Και ελληνικά Rafale στην εθνική γιορτή της Γαλλίας

Η Πολεμική Αεροπορία θα έχει ισχυρή παρουσία στην αυριανή παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, με ένα ζεύγος Rafale να εκπροσωπεί την Ελλάδα στον εναέριο σχηματισμό.

Η συμμετοχή των ελληνικών μαχητικών αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το Rafale αποτελεί σήμερα το πιο εμβληματικό γαλλικό αεροσκάφος στο ελληνικό οπλοστάσιο και συνδέεται με τη νέα επιχειρησιακή εικόνα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικά Rafale δίνουν το παρών στη γαλλική εθνική γιορτή. Το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες μετά την παραλαβή των πρώτων έξι αεροσκαφών από την Ελλάδα, τα μαχητικά της 332 Μοίρας πέταξαν προς τη Γαλλία για να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου. Είχε προηγηθεί, περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα, η πτήση τεσσάρων γαλλικών Rafale πάνω από την Αθήνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Στο Παρίσι βρίσκεται ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει προσκληθεί από τον Γάλλο πρόεδρο για να παρακολουθήσει τους εορτασμούς της γαλλικής εθνικής επετείου. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το παρών και στο δείπνο της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, που πραγματοποιείται το βράδυ της Δευτέρας.

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