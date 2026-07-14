Τα ελληνικά Rafale στον γαλλικό ουρανό για την παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης
Το Rafale αποτελεί σήμερα το πιο εμβληματικό γαλλικό αεροσκάφος στο ελληνικό οπλοστάσιο
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- Ζεύγος ελληνικών μαχητικών Rafale συμμετείχε στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι.
- Το Rafale θεωρείται το πιο εμβληματικό γαλλικό αεροσκάφος στο ελληνικό οπλοστάσιο.
- Στην παρέλαση παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ισχυρή παρουσία στη σημερινή παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, είχε και η ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Τον γαλλικό ουρανό «έσκισε» ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.
Το Rafale αποτελεί σήμερα το πιο εμβληματικό γαλλικό αεροσκάφος στο ελληνικό οπλοστάσιο, και είναι ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η Πολεμική μας Αεροπορία.
Σημειώνεται πως στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης έδωσε το παρών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
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