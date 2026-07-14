Στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης ο Μητσοτάκης – Μήνυμα ευρωπαϊκής στρατηγικής αφύπνισης

Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα (14/07) στο Παρίσι η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη συμμετοχή στη Σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα: Ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική της αυτονομία και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», σύμφωνα με το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

LIVE οι εορτασμοί για την Ημέρας της Βαστίλης στο Παρίσι:

Την επομένη νέας Συνόδου Κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα των 37 χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, η Γαλλία τιμά σήμερα τα αποσπάσματα καθεμίας από τις χώρες αυτές –θα παρελάσουν συνολικά 500 στρατιωτικοί– ενώ, θα ακολουθήσουν πίσω τους 25 ουκρανοί στρατιωτικοί.

Πρόκειται για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της», ενόσω η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται απρόβλεπτες, σύμφωνα με το Παρίσι.

Στη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα, ενώ, ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο μαχητικά Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα Ηλύσια Πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο συνασπισμός αυτός, που σχηματίστηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και με την αποστολή στρατιωτών στο πεδίο μόλις συναφθεί κατάπαυση του πυρός, ώστε να αποτραπεί η Ρωσία από πιθανή νέα επίθεση.

Παράλληλα, η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, έχουν δυσκολέψει την καθημερινότητα, ενώ, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε τον κ. Μητσοτάκη, με τους δύο ηγέτες να έχουν σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε τη Δευτέρα (13/07) πως «η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους αν χρειαστεί».