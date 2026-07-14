Τα ελληνικά Rafale στον γαλλικό ουρανό για την παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης

Στιγμιότυπο από την παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης

Snapshot Ζεύγος ελληνικών μαχητικών Rafale συμμετείχε στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι.

Το Rafale θεωρείται το πιο εμβληματικό γαλλικό αεροσκάφος στο ελληνικό οπλοστάσιο.

Στην παρέλαση παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Snapshot powered by AI

Ισχυρή παρουσία στη σημερινή παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, είχε και η ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Τον γαλλικό ουρανό «έσκισε» ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

Το Rafale αποτελεί σήμερα το πιο εμβληματικό γαλλικό αεροσκάφος στο ελληνικό οπλοστάσιο, και είναι ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η Πολεμική μας Αεροπορία.

Στιγμιότυπο από την παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού

Σημειώνεται πως στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης έδωσε το παρών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στιγμιότυπο από την παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

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