Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

Οι ουρανοί του πλανήτη έζησαν μία πρωτοφανή κίνηση την 23η Ιουλίου 2026, καθώς η ημέρα κατεγράφη από το Flightradar24 ως η πλέον πολυσύχναστη για εμπορικές πτήσεις. Συνολικά 153.359 εμπορικές πτήσεις εντοπίστηκαν παγκοσμίως μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοφιλούς πλατφόρμας παρακολούθησης αεροσκαφών.

Το νέο ρεκόρ αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της δυναμικής επιστροφής και ανάπτυξης των αερομεταφορών, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ταξίδια συνεχίζει να αυξάνεται. Η θερινή περίοδος, οι διακοπές και η αυξημένη κινητικότητα εκατομμυρίων επιβατών συνέβαλαν στη δημιουργία ενός από τα εντονότερα «κύματα» αεροπορικής δραστηριότητας που έχουν σημειωθεί ποτέ.

Η Flightradar24, η οποία συλλέγει δεδομένα από δίκτυα παρακολούθησης αεροσκαφών σε όλο τον κόσμο, καταγράφει καθημερινά την κίνηση εμπορικών, επιβατικών, cargo και άλλων τύπων πτήσεων. Στην κατηγορία commercial flights περιλαμβάνονται επιβατικές πτήσεις, εμπορευματικές μεταφορές, πτήσεις charter και ορισμένες επιχειρηματικές πτήσεις.

Ο αριθμός των 153.359 πτήσεων σημαίνει ότι κάθε λεπτό της ημέρας πραγματοποιούνταν κατά μέσο όρο περισσότερες από 106 εμπορικές πτήσεις παγκοσμίως. Από τις μεγάλες αεροπορικές αρτηρίες πάνω από τον Ατλαντικό και την Ευρώπη, έως τις πυκνοκατοικημένες αεροπορικές ζώνες της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής, χιλιάδες αεροσκάφη βρίσκονταν ταυτόχρονα στον αέρα.

Το ρεκόρ αποτυπώνει, επίσης, τον τεράστιο όγκο δεδομένων που διαχειρίζονται πλέον τα σύγχρονα συστήματα αεροπορικής παρακολούθησης. Η βάση δεδομένων της Flightradar24 περιλαμβάνει στοιχεία για εκατοντάδες χιλιάδες πτήσεις και εκατομμύρια κινήσεις αεροσκαφών, προσφέροντας μία λεπτομερή εικόνα της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας.

Παρ’ ότι η 23η Ιουλίου 2026 χαρακτηρίζεται ως «η μέρα με την περισσότερη κίνηση» από τα δεδομένα της Flightradar24, ο χαρακτηρισμός αφορά τις πτήσεις που κατεγράφησαν από το συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό παγκόσμιο σύστημα που να καταγράφει απολύτως κάθε εμπορική πτήση στον πλανήτη, επομένως διαφορετικοί οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους μέτρησης. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός αποτελεί ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο της σύγχρονης αεροπορίας.