Τέμπη: Σε κλίμα έντασης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάγνωσης αδικημάτων και κατηγορουμένων

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 7 Σεπτεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου

Τέμπη: Σε κλίμα έντασης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάγνωσης αδικημάτων και κατηγορουμένων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε όλα τα αιτήματα αναβολής και ακυρότητας στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίζοντας τη διαδικασία στις 7 Σεπτεμβρίου.
  • Στην υπόθεση κατηγορούνται 36 άτομα, μεταξύ των οποίων στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, για παραλείψεις που οδήγησαν στο δυστύχημα και σε σοβαρές συνέπειες.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, και παράβαση καθήκοντος.
  • Το δικαστήριο απήγγειλε τις κατηγορίες, ενώ το κλίμα στο ακροατήριο ήταν έντονο, με συγγενείς θυμάτων να εκφράζουν διαμαρτυρίες για τον χειρισμό της υπόθεσης και τις κατηγορίες που αποδίδονται στη Hellenic Train.
  • Στην επόμενη δικάσιμο στις 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται η τοποθέτηση των κατηγορουμένων και η γνωστοποίηση των μαρτύρων.
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Ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος εξέταση αιτημάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τη διαδικασία να συνεχίζεται ξανά στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας εξέδωσε την απόφαση σχετικά με τα αιτήματα των συνηγόρων κατηγορουμένων να αναβληθεί η δίκη, τα οποία απέρριψε. Παράλληλα, απέρριψε και μία σειρά επιπλέον αιτημάτων και συγκεκριμένα:

  • Την ένσταση απαραδέκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου,
  • Την ένσταση ακυρότητας της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος του 30ού κατηγορουμένου, κατ’ άρθρο 171 παρ. 1 περ. β΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
  • Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας,
  • Τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, που υπέβαλαν τόσο η υποστήριξη της κατηγορίας όσο και οι κατηγορούμενοι,
  • Το αίτημα αναβολής ή αναστολής της δίκης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σημειώνεται ότι απορριπτική ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως επί του συνόλου των παραπάνω αιτημάτων.

Παράλληλα, το δικαστήριο απήγγειλε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορούμενους.

Τα αδικήματα και οι κατηγορούμενοι

Συνολικά, κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για παραλείψεις που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση τη σύμβασης 717, την εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου, τη μετάταξη του σταθμάρχη, τη λειτουργία στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο επίδικο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα-Νέοι Πόροι.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα.

Για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα.

Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Οι σταθμάρχες

Η εισαγγελέας ξεκίνησε την απαγγελία της κατηγορίας από τον πρώτο κατηγορούμενο, τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, ο οποίος δεν προέβη σε αυτόματη χάραξη και δεν ρύθμισε σωστά χειροκίνητα την κυκλοφορία, ούτε έλεγξε τον τοπικό πίνακα χειρισμού ώστε να βεβαιωθεί ότι η επιβατική αμαξοστοιχία κινείται στη γραμμή ανόδου και όχι στην γραμμή καθόδου όπως έγινε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Μαζί με τον σταθμάρχη κατηγορούνται και οι δύο συνάδελφοί του από την απογευματινή βάρδια, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την ολοκλήρωση της βάρδιας τους αφήνοντας μόνο του τον σταθμάρχη να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης

Επίσης, κατηγορείται ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, ο οποίος τοποθέτησε τον σταθμάρχη στη βραδινή βάρδια και ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο γνώριζε ότι ήταν άπειρος για ένα τέτοιο πόστο.

Τα μέλη επιτροπής μετατάξεων

Επίσης κατηγορούνται δύο μέλη της επιτροπής μετατάξεων του ΟΣΕ και ο πρόεδρος του ΟΣΕ που ενέκριναν το 2022 τη μετάταξη του σταθμάρχη στο πλαίσιο της κινητικότητας και ενώ ο ίδιος ξεπερνούσε το ηλικιακό όριο που είχε τεθεί και επιπλέον δεν ήταν ειδικός στον τομέα μεταφορών και οδικής ασφάλειας.

Τα στελέχη του ΟΣΕ

Οι παραλείψεις που αποδίδονται σε δέκα στελέχη του ΟΣΕ, πρώην πρόεδρους και διευθύνοντες συμβούλους του Οργανισμού, διευθυντές Διευθύνσεων Σιδηροδρομικών Συστημάτων και γενικοί διευθυντές Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου, έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την μη επισκευή των βλαβών που αφορούσαν τη λειτουργία σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο επίδικο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και Σιδηροδρομικού Σταθμού Νέων Πόρων, με την παράλειψη επιβολής εγκυκλίου βραδυπορίας για τον περιορισμό της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών στο συγκεκριμένο τμήμα και για την παράλειψη ορισμού δύο σταθμαρχών στη βραδινή βάρδια του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας.

Τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

Για 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ - τρεις πρώην πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι, ένας διευθυντής Έργων, δύο προϊστάμενοι Διεύθυνσης Έργων, επιβλέποντες μηχανικοί και επιβλέποντες σιδηροδρομικών συστημάτων από το 2016 μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2023. Οι παραλείψεις αφορούν την μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην τμήματος Τιθορέα - Δομοκός)» με τις εφτά συνολικές παρατάσεις που δόθηκαν και μια συμπληρωματική σύμβαση.

Η πρώην πρόεδρος της ΡΑΕ

Από τους φορείς εποπτείας του ελληνικού σιδηροδρόμου παραπέμφθηκε η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών παραπέμφθηκαν ένας πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και η τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Μερικές από τις παραλείψεις που τους αποδίδονται είναι ότι δεν προέβησαν σε συστάσεις και υποδείξεις στον ΟΣΕ για τη συντήρηση και ανάταξη στο επίδικο κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου και δεν επέβαλλαν διοικητικές κυρώσεις.

Πρώην στελέχη της Hellenic Train

Για το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R κατηγορούνται από την Hellenic Train, μόνο για πλημμελήματα, o τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας.

Κλίμα έντασης στους συγγενείς

Περισσότεροι από τις προηγούμενες μέρες ήταν οι συγγενείς που βρέθηκαν σήμερα στο ακροατήριο. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, ειδικά όταν η πρόεδρος ανάγνωσε τα ονόματα των θυμάτων του δυστυχήματος. Μάλιστα, οι συγγενείς άρχισαν τις διαμαρτυρίες όταν άκουσαν ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα και όχι για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης.

Στο τέλος της εκφώνησης από την εισαγγελέα, συγγενείς ξέσπασαν και φώναξαν προς την έδρα. «Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά» φώναξε η Κανέλλα Ανδρεάδου που έχασε την κόρη της στο δυστύχημα.

Η Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου, φώναξε προς την εισαγγελέα για το αν «ήταν δυστύχημα μετά από όλα αυτά που ακούσατε;» Ο Χρήστος Τηλκερίδης είπε: «οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους;» με την Ελένη Βασάρα να συμπληρώνει: «μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Ούτε στο χώμα δεν είναι, υπολείμματα μας δώσανε».

Ακολούθως, η ένταση εκτονώθηκε, με την πρόεδρο να τονίζει πως «το δικαστήριο εύχεται να έρθουν οι κατηγορούμενοι αυτοπροσώπως». Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος στην επόμενη συνεδρίαση (7/9), θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν οι μάρτυρες.

Παρόντες στη σημερινή διαδικασία ήταν τέσσερις κατηγορούμενοι και συγκεκριμένα ο Ιωάννης Παληοθόδωρος, ο Σπύρος Πατέρας, ο Απόστολος Τσακίρης και ο Παύλος Κουζής.

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