Ένταση και διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη - Καρυστιανού σε Πλακιά: «Με σένα θα ασχολούμαι;»

Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν απορριπτική ως προς το αίτημα αναβολής λόγω παράλληλης δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ελένη Ευστρατίου

Ένταση και διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη - Καρυστιανού σε Πλακιά: «Με σένα θα ασχολούμαι;»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη, λόγω διαφορετικού εγκληματικού αποτελέσματος στις παράλληλες δικογραφίες.
  • Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά οικονομική ζημία της ΕΕ, ενώ η υπόθεση Τεμπών αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, χωρίς εξάρτηση μεταξύ τους.
  • Απορρίφθηκαν ως αβάσιμα τα αιτήματα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της ΕΕ.
  • Κατά τη δίκη προκλήθηκε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και υπεράσπισης, με λεκτικές επιθέσεις και διακοπή της διαδικασίας.
  • Η πρόεδρος προειδοποίησε για απομάκρυνση όσων διαταράσσουν την τάξη και η δίκη συνεχίστηκε μετά τη διακοπή.
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Την απόρριψη αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας κατά την 22η δικάσιμο, έπειτα από αίτημα που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Η πρόταση αναβολής βασίστηκε στην παράλληλη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι συνήγοροι ζήτησαν αναβολή λόγω παράλληλων διαδικασιών σε Αθήνα και Λάρισα για την ίδια υπόθεση, με ίδιους μάρτυρες και κατηγορούμενους.

Οι συνήγοροι ζήτησαν την αναβολή της δίκης στην βάση του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αναφέρει πως «όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη».

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Η συνήγορος Μαρία Γρατσία

Eurokinissi/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ

Η πρόταση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας, επικαλούμενη τη θεωρία και τη νομολογία, ανέφερε πως το «εγκληματικό αποτέλεσμα» της πράξης είναι διαφορετικό μεταξύ των δύο δικογραφιών» και «δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ τους» που να χρειάζεται πρώτα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε πως διερευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ στην υπόθεση των Τεμπών το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Για τους ίδιους λόγους η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα για να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη με βάση το άρθρο 57 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ που είδαν τις υποθέσεις τους να αρχειοθετούνται από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η εισαγγελέας πρότεινε επίσης να απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επίσης έχουν ως βάση τους τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα ζητήματα που ανακύπτουν μεταξύ των δύο δικογραφιών.

Τέλος για ζητήματα που αφορούν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και τις αρνήσεις της κατηγορίας η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Eurokinissi/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ

Ένταση μεταξύ Πλακιά και κατηγορούμενου

Νωρίτερα επικράτησε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων, η οποία οδήγησε και σε σύντομη διακοπή της δίκης. Σύμφωνα με το onlarissa, πρώτος έλαβε τον λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Ιωαννίδης, ο οποίος εκπροσωπεί τους κατηγορούμενους Στέλλα Κολιοπούλου, Ζαχαρία Στουρνάρα και Ιωάννη Παληοθόδωρο.

Αναφερόμενος στην υπάλληλο του ΟΣΕ Κολιοπούλου, που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά, αρνήθηκε ότι φέρει ευθύνη για τη μετάταξη του. «Γιατί φτάνει στο ακροατήριο η κ. Κολιοπούλου;», διερωτήθηκε, αναπτύσσοντας τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του για την κατηγορούμενη, ενώ πρόσθεσε πως «ακόμη και με τον προηγούμενο κανονισμό δεν προέβλεπε κανένα ηλικιακό όριο. Η πρόσληψη Σαμαρά είναι εντελώς ασύνδετη με τις όποιες αμέλειες του Σαμαρά στο δυστύχημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει καμία παράβαση καθήκοντος χωρίς ηθικό αυτουργό».

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Ο Νίκος Πλακιάς

Eurokinissi/ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ

«Μυαλό δε βάζεις, σίχαμα»

Αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες που αφορούν τον διευθυντή συντήρησης Η/Μ Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ, Ζ. Στουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει συντήρηση σε έργο που δεν είχε ολοκληρωθεί, κάνοντας εκ νέου λόγο για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του για τον Ζ. Στουρνάρα, επικράτησε ένταση στην αίθουσα, με τον Νίκο Πλακιά να αντιδρά έντονα απευθυνόμενος προς την πλευρά της υπεράσπισης.

Νίκος Πλακιάς: Ο δικός σου ήταν άσχετος;

Ελένη Βασάρα: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη;

Νίκος Πλακιάς: Αυτός είπε τη λέξη τέλος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζαχαρίας Στουρνάρας είχε ζητήσει στο παρελθόν να σταματήσουν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων προς τον τότε υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, λέγοντας το χαρακτηριστικό «τέλος». Σε δεύτερη περίπτωση, είχε δηλώσει μπροστά στις κάμερες ότι δεν φοβάται να μπει στο τρένο μετά το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ότι είναι ανώτατο στέλεχος του ΟΣΕ.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Ελευθερία» ο κύριος Πλακιάς τόνισε ότι «ο τυχαίος επιβάτης δεν είναι άσχετος, ο Στουρνάρας ήταν ο μπράβος του υφυπουργού Παπαδόπουλου».Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ίδιος κατευθύνθηκε προς τον κ. Στουρνάρα και τον πλησίασε στο εδώλιο των κατηγορουμένων λέγοντας ««μυαλό δεν βάζεις, σίχαμα, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε; Ήρθε και εδώ ο βλάκας, αλήτης. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε τη διαδικασία, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας παρέμβασης θα απομακρυνθεί όποιος διαταράξει την τάξη.

Μετά τη διακοπή, ο Δημήτρης Ιωαννίδης κατήγγειλε ότι ο εντολέας του Στουρνάρας δέχθηκε, όπως είπε, όχι μόνο λεκτική αλλά και σωματική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε δύο κλοτσιές μέσα στη δικαστική αίθουσα. Ανέφερε ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να καλούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως για να δέχονται επιθέσεις και χλευασμό.

Η πρόεδρος απάντησε ότι είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου να ακούει κάθε κατηγορούμενο.

Η ένταση συνεχίστηκε και μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και της πλευράς της κατηγορίας. Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε προς τον εντολέα του ότι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα, με συνηγόρους της άλλης πλευράς να απαντούν: «Μας απειλεί ότι θα αποχωρήσει, ας αποχωρήσει».

Στη συνέχεια, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση. Ύστερα από μερικά λεπτά η διαδικασία συνεχίστηκε με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Καρυστιανού σε Πλακιά: «Με σένα θα ασχολούμαι»

Κατά τη συνέχεια της συνεδρίασης μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καρυστιανού, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά. Ο ίδιος στράφηκε προς το μέρος της και της απευθύνθηκε με έντονο ύφος, χωρίς να είναι ακριβές το περιεχόμενο. Ενδεχομένως να αφορούσε στη μακρά απουσία της από τις δικασίμους.

Η κ. Καρυστιανού απάντησε στον Νίκο Πλακιά εμφανώς ενοχλημένη και σε έντονο ύφος: ««Με εσένα θα ασχολούμαι;».

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