Την έλαβε και θα τον συντροφεύουν δια παντός. Επιτρέψτε μου να νιώθω απέραντη υπερηφάνεια. Γιατί ξέρω τον άνθρωπο πίσω από τη στολή. Ξέρω τις θυσίες, τις ευθύνες, τις αμέτρητες στιγμές που το καθήκον προς την Πατρίδα μπήκε πάνω από όλους κι όλα.Ένα τεράστιο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους εσάς που αγαπήσατε, τιμήσατε και στηρίξατε τον σύζυγό μου, εμένα και τα παιδιά μας.Άπειρες ευχαριστίες στους συνάδελφους του, όλους τους Διοικητές της ΣΤΥΑ και της ΣΜΥΑ, ιδιαίτερα στον Επίτιμο Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, κ. Γεώργιο Φασούλα, που επιλέγοντάς τον ως Υπασπιστή, τίμησε στο πρόσωπο του συζύγου μου όλους τους Τεχνικούς Υπαξιωματικούς της Πολεμικής μας Αεροπορίας, καθώς και στον Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και στις μοναδικά υπέροχες οικογένειές τους.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους γονείς μας, που στάθηκαν ακούραστα δίπλα μας, καθώς και τα παιδιά μας, που με αγάπη και κατανόηση αποδέχτηκαν πως κάποιες απουσίες του μπαμπά τους έγιναν για ένα μεγάλο και ιερό χρέος: την υπηρεσία στην Πατρίδα, την Ελλάδα μας.

Την Πατρίδα που κι εκείνος, μαζί με εμένα, με την ευχή μας, την αγάπη μας και την υπερηφάνειά μας, εμπιστευόμαστε στα παιδιά μας να υπηρετήσουν με τον δικό τους, πλέον, τρόπο, ταξιδεύοντας τη Σημαία μας σε θάλασσες και ωκεανούς, στα πέρατα της γης.

Τη Σημαία που ο μπαμπάς τους υπηρέτησε με ανείπωτη αγάπη, πίστη και θάρρος.

Μια Σημαία που κουβαλά αξίες, μνήμες και την υπόσχεση πως το χρέος προς την Πατρίδα συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.

Αφήνω για το τέλος τους Δόκιμους, τα υπέροχα παιδιά της Ελλάδας μας, τη νέα γενιά, που τόσο αγάπησε και θα συνεχίσει να αγαπά ο Γιώργος μου, σαν παιδιά του! Αδυνατώ να μεταφέρω την αγάπη τους, μα και την αγάπη των οικογένειών τους. Γιαγιάδες, παππούδες, μητέρες, πατέρες, θείες και θείους…

Την φυλάμε και οι δύο μας σαν φυλαχτό στα σωθικά μας. Να είστε σίγουροι γι ´αυτό! Ο Γιώργος, παραμένει για λίγο ακόμη στην οικογένεια της Πολεμικής μας Αεροπορίας…η στιγμή που θα αποχωρήσει θα γιορταστεί όπως του πρέπει και του αξίζει!!! Παραμονή της γιορτής μου, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, μου χαρίστηκε ένα δώρο, που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου: μια ημερομηνία γεμάτη υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση!

George BiliosΓεώργιος Μπήλιος Σμήναρχος (ΤΟΠ)Σε αγαπώ. Σε καμαρώνω. Σε ευχαριστώ. Ζήτω το Έθνος! 🇬🇷Ζήτω η Ελληνική Πολεμική μας Αεροπορία!!!»

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