Τέμπη: Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής της δίκης

Snapshot Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.

Απορρίφθηκαν επίσης αιτήματα για προδικαστικά ερωτήματα προς το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα απαράδεκτης ποινικής δίωξης και ενστάσεις ακυρότητας για συγκεκριμένους κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ.

Η εισαγγελέας ανέπτυξε την κατηγορία κατά των κατηγορουμένων και η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 7 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Επίσης απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ.

Για έναν κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας και απέρριψε την ένσταση ακυρότητας της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Τέλος το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υποβλήθηκαν από συνήγορους υπεράσπισης των κατηγορουμενων και από ένα συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας.

Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων.

Η επόμενη δικάσιμος, όπου θα ξεκινήσει ουσιαστικά η διαδικασία, έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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