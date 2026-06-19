Τα ελληνικά Rafale στη Νορβηγία και τα F-16 στην Ισπανία που ξεχώρισαν στη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ

Ολοκλήρωση Άσκησης «Ramstein Flag 26»

Newsbomb

Τα ελληνικά Rafale στη Νορβηγία και τα F-16 στην Ισπανία που ξεχώρισαν στη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκε η αεροπορική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Ramstein Flag 26», η οποία διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Allied Air Command (AIRCOM) του ΝΑΤΟ.

ramstein.jpg

Η άσκηση διεξήχθη ταυτόχρονα σε δύο περιοχές κοινών επιχειρήσεων (Joint Operation Areas - JOA), στη βόρεια Ευρώπη με χώρες φιλοξενίας τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία και στη νότια Ευρώπη με χώρα φιλοξενίας την Ισπανία. Στην άσκηση συμμετείχαν αεροπορικές δυνάμεις από 18 Συμμαχικές Χώρες, εκτελώντας σύνθετα σενάρια αεροπορικών επιχειρήσεων σε τακτικό επίπεδο.

ramstein-1.jpg

Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), συμμετείχε με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών Rafale της 332 Μοίρας από την 114 Πτέρυγα Μάχης, τα οποία μεταστάθμευσαν στην Αεροπορική Βάση Evenes του Βασιλείου της Νορβηγίας, καθώς και με 4 αεροσκάφη F-16 της 337 Μοίρας από την 110 Πτέρυγα Μάχης, τα οποία μεταστάθμευσαν στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, στο Albacete της Ισπανίας.

ramstein-4.jpg

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η ελληνική αποστολή έλαβε μέρος σε απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια και δραστηριότητες συνεκπαίδευσης με αεροπορικές δυνάμεις των Συμμαχικών Χωρών, με σκοπό την εξάσκηση στη σχεδίαση και εκτέλεση αεροπορικών επιχειρήσεων και την εφαρμογή διαδικασιών και τακτικών της Συμμαχίας.

Η «Ramstein Flag» αποτελεί τη νεότερη σειρά ασκήσεων του AIRCOM, παρέχοντας ένα προηγμένο περιβάλλον εκπαίδευσης πολλαπλών τομέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην αντιμετώπιση σύγχρονων και αναδυόμενων απειλών. Η συμμετοχή της ΠΑ στην άσκηση, συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της ικανότητας συνδυασμένης δράσης με τις Συμμαχικές Αεροπορικές Δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, αφαιρέθηκε η αναφορά σε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών υπουργών

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναθεωρεί επί τα βελτίω, στο 2%, το στόχο για ανάπτυξη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν η Τράπεζα της Ελλάδος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Τα ελληνικά Rafale στη Νορβηγία και τα F-16 στην Ισπανία που ξεχώρισαν στη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ

20:12LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου: Η on air έκπληξη για τα 1.000 επεισόδια «The Chase» - «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη μου μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Προειδοποίηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ σε Τραμπ – Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πού θα μείνουν

19:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο προτείνει για πρόεδρο του Αρείου Πάγου η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Ο ενοικιαστής που αγνοείται θεωρείται βασικός ύποπτος

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Νέα δήμαρχος μετά την παραίτηση του νέου γενικού γραμματέα Αιγαίου

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Τους 1.300 τόνους ξεπερνούν οι εξαγωγές ώριμων τυριών από τη Λέσβο ενώ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες από τους κατοίκους

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μας κάνουν τα εστιατόρια να ξοδεύουμε περισσότερα; - Δώστε προσοχή στα μενού

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Οι πολίτες ξέρουν πως ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

19:05LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

FT: Υπουργός καλεί τον πρωθυπουργό Στάρμερ να παραιτηθεί - Φήμες για παραίτηση

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Κριμαία: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Ο ενοικιαστής που αγνοείται θεωρείται βασικός ύποπτος

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

15:03LIFESTYLE

Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν «αράχνη-ζόμπι» στον Αμαζόνιο - Σε τι «μεταμορφώνεται» για να πιάνει τη λεία της

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μας κάνουν τα εστιατόρια να ξοδεύουμε περισσότερα; - Δώστε προσοχή στα μενού

19:05LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά την καταδίκη του ενόχου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συγκλονίζει ο πατέρας του 11χρονου Μάριου - «Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πού θα μείνουν

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ